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RTX Corporation Raytheon Technologies Raytheon Missiles & Defense Raytheon Polar Services Collins Aerospace Rockwell Collins Pratt & Whitney Raytheon Intelligence & Space Raytheon BBN Bolt Beranek and Newman Raytheon Network Centric Sy

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy


20.11.2016 Компания Raytheon представила микроволновую пушку рекордной мощности

На прошлой неделе Raytheon представила мощную микроволновую пушку, названную «Phaser» в честь одноименного лучевого оружия из вселенной Star Trek. Эта пушка, прежде всего, предназначена для борьбы с БПЛА и други
20.07.2015 Печать ракет на поле боя

Оборонная компания Raytheon Missile Systems заявляет, что уже можно напечатать практически каждый компонент раке
13.02.2013 Создана программа для тотальной слежки за гражданами через соцсети. ВИДЕО

Международная компания из американского штата Массачусетс Raytheon, пятый по величине поставщик решений для национальной безопасности, совместно с амер
12.02.2013 Военные и геймеры обменялись технологиями

Компания Raytheon на тестовой площадке в Плано, штат Техас, представила военным и спецслужбам полноцен
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM

Если кто не знает, первая микроволновая печь появилась в 1947 году в США. Произвела её компания Raytheon по заказу оборонного ведомства Соединённых Штатов. Печь стоила примерно $ 3000 (очен
19.07.2010 Raytheon: второй этап разработки системы автоматической посадки JPALS

Компания Raytheon приступает к реализации очередного, второго (Increment 2) этапа реализации программы
18.06.2010 Raytheon представила тактическую сеть связи

Компания Raytheon представила систему сетевой радиосвязи тактического звена EMARS (Enhanced Mobile Ad-
10.06.2010 Raytheon создаст полевую систему связи для Allegheny Power

Компания Raytheon получила контракт стоимостью $12,7 млн. на разработку системы мобильной связи для ко
09.06.2010 Raytheon разрабатывает масштабируемую аналитическую среду военного назначения

Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания возглавит коллаборацию по разработке новой аналитической системы военного и специального назначения, которая будет отличаться непревзойдённой масштабируемостью, межплатформен
23.04.2010 Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки

Компания Raytheon получила контракт управления авиационных систем ВМС США стоимостью $18,9 млн., преду
15.04.2010 Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon

Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предусматривающего разработку последней системы управления орбитальным ре
26.03.2010 Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, трое сотрудников компании Raytheon отмечены специальными премиями агентства

22.03.2010 Raytheon концентрируется на аэрокосмической обороне и сетецентричности

Подразделение ракетных систем (Missile System) компании Raytheon приняло решении о формировании новой производственно-технологической структуры Air and Missile Defense Systems product line, ориентированной на определённого заказчика - агентство прот
12.03.2010 Виртуальная реальность: Raytheon станет реселлером VIRTSIM

Компания Raytheon объявила о заключении с компанией Motion Reality Inc (MRI) соглашения, предусматрива
05.03.2010 Raytheon разворачивает производство SLAMRAAM

Компания Raytheon получила контракт Пентагона на организацию долгосрочных закупок материалов, необходи
01.03.2010 Гиперспектральная разведка: сенсор Raytheon налетал 750 тыс. часов

Как сообщает пресс-служба Raytheon, налёт гиперспектального разведкомплекса воздушного базирования превысил 750 тыс. часов. Система предназначена для обеспечения частей на передовой, командования и специальных пользоват
27.02.2010 Raytheon модернизирует сегмент управления GPS

Компания Raytheon получила контракт ВВС США в размере $886 млн. Им предусматривается разработка элемен
24.02.2010 Raytheon обеспечит ситуационную осведомлённость наркоконтролю

Компания Raytheon объявила о получении контракта стоимостью $4,8 млн. управления по борьбе с наркотерр
05.02.2010 Raytheon: новые контракты на Patriot и Maverick

Компания Raytheon получила новые контракты на модификацию ракет ПВО/ПРО Patriot до уровня (GEM-T), а т
22.01.2010 "Операция Bold Quest": успешно испытана система дискриминации целей TVS Raytheon

