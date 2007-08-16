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ISRO Indian Space Research Organisation Индийская организация космических исследований Индийская космическая программа
СОБЫТИЯ
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|16.08.2007
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ISRO: Индийский шаттл полетит в 2010 году
Как сообщает Hindu, руководитель индийского космического агентства ISRO доктор Мадхаван Нэйр заявил, что первый индийский многоразовый космический носитель совершит первый полет в 2010 году. По его словам, в настоящее время уже создан демонстратор, позволивший
|16.04.2007
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Россия опоздала на рынок космического зондирования?
енные с помощью Cartosat-2, по ценам ниже рыночных и в перспективе планирует запустить новый космический аппарат с пространственным разрешением до 0,5 метра. Руководитель космического агентства Индии ISRO Мадхаван Наир (Madhavan Nair) на пресс-конференции представил первые изображения Бангалора и Хайдерабада, полученные с помощью нового индийского спутника Cartosat-2. Спутник массой 680 кг
|19.05.2005
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Индия завоевывает космический рынок
Как заявил руководитель индийского космического агентства ISRO Шри Г. Мадхаван Найр (Shri G. Madhavan Nair), он ожидает роста объемов продаж индийских продуктов и услуг на этом рынке на 25%, «поскольку нашим важнейшим преимуществом является ценовая ко
|19.05.2005
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Индия завоевывает космический рынок
Как заявил руководитель индийского космического агентства ISRO Шри Г. Мадхаван Найр (Shri G. Madhavan Nair), он ожидает роста объемов продаж индийских продуктов и услуг на этом рынке на 25%, «поскольку нашим важнейшим преимуществом является ценовая ко
|17.08.2004
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Индия: прорыв в космических разработках
Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программ
|17.08.2004
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Индия: прорыв в космических разработках
Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программ
ISRO и организации, системы, технологии, персоны:
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