Черепахи подсказали роботам, как бегать по песку пашьих движений, инженерам удалось разработать робота, который способен передвигаться так же, как и черепаха. Робот имеет длину 19 см, весит около килограмма и оснащен двумя лапами-ластами, пох

На смену черепашкам-нинзям приходят черепахи-роботы Инженеры Швейцарской высшей технической школы Цюриха планируют создать плавающего робота в виде черепахи. Их проект Naro-Tartaruga более интересен чем классические плавающие роботы в виде рыб – в широком корпусе Naro-Tartaruga может уместиться больше электроники, больше датчиков и более ё

На Шпицбергене найдены останки самой крупной морской рептилии ронозавра, обнаруженного ранее у берегов Австралии и до сих пор считавшегося самой большой по размеру находкой палеонтологов. "Мы наконец собрали все останки и сами поражены находкой. Длина плавников рептилии равна трем метрам", - говорит профессор Хорум. Результаты исследований показывают, что "Чудовище" ("The Monster"), как прозвали свою находку ученые, принадлежит к неизвестной ранее раз

Американские водяные черепахи завоевывают Рим Черепаха Trachemy scripta elegans ("элегантная красноухая черепаха") стала для жителей Рима серьезным поводом для беспокойства. Общее число красноухих

Обнаружены ископаемые останки двухголовой рептилии В отложениях раннего мелового периода на северо-востоке Китая обнаружены очень хорошо сохранившиеся останки эмбриона ископаемой рептилии с двумя головами, сообщает NewScientist. Найденные окаменелости относятся к одному из видов вымерших ящериц – хористодер. Эти ящерицы с длинной шеей вели водный образ жизни. Взрослые о

Фото дня: черепахи заменят танки камеру или другой предмет военного назначения вплоть до взрывчатки. Кто знает, может быть в будущем черепаха заменит танк Пока эксперимент еще не вошел в финальную стадию, но успех мероприятия