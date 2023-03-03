Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом

В AliExpress россиянам больше нельзя покупать дроны DJI и Autel. Они есть в каталоге, но посвященные им страницы заблокированы для посетителей с российским IP-адресом. Смена IP помогает лишь частично – карточки товаров начинают открываться, но заказ в Россию по-прежнему остается недоступен. Представители магазина ситуацию не комментируют. В российских магазинах дроны обеих марок и аксессуары к ним доступны в широком ассортименте.

Больше никаких дронов из Китая

Китайский интернет-магазин AliExpress запретил россиянам покупать квадрокоптеры брендов DJI и Autel. Посетители с российским IP-адресом даже не могут открыть карточку нужного БПЛА – в поисковой выдаче они есть, а посвященные им страницы, как утверждает AliExpress, отсутствуют. Первым на проблему обратил внимание Telegram-канал Mash.

Редакция CNews убедилась, что заказать дроны перечисленных марок в Россию нельзя на примере модели DJI Mini 2. Это не самый современный БПЛА, но, тем не менее, в продаже он еще присутствует. Его потомок в лице Mini 3 Pro тоже доступен в каталоге AliExpress, но и на него нельзя оформить заказ с российского IP-адреса.

Это всего лишь видимость

При этом, если виртуально переехать в другую страну, например, в Голландию, проблема решается, хотя и частично. Эксперимент CNews показал, что карточки дронов вновь начинают открываться, но если при заказе в списке стран выбрать Россию, то магазин опять начинает выдавать ошибку.

Вместо дрона - ошибка 404

На запрос CNews представители «AliExpress Россия» на момент выхода материала не ответили. Следует отметить, что AliExpress стремительно теряет популярность в России. Россияне больше не хотят ждать свои посылки неделями и переходят в отечественные онлайн-магазины, вследствие AliExpress на фоне падения числа заказов вынужден закрывать один российский склад за другим, тем самым увеличивая сроки ожидания товара покупателем.

Китайские санкции во всей красе

DJI – это крупнейший производитель квадрокоптеров в мире. До начала всем известных событий компания официально поставляла свою продукцию в Россию, без каких-либо ограничений. Как пишет РБК со ссылкой на дистрибьютора DJI, вендор остановил отгрузки еще в апреле 2022 г., после чего новые завозы могли осуществляться по схемам параллельного, то есть легализованного «серого» импорта.

Пара кликов - и дроны на AliExpress снова доступны. Но только не для заказа в Россию

Другими словами, DJI ввела свои санкции против россиян, хотя власти Китая пока официально не присоединяются к давлению на граждан России, которое оказывают на них США и страны Евросоюза. Впрочем, это никак не мешает, например, Lenovo прекращать поставки в Россию своих ПК и ноутбуков, а Huawei – лишать российских операторов связи своих базовых станций.

Также DJI удалила из российских Google Play и App Store свои фирменные приложения DJI Go и DJI Fly. На момент публикации материала в каталогах обоих магазинов они не были представлены.

Дрон за миллион

На 3 марта 2023 г. не было известно, почему AliExpress мешает россиянам заказывать дроны, тем более что их покупка, в Китае или любой другой стране, пока никак не противоречит российскому законодательству. А пока китайский онлайн-магазин вводит новые ограничения, его российские конкуренты предлагают широкий выбор БПЛА обеих марок – и DJI, и Autel.

Российские магазины выручают

Редакция CNews обнаружила продукцию обоих китайских производителей в каталогах Wildberries, Ozon и «Яндекс маркета». Во всех трех случаях дроны были доступны для приобретения с доставкой по всей России.

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Аналогичная ситуация и в классической рознице. БПЛА DJI в широком ассортименте представлены, по меньшей мере, в магазинах сетей DNS и «М.Видео». В «Ситилинке» один дрон DJI тоже нашелся, правда, более чем за 1,2 млн руб. «У нас представлен ассортимент квадрокоптеров для любительской и профессиональной видеосъемки, – сообщили CNews в «Ситилинке». – Бренд DJI доступен в одной позиции из предыдущих поставок».

БПЛА по цене новой Lada Vesta

Редакция CNews обратилась за комментариями в Ozon, Wildberries, и «Яндекс» и ожидает ответа. Представители «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили CNews, что в ассортименте сети пока еще есть несколько моделей дронов DJI. На вопрос о возможности новых поставок в компании не ответили.

Без Запада не обошлось

Нежелание DJI работать с Россией может быть связано со стремлением компании как можно меньше попадаться на глаза американским и европейским властям. Как пишет РБК, ее еще весной 2022 г. заподозрили в поставках дронов российской армии, вследствие чего некоторые европейские торговые сети, включая ушедшую из России MediaMarkt. без промедления сняли ее продукцию с продажи.

DJI всячески отрицает поставки дронов российской армии и утверждает, что ее продукция предназначена для использования строго в гражданских целях.

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В США DJI тоже под прицелом местных властей. Они еще в мае 2019 г. задумали внести ее в санкционный список, присутствие в котором лишает любую компанию возможности сотрудничества с американскими клиентами без специальных разрешительных документов.