Стихийные бедствия Засуха Drought
Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 3
|Space Daily 528 2
|TerraDaily 141 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|New Scientist 1448 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
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