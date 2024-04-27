Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА

Патенты на беспилотники резко возросли по всему миру на фоне «новой гонки вооружений», поскольку эта технология все чаще применяется на поле боя, предупреждают эксперты.

Гонка вооружений

Данные Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС) показали, что в период с 2022 по 2023 г. число патентов связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), увеличилось на 16%. По данным ВОИС, зафиксирован рост с 16800 в 2022 г. до 19700 в 2023 г. Такие страны как Китай, Россия и США, входят в пятерку государств, разрабатывающих данную технологию.

Дроны - это сложные системы, охватывающие технологии из широкого спектра инженерных дисциплин. Начиная со структуры дрона, мы видим механические и аэрокосмические концепции, такие как движение, динамика и методы производства. Отсюда следует, что патентный ландшафт, относящийся к дронам, также состоит из разнообразного технического ландшафта. Например, некоторые из наиболее распространенных фраз, полученных в результате запроса на патентный поиск, включают «сигнал», «траектория полета», «система управления», «автономный», «компьютерная программа» и «беспроводная связь».

Unsplash - Diana Macesanu Россия вошла в тройку стран по числу патентов на дроны

Россия подала 342 патента в период с 2022 по 2024 г. Украина за тот же период подала только 4 патента, согласно данным ВОИС. До 82% всех глобальных патентов на БПЛА, поданных с 2015 г., исходят от китайских компаний. В 2023 г. из Китая было подано 87% всех заявок. Тем временем США уступают Китаю второе место по количеству патентов на технологию - они подали 858 патентов в 2023 г. и 5631 патент с 2015 г.

Бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта (Marcel Plichta) рассказал изданию The Independent, что борьба за патенты знаменует собой новую глобальную гонку вооружений для нового вида войны. Это часть новой глобальной гонки вооружений. Она отличается от более традиционной гонки вооружений танков и винтовок и в большей степени стимулируется технологическим сектором. Плихта отметил, что на апрель 2024 г. это не обязательно технологическая революция - это просто применение беспилотных технологий в военных действиях для получения преимуществ на поле боя.

Китайский производитель дронов DJI, чьи технологии часто используются на поле боя на Украине, был самым частым автором патентов на беспилотники. Одну из моделей, DJI Mavic, можно купить в интернете всего за 12 тыс. руб. Хотя продажа моделей DJI была приостановлена на Украине и в России после начала специальной военной операции (СВО), их все еще можно купить за границей.

Эндрю Уайт (Andrew White) из юридической фирмы Mathys & Squire, специализирующейся на интеллектуальной собственности, говорит, что на апрель 2024 г. военное применение составляет значительную долю исследований и разработок в области беспилотных технологий. Аналитики Mathys & Squire наблюдают рост инвестиций в исследования БПЛА со стороны оборонных предприятий, поскольку правительства осознают, что в этой сфере они находятся в буквальной гонке вооружений.

По информации The Independent, американские военные проявляют все больший интерес к беспилотным технологиям, но при этом опасаются перенасыщения рынка китайскими компаниями. Ранее СNews уже сообщало о том, что сразу после TikTok в США под запрет попадет компания DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА. Беспилотники, произведенные в США, дороже и выпускаются в меньших количествах, чем китайские. На конец апреля 2024 г. для производителей из США нет реальной альтернативы борьбы с китайскими компаниями, такими как DJI. Но вполне возможно, что до 2030 г. США, Украина и европейские страны будут вкладывать в них огромные средства.

Украина в начале 2024 г. объявил о планах инвестировать $1 млрд в эту отрасль, в то время как ежемесячно на поле боя теряется более 10 тыс. беспилотников. В начале апреля 2024 г. близкий к украинской программе беспилотников источник CNN заявил, что Украина применяет в дронах «базовую форму» искусственного интеллекта (ИИ) для ориентации в условиях помех. Бывший британский военный и эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс (Chris Lincoln-Jones) уточнил, что уровень этой технологии все еще низок. Украина на 2024 г. разработала новый барражирующий боеприпас, он способен наносить удары на дистанции более чем 100 км. Россия же применяет свой дрон-камикадзе - «Ланцет» и его различные модификации.

Ведущие обладатели патентов по производителям и организациям

Основываясь на данных сервиса Global Data, с 7999 патентами, связанными с дронами, опубликованными в период с 2002 по 2022 гг., компания DJI владеет наибольшим количеством патентов на дроны в мире. Второе по величине количество патентов, связанных с БПЛА, было опубликовано компанией Boeing с 2181 патентом. Третье по величине количество патентов, связанных с дронами, было опубликовано Государственной сетевой корпорацией Китая с 1676 патентами. Четвертое место по количеству патентов принадлежит Бэйханскому университету с 1006 патентами. Пятое место по количеству патентов, связанных с дронами, принадлежит компании Qualcomm с 979 патентами.

Пять крупнейших патентообладателей, а именно DJI, Boeing, Государственная сетевая корпорация Китая, Университет Бэйхан и Qualcomm, вместе владели 13841 шт. патентов на БПЛА с 2002 по 2022 гг.

Коммерция

Коммерческая отрасль также вкладывает значительные средства в эту технологию. В 2016 г. в США впервые была доставлена пицца дронами. Теперь Amazon Prime Air доставляет посылки в два города с надеждой охватить больше регионов. При этом неудивительно, что к 2028 г. индустрия дронов, по оценкам Bloomberg, достигнет впечатляющих $54 млрд.

Однако во многих отраслях технология БПЛА все еще развивается, и нынешняя технология имеет свои ограничения. По сравнению с более традиционными средствами доставки, дроны на 2024 г. имеют ограниченную дальность действия, могут перевозить меньшие грузы и более восприимчивы к изменяющимся погодным условиям. Тем не менее, компании стали более энергично обеспечивать защиту интеллектуальной собственности для беспилотных технологий с тех пор, как Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) создало в 2015 г. четкую нормативную базу для использования дронов. До 2015 г. ФАУ требовало «специального разрешения» на эксплуатацию дронов, что создавало серьезную задержку в выдаче разрешений на полеты дронов.

Поиск слов «дрон», «БПЛА» или «беспилотный летательный аппарат» в названии и реферате каждой выданной и активной патентной заявки в США показывает резкий рост количества патентов на дроны с 2015 г. С тех пор игроки отрасли подали более 2,5 тыс. патентных заявок в США для защиты своей ценной интеллектуальной собственности. С 2015 по 2022 гг. количество выданных патентов на дроны выросло примерно на 658%.

International Business Machines (IBM) уже занимается коммерциализацией дронов через свой профессиональный сервис DroneDeploy. Используя современное программное обеспечение (ПО), IBM рекламирует свою способность брать огромное количество изображений, снятых дронами, и объединять их вместе, чтобы компании могли получить полезную информацию. IBM отмечает, что одно из применений этого решения — сельскохозяйственная промышленность. Фермеры, управляющие тысячами акров земли, могут использовать ПО DroneDeploy для картирования своей земли в высоком разрешении и даже масштабировать ее настолько, чтобы контролировать отдельные растения.