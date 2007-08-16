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ISRO Indian Space Research Organisation Индийская организация космических исследований Индийская космическая программа

ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа

СОБЫТИЯ

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16.08.2007 ISRO: Индийский шаттл полетит в 2010 году

Как сообщает Hindu, руководитель индийского космического агентства ISRO доктор Мадхаван Нэйр заявил, что первый индийский многоразовый космический носитель совершит первый полет в 2010 году. По его словам, в настоящее время уже создан демонстратор, позволивший
16.04.2007 Россия опоздала на рынок космического зондирования?

енные с помощью Cartosat-2, по ценам ниже рыночных и в перспективе планирует запустить новый космический аппарат с пространственным разрешением до 0,5 метра. Руководитель космического агентства Индии ISRO Мадхаван Наир (Madhavan Nair) на пресс-конференции представил первые изображения Бангалора и Хайдерабада, полученные с помощью нового индийского спутника Cartosat-2. Спутник массой 680 кг

19.05.2005 Индия завоевывает космический рынок

Как заявил руководитель индийского космического агентства ISRO Шри Г. Мадхаван Найр (Shri G. Madhavan Nair), он ожидает роста объемов продаж индийских продуктов и услуг на этом рынке на 25%, «поскольку нашим важнейшим преимуществом является ценовая ко
19.05.2005 Индия завоевывает космический рынок

Как заявил руководитель индийского космического агентства ISRO Шри Г. Мадхаван Найр (Shri G. Madhavan Nair), он ожидает роста объемов продаж индийских продуктов и услуг на этом рынке на 25%, «поскольку нашим важнейшим преимуществом является ценовая ко
17.08.2004 Индия: прорыв в космических разработках

Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программ
17.08.2004 Индия: прорыв в космических разработках

Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программ

Публикаций - 111, упоминаний - 152

ISRO и организации, системы, технологии, персоны:

ISRO - ANTRIX 20 10
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 6
ТелеСвязь 29 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
RuVDS - МТ Финанс 107 2
True Corporation - True Corporation Public Company Limited - TelecomAsia 8 2
МТ-Лаб 6 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 2
Совзонд - Sovzond 123 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Транснавигация НПП 7 1
Polar - Полар 116 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 1
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 1
Textron - AAI Corporation 19 1
НПК Барл 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
X Corp - Twitter 2938 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
9594 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Loongson Technology 80 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 14
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Boeing 1031 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Arianespace 87 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 15
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 5
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
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ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 33
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 9
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 7
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 7
ISRO SRE - Space capsule Recovery Experiment 5 5
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 5
ISRO - Oceansat 8 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 4
NASA Landsat 83 4
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 15 4
Google Earth - Google Планета Земля 490 4
GeoEye IKONOS 127 3
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 3
ISRO GSLV - Geostationary Satellite Launch Vehicle 5 3
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 3
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Яхта унифицированная космическая платформа (спутниковая платформа) 2 2
ISRO GAGAN - GPS-aided GEO augmented navigation - Global Positioning Satellite-Aided Geosynchronous Augmented Navigation System 2 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
NSO Group - Pegasus 98 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
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Pixabay 257 1
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Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
NASA LCROSS - NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 21 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 16
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 21 2
Цаплин Никита 87 2
Коник Леонид 18 2
Бобринев Александр 2 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Sridhara Murthi - Сридхара Мурти 2 2
Перминов Анатолий 131 1
Носов Константин 21 1
Медведев Вадим 6 1
Kasturirangan Krishnaswamy - Кастуриранган Кринаварми 1 1
Kumar Senthil - Кумар Сентхил 1 1
Чурсина Анастасия 3 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Кожелин Игорь 2 1
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Aldrin Edwin - Олдрин Эдвин 6 1
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 5 1
Modi Narendra - Моди Нарендра 6 1
Басков Роман 1 1
Путин Владимир 3454 1
Евтушенко Олег 145 1
Гурко Александр 139 1
Кравченко Денис 28 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 49
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Европа 24964 25
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Япония 13807 14
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Индия - Карнатака - Бангалор 212 6
Солнечная система - Solar system 2569 5
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Ближний Восток 3154 4
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Европа Центральная 278 4
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