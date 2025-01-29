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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167119
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AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера



29.01.2025 ​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли 1
19.11.2023 Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся 1
11.07.2013 От Антарктики оторвался огромный кусок 2
28.01.2013 Скалы против глобального потепления: полный провал 2
02.10.2012 Доказано: вода помнит все 2
24.07.2012 Фитопланктон может спасти Землю от парникового эффекта 1
20.04.2012 Океан превращается в пластик 2
02.09.2008 В Красном море обнаружен новый вид гигантского моллюска 1
15.01.2007 В Северном Ледовитом океане найдены новые формы жизни: подробности 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

AWI и организации, системы, технологии, персоны:

Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1122 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2350 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Richter Claudio - Рихтер Клаудио 1 1
Rogers John - Роджерс Джон 11 1
Valentin Klaus - Валентин Клаус 1 1
Кох Борис 1 1
Сметачек Виктор 1 1
Германия - Федеративная Республика 12688 5
Мировой океан - World Ocean 508 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 661 2
Средиземное море - Средиземноморье 199 2
Земля - планета Солнечной системы 10379 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 2
Гондвана 22 1
Антарктида - Антарктика Западная 18 1
Дания - Гренландия 140 1
Конго - Демократическая Республика 94 1
Германия - Гамбург 182 1
Индийский океан - Красное море 35 1
Индийский океан - Индийский субконтинент 12 1
Сатурн - Тетис (спутник) 9 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Европа 21778 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Мадагаскар - Республика 54 1
Индия - Bharat 5453 1
Америка - Американский регион 2163 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Америка Южная 852 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Канада 4886 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Бразилия - Федеративная Республика 2363 1
Евразия - Евразийский континент 608 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Биология - Альгология - Водоросли 83 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 2
Планктон - Фитопланктон 35 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3712 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 1
Айсберг - Eisberg 178 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Молекула - Molecula 1065 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1576 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
Nature 811 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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