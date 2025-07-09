Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Япония Канадзава


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в историческом центре Иркутска 1
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор 2
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор 2
20.11.2002 Легенда о кибердраконе, умеющем нюхать, и прочие истории из жизни гаджетов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5724 1
Intel Corporation 12348 1
Samsung Electronics 10401 1
Apple Inc 12324 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
Sharp Corporation 1043 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 1
Парадигма 156 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 1
Hokuriku Electric Power - Хокурику электрик пауэр 3 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 249 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 1
DDR - Double data rate 2821 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6112 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 979 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9621 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21321 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12668 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25092 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26237 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14095 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2127 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28400 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7463 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2568 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12690 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 936 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10157 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6509 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5851 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14699 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13998 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9931 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7884 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5618 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4699 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4792 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14158 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2083 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3250 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7552 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2710 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Linux OS 10340 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Oracle Java - язык программирования 3176 1
Microsoft Office 3843 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 39 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 775 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 1
Apple iTunes Store 1068 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Sharp Zaurus 43 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Apple iLife 72 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
HP - palmOne - Zire 26 1
Apple PowerPC 54 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
Apple PowerBook 99 1
Apple iBook - ноутбук 71 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
Lenovo Motorola Dragonball 40 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
Apple iMovie 70 1
Apple AirPort Express 11 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 63 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Япония 13394 3
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 41 2
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 29 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52730 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44502 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 1
Европа 24440 1
Южная Корея - Республика 6751 1
Европа Восточная 3110 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3221 2
Английский язык 6776 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6200 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1616 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5132 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Зоология - наука о животных 2720 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще