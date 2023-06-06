Создано суверенное ПО для управления беспилотниками DJI, которые Китай запретил к продаже в России

Мобильное iOS-приложение «Небосвод» компании «Аэроскрипт» приобрело весь набор функций штатного ПО для китайских дронов DJI. Этот вендор бойкотирует Россию с апреля 2022 г. Российский софт способен полностью заменить приложение DJI Go, позволяя управлять дронами, запрашивать разрешение на полет, получать метеоданные и видеосигнал с камер. Готовится релиз приложения под Android.

Российское приложение для китайских дронов под американскую ОС

В России появилось отечественное мобильное программное решение для управления дронами китайской компании DJI, решившей покинуть российский рынок еще весной 2022 г. Как пишет портал InScience, новое решение стало частью платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод», за которым стоит российская компания «Аэроскрипт».

Разработанное специалистами «Аэроскрипта» ПО позволяет, помимо прочего, контролировать полеты дронов DJI – самых популярных во всем мире и в России. По словам разработчиков, приложение в целом наделено теми же функциональными возможностями, что и оригинальный софт DJI Go, и способно взаимодействовать с пультами управления от дронов китайской марки.

На момент выхода материала приложение существовало только в версии для смартфонов Apple iPhone. Поддержка Android, как сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов, тоже планируется, не раскрыв сроки релиза соответствующей версии утилиты.

На что способен отечественный софт

Управление дроном – это базовая функция приложения «Небосвод». Пользующийся им оператор сможет всегда быть в курсе действующих ограничений на полеты БПЛА в той или иной местности. В программе есть инструментарий для планирования и согласования полетов, в том числе возможность подавать заявки на проведение полета и отслеживать их статус.

Дополнительно приложение позволяет получать видеосигнал с камер, установленных на дронах DJI. Сопряжение с фирменным пультом управления, по словам разработчиков, осуществляется по радиоканалу.

Сайт в России у DJI есть, а розничных продавцов - нет

В самой свежей на момент выхода материала версии iOS-приложения «Аэроскрипта» поддерживается лишь небольшое количество дронов DJI, но в списке присутствуют самые популярные в 2022 г. модели. Это компактные пользовательские БПЛА Mini 2 и Mini SE и более крупные Mavic Mini и Mavic Air, а также профессиональный крупногабаритный Phantom 4 Pro 2 и промышленный беспилотник Matrice 300.

Алексей Хрипунов подчеркнул, что «Аэроскрипт» в настоящее время работает над расширением линейки поддерживаемых китайских дронов. Он сделал акцент на том, что платформа «Небосвод» обучится работать с дронами менее крупных в сравнении с DJI вендоров.

По словам главы «Аэроскрипта», приложение «Небосвод» станет своего рода супер-аппом для операторов дронов, которое объединит в себе все необходимые для работы с БПЛА функции, включая получение информации о погоде. Пользоваться утилитой могут и обычные потребители, и бизнес-пользователи.

Не приложение для дрона, а дрон для приложения

В России после ухода DJI с рынка возникли некоторые трудности с покупкой ее беспилотников. Одна из них – это стоимость, которая, как убедилась редакция CNews, может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей за аппарат. Например, Mavic 3 Pro с комплектом аксессуаров оценивается на Ozon более чем в 335 тыс. руб.

Крошечный китайский квадрокоптер по цене суперсовременного персонального компьютера

В крупных розничных сетях дроны DJI тоже продаются – редакция CNews обнаружила их в каталоге «М.Видео», но и в нем на ценнике суммы с пятью нулями.

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Официальный российский сайт DJI, спустя год после прекращения импорта, по-прежнему функционирует, но приобрести на нем ничего нельзя. Попытка найти авторизованного ритейлера оказалась провальной – согласно информации на сайте, такого у DJI нет во всей России. При этом нашлось два дистрибьютора - возможно, сайт просто давно не обновлялся.

Список дистрибьюторов DJI в России

Традиционный для россиян способ сэкономить и привезти из Китая то, что в России стоит слишком дорого или вовсе недоступно в местной рознице, тоже не работает. Как сообщал CNews, магазин AliExpress еще в марте 2023 г. запретил россиянам покупать дроны DJI, а заодно и БПЛА марки Autel, отказавшись комментировать свое решение.

По прошествии трех месяцев ситуация никак не поменялась – дроны популярных брендов, находясь в России, на AliExpress по-прежнему не купить. Аксессуаров к ним в достатке, в том числе и с бесплатной доставкой по России до ближайшего почтового отделения, но не более того.

Купить дрон DJI на AliExpress можно, но только за пределами России

Что немаловажно, Китай как государство санкции против России официально не вводил. Однако китайские компании подобное практикуют – от России, помимо DJI, отвернулись, по меньшей мере, Lenovo (производитель компьютерной техники и серверов) и Huawei, в недавнем прошлом один из крупнейших партнеров российских операторов связи по поставкам базовых станций.