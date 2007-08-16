ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа

ISRO: Индийский шаттл полетит в 2010 году Как сообщает Hindu, руководитель индийского космического агентства ISRO доктор Мадхаван Нэйр заявил, что первый индийский многоразовый космический носитель совершит первый полет в 2010 году. По его словам, в настоящее время уже создан демонстратор, позволивший

Россия опоздала на рынок космического зондирования? енные с помощью Cartosat-2, по ценам ниже рыночных и в перспективе планирует запустить новый космический аппарат с пространственным разрешением до 0,5 метра. Руководитель космического агентства Индии ISRO Мадхаван Наир (Madhavan Nair) на пресс-конференции представил первые изображения Бангалора и Хайдерабада, полученные с помощью нового индийского спутника Cartosat-2. Спутник массой 680 кг

Индия завоевывает космический рынок Как заявил руководитель индийского космического агентства ISRO Шри Г. Мадхаван Найр (Shri G. Madhavan Nair), он ожидает роста объемов продаж индийских продуктов и услуг на этом рынке на 25%, «поскольку нашим важнейшим преимуществом является ценовая ко

Индия завоевывает космический рынок Как заявил руководитель индийского космического агентства ISRO Шри Г. Мадхаван Найр (Shri G. Madhavan Nair), он ожидает роста объемов продаж индийских продуктов и услуг на этом рынке на 25%, «поскольку нашим важнейшим преимуществом является ценовая ко

Индия: прорыв в космических разработках Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программ