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, система автоматической дискриминации потенциальных целей TVS (Target Verification System) успешно испытана в ходе исследовательских учений "Операция Bold Quest". В ходе учений техноло
28.12.2009 Raytheon модернизирует ПРО Тайваня

Компания Raytheon получила контракт в размере $1,1 млрд. на производство новых, усовершенствованных ко
24.12.2009 США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot

Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, п
22.12.2009 Situational Awareness поля боя: тактические приложения Raytheon для iPhone

Компания Raytheon разработала и представила на конференции Intelligence Warfighting, прошедшей в г. Та
30.11.2009 Raytheon получила заказ на ПО для эсминца DDG-1000 Zumwalt

Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $241,3 млн. на разработку дополнительного ПО с отк
11.11.2009 Raytheon: АФАР-радар RACR выходит на международный рынок

Компания Raytheon объявила о предстоящем подписании контрактов на поставку за рубеж (в как минимум две
28.10.2009 Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС

Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую с
23.10.2009 Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon

Компания Raytheon получила контракт на продолжение производства и поставок модернизационных комплектов
09.09.2009 Raytheon получил заказ на ПКР Evolved SeaSparrow

Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $151 млн., предусматривающий производство 186 ПКР

09.09.2009 Raytheon представил комбинированный радар AN/SPY-5

Компания Raytheon предствила новый радар х-диапазона для надводных кораблей малого и среднего классов

27.08.2009 Raytheon произвёл тысячную ESSM

Компания Raytheon поставила заказчику тысячную ракету ESSM SeaSparrow (Evolved SeaSparrow Missile). Ра
21.07.2009 Индийский "глонасс" будет строить Raytheon

Компания Raytheon получила контракт Индийского агентства космических исследований (ISRO) стоимостью $8
20.07.2009 Raytheon разрабатывает боевую беспроводную сеть

Компания Raytheon объявила о получении контракта агентства передовых оборонных исследований DARPA стои
27.05.2009 Raytheon приступает к сетецентричной интеграции сухопутных войск США

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, в рамках пятилетнего контракта на разработку системы боевого управления сухопутных войск США (ABCS, Army Battle Command System) общей стоимостью $777,4 млн. заказчик - Командование ср
26.05.2009 Raytheon приступает к модернизации артсистем Phalanx

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВМС США предоставили компании контракт стоимостью 259,9 млн., предусматривающий модернизацию и восстановление боеспособности 57 автоматических артиллерийских комплексов ближнего радиу
05.05.2009 Тактический БПЛА: Raytheon выбирает BWB-компоновку

Пресс-служба Raytheon сообщает о приобретении компанией прав на технологию БПЛА KillerBee разработки компании Northrop Grumman, а также соответствующей торговой марки. Аппарат KillerBee будет предложен ВМС

13.04.2009 Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США

Компания Raytheon получила трехлётний контракт Исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $3,5 м
07.04.2009 Raytheon поставит комплексы панорамного наблюдения для БМП Bradley

Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания получила контракт стоимостью 4163,5 млн., предусматривающий поставку 822 комплектов панорамного наблюдения Independent Viewer Block 1 units для БМП Bradley A3. Комплект предс
20.01.2009 Raytheon продвинулась в разработке сегмента управления GPS следующего поколения

Компания Raytheon объявила об успешном завершении рассмотрения архитектуры сегмента управления GPS сле
08.09.2008 Raytheon провела испытание ракеты SM-6

Компания Raytheon объявила о проведении 5 сентября 2008 года на полигоне Уайт Сэндз в штате Нью Мексик
25.07.2008 Boeing и Raytheon приступают к проектированию самолета EP-X

Компании Boeing и Raytheon сформировали совместную группу для проектирования перспективного самолета радиоэлект

