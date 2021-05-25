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Skymec представил автономную зарядную станцию для дронов DNest D603

Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, анонсировала новую зарядную станцию DNest D60 для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) DJI Mavic 2 ZOOM промышленного типа.

Станция оборудована функцией автономной подзарядки беспилотников, а также способна сохранять отснятый материал на облачном сервере. В новую модель добавлена климат-система для поддержания постоянной внутренней температуры, которая увеличивает ресурсы батареи и полезной нагрузки.

Зарядная базовая станция DNEST D60 послужит укрытием для дронов и автономного модуля поддержания заряда батареи вне помещений. Она выполнена в форм-факторе ящика округлой формы со сдвижной и поворачивающейся вокруг своей оси верхней крышкой с функцией автоматического открытия и закрытия.

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DNEST D60

Станция работает совместно с Freesky - командным приложением, объединяющим работу базовой станции, дрона и ПК. С помощью данного программного обеспечения не только активируется зарядно-центровочные рамки посадочной площадки станции, но и формируется последующий маршрут полета дрона, а также его полетное задание.

DNEST D60 совместима с БПЛА серии Mavic и позволяет компаниям, использующим эти небольшие квадрокоптеры для мониторинга производственного процесса, автоматизировать обслуживание беспилотника для инспекции большего количества объектов.

Эльяс Касми

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