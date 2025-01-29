Индийский океан Индийский субконтинент
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|24.07.2001
|Thuraya будет предоставлять услуги спутниковой связи в Испании 1
Индийский океан и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
|TerraDaily 141 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
|Geophysical Research Letters 30 1
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