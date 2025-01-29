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Индийский океан Индийский субконтинент



29.01.2025 ​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли 1
14.08.2023 Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море 1
19.07.2013 Геологически доказано происхождение Земли от астероидов и метеоритов 1
12.03.2010 Россия пришла в Индию со своим Глонасс 1
27.07.2009 Индия научилась строить АПЛ 1
22.08.2008 ВОЗ: гепатитом В инфицировано 2 млрд. человек 1
20.02.2008 Ископаемая лягушка стала новым доказательством теории единого континента 1
06.09.2007 IRNS: национальный GPS Индии 1
07.11.2005 Раскрыта одна из тайн Тибета 1
07.11.2005 Раскрыта одна из тайн Тибета 1
30.07.2001 Thuraya начала предоставлять услуги спутниковой связи в 35 странах 1
24.07.2001 Thuraya будет предоставлять услуги спутниковой связи в Испании 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Индийский океан и организации, системы, технологии, персоны:

Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 72 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 2
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
GeoID - ГеоИД 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1404 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 213 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 1
ISRO GAGAN - GPS-aided GEO augmented navigation - Global Positioning Satellite-Aided Geosynchronous Augmented Navigation System 2 1
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 9 1
Путин Владимир 3176 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 8 1
Индия - Bharat 5453 8
Азия - Азиатский регион 5536 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 6
Европа 21778 5
Земля - планета Солнечной системы 10379 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 4
Африка - Африканский регион 3480 3
Россия - РФ - Российская федерация 144512 3
Ближний Восток 2944 3
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 33 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1020 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 2
Америка - Американский регион 2163 2
Америка Южная 852 2
Канада 4886 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Франция - Французская Республика 7851 2
Евразия - Евразийский континент 608 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 2
Индийский океан 158 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 2
Япония 13292 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 1
Испания - Королевство 3709 1
Европа Западная 1482 1
Филиппины - Республика 565 1
Катар 162 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Мадагаскар - Республика 54 1
Европа Центральная 266 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Багамские Острова - Багамы 59 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 4
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TerraDaily 141 2
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CNews RND - R&D.CNews 2273 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
Geophysical Research Letters 30 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 42 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 9 1
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