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Зоология Рептилии Reptilia Пресмыкающиеся класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых

СОБЫТИЯ


29.04.2013 Черепахи подсказали роботам, как бегать по песку

пашьих движений, инженерам удалось разработать робота, который способен передвигаться так же, как и черепаха. Робот имеет длину 19 см, весит около килограмма и оснащен двумя лапами-ластами, пох
03.10.2012 На смену черепашкам-нинзям приходят черепахи-роботы

Инженеры Швейцарской высшей технической школы Цюриха планируют создать плавающего робота в виде черепахи. Их проект Naro-Tartaruga более интересен чем классические плавающие роботы в виде рыб – в широком корпусе Naro-Tartaruga может уместиться больше электроники, больше датчиков и более ё
28.02.2008 На Шпицбергене найдены останки самой крупной морской рептилии

ронозавра, обнаруженного ранее у берегов Австралии и до сих пор считавшегося самой большой по размеру находкой палеонтологов. "Мы наконец собрали все останки и сами поражены находкой. Длина плавников рептилии равна трем метрам", - говорит профессор Хорум. Результаты исследований показывают, что "Чудовище" ("The Monster"), как прозвали свою находку ученые, принадлежит к неизвестной ранее раз
10.10.2007 Американские водяные черепахи завоевывают Рим

Черепаха Trachemy scripta elegans ("элегантная красноухая черепаха") стала для жителей Рима серьезным поводом для беспокойства. Общее число красноухих

21.12.2006 Обнаружены ископаемые останки двухголовой рептилии

В отложениях раннего мелового периода на северо-востоке Китая обнаружены очень хорошо сохранившиеся останки эмбриона ископаемой рептилии с двумя головами, сообщает NewScientist. Найденные окаменелости относятся к одному из видов вымерших ящериц – хористодер. Эти ящерицы с длинной шеей вели водный образ жизни. Взрослые о
11.11.2005 Фото дня: черепахи заменят танки

камеру или другой предмет военного назначения вплоть до взрывчатки. Кто знает, может быть в будущем черепаха заменит танк Пока эксперимент еще не вошел в финальную стадию, но успех мероприятия

11.11.2005 Фото дня: черепахи заменят танки

камеру или другой предмет военного назначения вплоть до взрывчатки. Кто знает, может быть в будущем черепаха заменит танк Пока эксперимент еще не вошел в финальную стадию, но успех мероприятия


Публикаций - 83, упоминаний - 93

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26938 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 2
LiveScience 154 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 6
New Scientist 1448 4
ScienceDaily 399 4
Phys.org 972 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
Медуза - Meduza 48 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
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CNews Межзвездные перелеты 43 2
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11530 1
AP - Associated Press 2007 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Die Welt 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 4
Gartner - Гартнер 3647 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 3
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University of Bristol - Бристольский университет 85 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
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Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
IAA - Instituto Antártico Argentino - Аргентинский антарктический институт - Институт Антарктики Аргентины 1 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
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