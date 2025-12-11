Разделы

Япония Хонсю Фудзияма, Фудзи, Фудзисан


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам 1
15.05.2020 Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
09.07.2015 Доступная Фудзияма 3
22.10.2012 ГМИИ им. А.С. Пушкина открыл электронную экспозицию японской гравюры 1
25.06.2011 Обзор Fujifilm Finepix X100: самый необычный цифрокомпакт года 1
07.12.2010 Хакеры сломали защиту фотографий Canon 1
18.12.2009 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 1
03.12.2009 Произошли аварии на АЭС в Японии и Франции 1
23.10.2009 В Афганистане и Японии произошли землетрясения 1
09.10.2009 Мощный тайфун "Мелор" добрался до Южных Курил 1
07.10.2009 Сильный тайфун приближается к Японии 1
25.08.2009 Полностью подтвердился первый прогноз землетрясения сетью GNFE 1
11.08.2009 В Японии объявлена угроза цунами 1
24.06.2009 В Японии и Папуа-Новой Гвинее произошли сильные землетрясения 1
26.04.2009 Непотопляемая Фудзи 1
02.02.2009 В Чили, Мексике и Японии произошли землетрясения 1
02.02.2009 Извержение вулкана накрыло Токио 1
13.08.2008 То в жар, то в холод: лучшие кондиционеры к осени 1
24.07.2008 В Японии в результате землетрясения пострадали около 100 человек 1
21.07.2008 В Японии и Индонезии произошли сильные землетрясения 1
18.07.2008 История Fujifilm: от кинопленки и до наших дней 1
07.12.2007 Шестибалльное землетрясение произошло в Японии 1
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор 1
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор 1
16.02.2006 Японский спутник ALOS передал первые снимки 1
16.02.2006 Японский спутник ALOS передал первые снимки 1
05.10.2005 Rover представил коллекционные ноутбуки с цветущей сакурой на фоне Фудзиямы 1
06.04.2005 Новый материал для терминатора не ломается 1
06.04.2005 Новый материал для терминатора не ломается 1

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2066 3
Liquidmetal Technologies 10 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 2
Samsung Electronics 10626 2
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 1
Xerox - Rank Xerox 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Google LLC 12261 1
Canon 1422 1
Sony 6634 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Leica Camera 267 1
Acronis - Акронис 459 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
DJI 85 1
EascomPage 1 1
Parallax - Параллакс 21 1
Hokuriku Electric Power - Хокурику электрик пауэр 3 2
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 1
British Museum - Британский музей 14 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1648 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Daikin Industries 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Союз художников России 5 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 3
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10246 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 1
Вентилятор - Fan 1028 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 1
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 1
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 132 1
Угольный фильтр - Carbon Filter 47 1
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 299 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 1
Ringtone - Рингтон 93 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрические шашлычницы - Электрошашлычницы 9 1
Картография и навигация - Просмотр улиц - Панорамы улиц 23 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 50 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2061 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4035 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12972 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 1
Fujifilm FinePix 107 2
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 21 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 2
Fujifilm - Fujinon Lens 49 1
Redmond SteakMaster 9 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
DJI Phantom 10 1
Leica V-Lux - Leica D-Lux - Leica C-Lux 13 1
Leica X - camera model 6 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7367 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
DJI Mavic 15 1
Яндекс.Эфир 18 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 60 1
Toyota TS050 Hybrid - Гоночный автомобиль 1 1
Acronis CyberFit 3 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Fujitsu General - Aristage - General Nordic DC-Inverter 3 1
Apple iPhone 6 4862 1
Johnson William - Джонсон Уильям 2 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Peker Atakan - Пекер Атакан 2 2
Юсупова Айнура 1 1
Валеев Айдар 1 1
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 1
John Elton - Джон Элтон 15 1
Морозов Иван 5 1
Белоусов Сергей 247 1
Davidson Anthony - Дэвидсон Энтони 1 1
Nakajima Kazuki - Накадзимой Кадзуки 1 1
Buemi Sebastien - Буэми Себастьен 1 1
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 9 1
Leupen Rob - Лейпен Роб 1 1
Щукин Сергей 3 1
Михина Наталья 7 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
Япония 13550 26
Россия - РФ - Российская федерация 156959 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 5
Япония - Токио 1008 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 4
Европа 24639 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Франция - Французская Республика 7978 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Индонезия - Республика 1007 2
США - Калифорния 4775 2
Сатурн - Титан (спутник) 504 2
США - Пасадина 169 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Япония - Канадзава 4 2
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 43 2
Индия - Андаманские и Никобарские острова 16 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Азия Центральная - Гиндукуш 3 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 1
Испания - Королевство 3760 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Солнечная система - Solar system 2546 1
Ватикан - Государство-город 80 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Танзания - Объединённая Республика 78 1
США - Южная Каролина 97 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
США - Флорида - Себринг 2 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 9
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Металлы - Никель - Nickel 348 2
Металлы - Платина - Platinum 480 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
Английский язык 6878 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3176 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 684 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 72 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 10
AP - Associated Press 2006 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 3
New Scientist 1448 2
Physical Review Letters 153 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Российская газета 275 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
Kyodo 47 1
University of Virginia - Виргинский университет 31 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
Tohoku University - Университет Тохоку 24 2
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