Публикаций - 332, упоминаний - 474

RTX Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 6604 9
Patriot Memory 73 9
IBM - International Business Machines Corp 9391 9
Intel Corporation 12040 8
Cisco Systems 5061 7
Microsoft Corporation 24351 7
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Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 5
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KLA Corporation 73 3
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HP 3Com 677 2
Lockheed Martin 755 43
Boeing 1008 33
Northrop Grumman 202 25
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 6
UPS 198 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 4
General Dynamics 55 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 3
Merrill Lynch 433 3
Ball Aerospace & Technologies 48 3
Alpari - Альпари 66 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 570 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 457 3
American Dynamics 14 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Prudential Securities 68 2
eBay Inc 1611 2
YUMA 4 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 2
DuPont - Дюпон 100 2
Dow Chemical Company (TDCC) 33 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 170 2
Airbus EADS Casa 7 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 38 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 52 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 55 2
General Atomics 25 2
Bollinger Capital Management 4 2
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 12 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1751 51
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 925 48
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 572 41
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 16
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 515 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1445 11
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 397 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5276 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 6
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 241 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 113 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 114 3
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1164 2
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U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
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UK Border Agency (UKBA) - Пограничное агентство Великобритании 1 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Royal Australian Navy - Королевский австралийский военно-морской флот - Королевские австралийские ВМС 4 1
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Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 165 8
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2669 5
Microsoft Windows 2000 8660 5
Acer Predator 195 4
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Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 57 4
BAE Systems - Excalibur GPS-снаряд 6 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 144 4
Microsoft Dynamics 1170 3
Lockheed Martin - CKEM - Compact Kinetic Energy Missile - управляемая противотанковая кинетическая ракета 5 3
RTX Corporation - Raytheon SLAMRAAM - Surface Launched AMRAAM - комплекс ПВО ближнего радиуса действия 4 3
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 3
Lockheed Martin - GPS Block 39 3
RTX Corporation - Raytheon - ESSM SeaSparrow - Evolved SeaSparrow Missile 3 3
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 3
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 3
Google Android 13689 3
GEO GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 9 2
Procter&Gamble - Gillette 37 2
Groupe SEB - Moulinex ME 53 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 498 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 2
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 7 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6947 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force FCA - Future Cargo Aircraft 4 2
Google Keep 30 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
RTX Corporation - Raytheon - Vigilant Eagle Airport Protection System 2 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 5 2
Попова Мария 141 4
Гулькин Павел 14 3
Parasida Tony - Парасайда Тони 2 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Verton Dan - Вертон Дэн 4 2
Hall Stanley - Холл Стэнли 2 2
Amraly Stefan - Амрэли Стефан 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Bush George - Буш Джордж 304 2
Левкевич Михаил 60 2
Филатов Валерий 8 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 2
Thiel Peter - Тиль Питер 29 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 1
Lisa Su - Лиза Су 50 1
Schumpeter Joseph - Шумпетер Йозеф 1 1
Lewin Daniel - Левин Даниэл 6 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 54 1
Путин Владимир 3066 1
Шадаев Максут 914 1
Иванов Олег 141 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Gitt Dennis - Гитт Деннис 1 1
Кондратьев Николай 3 1
Гурова Вера 13 1
Емельянов Сергей 4 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Гвоздев Дмитрий 123 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 328 1
Здравкович Андрей 2 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Valentine Hilary Ayn - Валентайн Хилари Эйн 1 1
Макаренцев Андрей 1 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Bushnell Nolan - Бушнелл Нолан 4 1
Kehler Robert - Келер Роберт 5 1
Leone Doug - Леоне Дуг 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51493 167
Земля - планета Солнечной системы 10264 40
Россия - РФ - Российская федерация 138533 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13206 17
Европа 21569 16
Ирак - Республика 693 16
США - Калифорния 4578 13
Израиль 2701 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16506 12
Канада 4824 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2820 11
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 613 10
Япония 13191 10
Индия - Bharat 5341 10
Швеция - Королевство 3600 9
Франция - Французская Республика 7750 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14050 8
США - Нью-Мексико 247 8
США - Флорида 744 8
Германия - Федеративная Республика 12536 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41951 6
США - Массачусетс 500 6
Италия - Итальянская Республика 4305 6
США - Аризона 502 6
США - Колумбия - Вашингтон 1375 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 654 6
Южная Корея - Республика 6557 5
США - Алабама 142 5
Испания - Королевство 3689 5
США - Аляска 239 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1406 5
Украина 7513 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1343 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 623 5
Индийский океан - Персидский залив 199 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3302 4
Турция - Турецкая республика 2291 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2463 4
Ливан - Ливанская Республика 186 4
Ирак - Багдад 54 4
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 503 12
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 1
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