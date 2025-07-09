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Япония Канадзава
УПОМИНАНИЯ
Япония и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5724 1
|Intel Corporation 12348 1
|Samsung Electronics 10401 1
|Apple Inc 12324 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
|Sharp Corporation 1043 1
|Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
|HP - Hewlett-Packard 3629 1
|NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 1
|Парадигма 156 1
|HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 2
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