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Стихийные бедствия Засуха Drought



29.01.2025 ​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли 1
13.09.2024 Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире 1
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» 1
25.06.2022 Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис 1
13.12.2021 Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников 1
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ 1
22.05.2018 Редактирование генов превзошло возможности селекционеров 1
28.03.2017 Изменение атмосферных течений провоцирует природные катаклизмы 1
01.12.2011 Переселение народов: предки "застряли" в Аравии 1
11.07.2011 Как выжить в летнем мегаполисе: обзор самых оригинальных вентиляторов и увлажнителей 1
21.06.2011 Tropico 4. Видео 1
15.06.2011 Tropico 4. Скриншоты 1
03.06.2011 На что способно климатическое оружие 1
05.04.2011 Засуха 2010-го покосила леса Амазонки 1
03.03.2011 Таяние ледников в палеолите привело к крупнейшей засухе 1
04.10.2010 Жара 2010 отношения к глобальному потеплению не имеет 1
14.08.2010 Tropico 4 в 2011 году 1
12.08.2010 Аномальное состояние лесов увеличивает опасность пожаров 1
22.07.2010 Правительство РФ создает рабочую группу по борьбе с засухой 1
13.02.2009 В Пекине осуществлено увеличение осадков с использованием самолетов и ракет 1
03.12.2008 МАГАТЭ: селекция сельскохозяйственных культур спасет человечество от голода 1
10.10.2007 Древняя засуха в Африке сыграла важную роль в эволюции человека 1
14.08.2007 Самая большая в мире саванна находится под угрозой 1
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
06.03.2006 В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа 1
06.03.2006 В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа 1
28.04.2005 Изменения климата посадят человечество на диету 1
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество 1
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество 1
17.12.2002 Yahoo ожидает ростa дохода от онлайновой рекламы в 4-м квартале и новом году 1
17.08.1999 Lycos предлагает новую поисковую систему 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:

Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 3
Haemimont Games 17 3
Крок - Croc 1777 1
Microsoft Corporation 24639 1
Yahoo! 3697 1
AOL Inc 1593 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Цифра ГК 2431 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 2
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Dyson 122 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 607 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Online Publishers Association 10 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2564 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1421 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1229 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
Умные платформы 1685 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 261 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2937 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7094 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1094 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1050 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Реестр добросовестных экспортеров 198 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Dyson Air Multiplier 9 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Brightcom Group - Lycos SeeMore 1 1
Шалманов Сергей 201 2
Путин Владимир 3176 1
Semel Terry - Семел Терри 39 1
Левкевич Михаил 60 1
Сахаров Андрей 8 1
Сысоев Александр 41 1
Гуренков Алексей 1 1
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 20 1
Скиданов Роман 2 1
Иваненко Владислав 22 1
Ткаченко Cергей 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 15
Земля - планета Солнечной системы 10379 11
Россия - РФ - Российская федерация 144512 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 8
Африка - Африканский регион 3480 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 6
Япония 13292 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 4
Европа 21778 4
Азия - Азиатский регион 5536 4
Америка Южная 852 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 4
Египет - Арабская Республика 1006 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 4
Испания - Королевство 3709 3
Индия - Bharat 5453 3
Франция - Французская Республика 7851 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 3
Индонезия - Республика 957 3
Южная Корея - Республика 6653 3
Земля - Северное полушарие 148 3
США - Нью-Йорк 3098 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 3
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 35 3
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
США - Флорида 767 2
Америка - Американский регион 2163 2
Канада 4886 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Америка Латинская 1813 2
Европа Западная 1482 2
Малайзия 865 2
Филиппины - Республика 565 2
Швейцария - Женева 326 2
Азия Южная 103 2
Мировой океан - World Ocean 508 2
США - Луизиана - Новый Орлеан 95 2
Африка Западная 61 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 4
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Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 3
Зоология - наука о животных 2608 3
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Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 2
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Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 230 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4153 2
Phys.org 972 3
Space Daily 528 2
TerraDaily 141 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
New Scientist 1448 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
eMarketer 205 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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