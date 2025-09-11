В России создана система, способная обнаруживать БПЛА, не использующие радиосигналов

В России разработали акустическую систему, способную обнаруживать беспилотники, не использующие радиосигналов, и поэтому невидимые для большинства существующих сейчас детекторов дронов.



Акустический детектор дронов

Конструкторы из учебного центра «Победитель» разработали акустический детектор дронов, который может обнаруживать разведывательные квадрокоптеры и FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, пишет ТАСС.

Подавляющее большинство детекторов дронов, используемых сейчас, работает по принципу пеленгации каналов видеосвязи или управления дронов и могут обнаруживать только дроны на радиоуправлении, а не на оптоволокне. Беспилотник, не использующий радиосигналов, не излучает электромагнитных волн и становится невидимым для систем пеленгации.

«Мы сейчас пока сосредоточены только на одном типе сигнала — это беспилотники класса Mavic или FPV-дроны», — сказал агентству представитель учебного центра.

freepik/создано при помощи ИИ Работающие на оптоволокне дроны невидимы для большинства используемых сейчас детекторов

Детектор пока может работать только при умеренном ветре. Легкие FPV-дроны и Mavic (высота 50 м, дальность около 140 м для зависшего и 250 м для находящегося в движении) устройство обнаруживает при скорости ветра до пяти метров в секунду. При ветре свыше 10 м в секунду оно срабатывает для дронов, летящих на высоте 50 м, на расстоянии 100 м, если цель в движении, или 70 м, если цель зависла.

Также детектор пока не может отличить звук работы винтов дронов типа Mavic от FPV-дронов. Разработчики работают на этим и планируют научить свое устройство обнаруживать крупные гексакоптеры типа «Баба-яга» и дроны самолетного типа.

Как работает детектор

Новый детектор работает в связке со смартфоном на операционной системе Android. К смартфону подключается специально разработанный всенаправленный микрофон с мобильным приложением.

Приложение не показывает направление, откуда летит дрон, но несколько микрофонов можно объединить в сеть, и в таком случае примерное направление подлетающего к сети детекторов дрона уже будет известно, рассказал представитель разработчиков

По его словам, разработкой аудиодетектора конструкторы занялись в связи с тем, что «еще несколько лет назад увидели, что могут возникнуть дроны на оптоволокне».

Дроны на оптоволокне

Более защищенные, не использующие радиоканал дроны на оптоволокне, действительно уже начали появляться.

В августе 2025 г. CNews писал, что в России разрабатывается перспективная технология оптических модулей линии связи для беспилотных авиационных систем (БАС). Работы должны быть завершены в конце 2025 г. Будут разработаны и изготовлены оптический передающий и приемный модули.

В сентябре 2025 г. стало известно, что Новгородский научно-производственный центр (НПЦ) «Ушкуйник» уже проводит испытания беспилотного судна, оснащенного системой оптоволоконного управления. Управление дроном осуществляется с помощью разматываемого по ходу движения оптоволоконного кабеля, который обеспечивает стабильную связь с безэкипажным катером (БЭК) даже в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

НПЦ «Ушкуйник» разработал и летающие оптоволоконные дроны. Есть они и у конструкторского бюро «Гортензия», и у петербургского научно-производственного предприятия «Адвент-Аэро», как писал РБК в мае 2025 г. Ответом российским конструкторам являются такие же разработки немецкой компании Highcat и украинской 3DTech.