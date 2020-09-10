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ISRO
Indian Space Research Organisation
Индийская организация космических исследований
Индийская космическая программа



10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет» 1
22.10.2018 «Ростех» впервые поставил в Индию ферритовые комплектующие для спутниковой техники 2
16.06.2016 «Ангстрем» вытесняет Украину с рынка «космической электроники» 1
06.11.2013 Индия отправила зонд к Марсу 1
20.09.2012 Индия отправит миссию к Марсу 1
27.07.2012 Индия готова отправиться на Марс в 2013 году 1
04.03.2011 Лунные пещеры приютят космонавтов 1
14.01.2011 Ракета-носитель тормозит выход индийцев в космос 4
30.04.2010 Запуск CartoSat-2A отложен 1
26.03.2010 Индия испытает РН с криогенной ступенью собственной разработки 1
12.03.2010 Россия пришла в Индию со своим Глонасс 2
05.03.2010 В Индии успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты 1
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия" 1
23.09.2009 Индийский спутник Oceansat-2 выведен на орбиту 1
08.09.2009 Тепловая мощь Луны, вероятно, недооценивалась 1
31.08.2009 Финал "Чандраян-1": новая загадка Луны 1
21.07.2009 Индийский "глонасс" будет строить Raytheon 1
20.04.2009 Израильский спутник-шпион запущен на орбиту 1
27.03.2009 Рокировка разведспутника: восточная хитрость 2
29.12.2008 В Индии испытан перспективный криогенный двигатель для РН GSLV 1
15.12.2008 Индия освоила производство тяжёлых спутников связи 1
06.11.2008 Индия готовится запустить радарный cпутник RISAT C-диапазона 1
22.09.2008 Определены стартовые окна индийскому лунному зонду 1
16.09.2008 Для индийского GPS заказаны рубидиевые часы 1
16.07.2008 Raytheon готова обеспечить Индию сверхточной спутниковой навигацией 1
08.05.2008 Индия получила новый сверхмощный разведспутник 1
22.01.2008 Радарный разведспутник Израиля: первые подробности 1
29.12.2007 Индия готовится пополнить орбитальную группировку ДЗЗ 1
19.11.2007 В Индии испытан криогенный ракетный двигатель 1
18.09.2007 Сентябрь: массовый запуск разведспутников 1
10.09.2007 Индия создает платформу для микроспутников 1
06.09.2007 IRNS: национальный GPS Индии 1
21.08.2007 Названа дата запуска индийского спутника связи 1
16.08.2007 ISRO: Индийский шаттл полетит в 2010 году 2
06.07.2007 Индия создает космическую разведку 1
06.07.2007 "Совзонд" станет дистрибьютором индийских ДДЗ 1
19.04.2007 Индия строит спутники для Европы 1
16.04.2007 Россия опоздала на рынок космического зондирования? 6
16.04.2007 Представлены снимки Cartosat-2 1
26.03.2007 Индия: качественный рост пусковых услуг 1

Публикаций - 76, упоминаний - 96

ISRO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 4
Raytheon 284 3
GeoEye 85 3
DigitalGlobe 116 3
Scanex - Сканэкс 238 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 1
Ростех - Ростехнологии 2297 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 719 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 1
Совзонд - Sovzond 111 1
Eutelsat 133 1
Polar - Полар 43 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 8
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 4
IAI - Israel Aerospace Industries 44 4
EADS Astrium 143 4
Northrop Grumman 200 3
Boeing 895 2
Airbus Defence and Space - EADS 123 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
РКС - Российские космические системы 111 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 1
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 107 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 278 5
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 5
SRE - Site Reliability Engineering 11 4
Ku-диапазон 69 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1265 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 6
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 5
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 5
Google Earth - Google Планета Земля 446 4
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 57 4
GeoEye - космический спутник 57 3
GeoEye IKONOS 95 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 3
NASA Landsat 52 2
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 68 2
Check Point Smart-1 56 2
Google Maps - Карты Google 579 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 1
Евтушенко Олег 125 1
Путин Владимир 2410 1
Носов Константин 16 1
Индия - Республика 4070 55
Земля - планета Солнечной системы 6448 32
Россия - Российская федерация - РФ 82110 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 26
Европа 7243 15
Луна 1155 14
Израиль 1679 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 12
Япония 7885 12
Франция - Французская Республика 4920 9
Индия - Дели 121 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 5
Канада 3049 5
Германия - Федеративная Республика 7774 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 4
Солнечная система 2006 3
Ближний Восток 2481 3
Индия - Карнатака - Бангалор 172 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 2
Африка Южная 329 2
Чили - Республика 429 2
Европа Центральная 220 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 2
Арктика 327 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 55 2
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Южная Америка 669 2
Великобритания - Лондон 1839 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Казахстан - Республика 4119 1
Индия - Нью-Дели 63 1
Тихий океан 440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Сингапур - Республика 1510 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 12 1
Space Daily 528 8
SpaceDaily - Space Daily 187 7
CNews RND - R&D.CNews 2081 5
NEWSru.com 208 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Science Advances 16 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 3
Феррит-Домен НИИ 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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