Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISRO
Indian Space Research Organisation
Индийская организация космических исследований
Индийская космическая программа
Публикаций - 76, упоминаний - 96
ISRO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Путин Владимир 2410 1
|Носов Константин 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru