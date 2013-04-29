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Зоология Рептилии Reptilia Пресмыкающиеся класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых
СОБЫТИЯ
|29.04.2013
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Черепахи подсказали роботам, как бегать по песку
пашьих движений, инженерам удалось разработать робота, который способен передвигаться так же, как и черепаха. Робот имеет длину 19 см, весит около килограмма и оснащен двумя лапами-ластами, пох
|03.10.2012
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На смену черепашкам-нинзям приходят черепахи-роботы
Инженеры Швейцарской высшей технической школы Цюриха планируют создать плавающего робота в виде черепахи. Их проект Naro-Tartaruga более интересен чем классические плавающие роботы в виде рыб – в широком корпусе Naro-Tartaruga может уместиться больше электроники, больше датчиков и более ё
|28.02.2008
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На Шпицбергене найдены останки самой крупной морской рептилии
ронозавра, обнаруженного ранее у берегов Австралии и до сих пор считавшегося самой большой по размеру находкой палеонтологов. "Мы наконец собрали все останки и сами поражены находкой. Длина плавников рептилии равна трем метрам", - говорит профессор Хорум. Результаты исследований показывают, что "Чудовище" ("The Monster"), как прозвали свою находку ученые, принадлежит к неизвестной ранее раз
|10.10.2007
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Американские водяные черепахи завоевывают Рим
Черепаха Trachemy scripta elegans ("элегантная красноухая черепаха") стала для жителей Рима серьезным поводом для беспокойства. Общее число красноухих
|21.12.2006
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Обнаружены ископаемые останки двухголовой рептилии
В отложениях раннего мелового периода на северо-востоке Китая обнаружены очень хорошо сохранившиеся останки эмбриона ископаемой рептилии с двумя головами, сообщает NewScientist. Найденные окаменелости относятся к одному из видов вымерших ящериц – хористодер. Эти ящерицы с длинной шеей вели водный образ жизни. Взрослые о
|11.11.2005
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Фото дня: черепахи заменят танки
камеру или другой предмет военного назначения вплоть до взрывчатки. Кто знает, может быть в будущем черепаха заменит танк Пока эксперимент еще не вошел в финальную стадию, но успех мероприятия
|11.11.2005
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Фото дня: черепахи заменят танки
камеру или другой предмет военного назначения вплоть до взрывчатки. Кто знает, может быть в будущем черепаха заменит танк Пока эксперимент еще не вошел в финальную стадию, но успех мероприятия
Зоология и организации, системы, технологии, персоны:
|WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 1
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