Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

DJI Fly


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.03.2023 Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
24.04.2017 Небесный накопитель Seagate DJI Fly Drive 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

DJI Fly и организации, системы, технологии, персоны:

DJI 86 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 76 1
Google LLC 12277 1
Adata Technology 121 1
Lenovo Group 2364 1
Huawei 4225 1
Yandex - Яндекс 8472 1
Kitfort 69 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 715 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Seagate Technology 755 1
Razer Inc 80 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1659 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1031 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3112 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10342 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 709 1
Док-станция - Docking station 547 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 177 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1593 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 282 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Аксессуары 4135 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6316 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 1
Умные платформы 1869 1
Механический редуктор - Mechanical gearbox 39 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
AOD - Always On Display 211 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2178 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1324 1
Adata HD 4 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
Adobe Premiere 115 1
BOSCH GSR - Bosch GSB - Bosch PBH - дрель, перфоратор, шуруповерт 7 1
Seagate DJI Fly Drive 1 1
Xiaomi Mi Classic Business Backpack 1 1
Apple - App Store 3011 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 1
DJI Go 6 1
DJI Mavic 15 1
Razer Basilisk Ultimate 1 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 1
DJI Mini 2 1
Европа 24650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 1
Нидерланды 3636 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Mash - telegram-канал 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11414 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще