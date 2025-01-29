AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера
|29.01.2025
|7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли 1
|19.11.2023
|Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся 1
|11.07.2013
|От Антарктики оторвался огромный кусок 2
|28.01.2013
|Скалы против глобального потепления: полный провал 2
|02.10.2012
|Доказано: вода помнит все 2
|24.07.2012
|Фитопланктон может спасти Землю от парникового эффекта 1
|20.04.2012
|Океан превращается в пластик 2
|02.09.2008
|В Красном море обнаружен новый вид гигантского моллюска 1
|15.01.2007
|В Северном Ледовитом океане найдены новые формы жизни: подробности 1
AWI и организации, системы, технологии, персоны:
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
|Richter Claudio - Рихтер Клаудио 1 1
|Rogers John - Роджерс Джон 11 1
|Valentin Klaus - Валентин Клаус 1 1
|Кох Борис 1 1
|Сметачек Виктор 1 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
|Nature 811 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.