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Flight International



05.07.2010 Су-27: четверть века на защите Отечества 1
10.01.2008 Boeing обезопасит системы "лайнера мечты" от хакерских атак 1
16.11.2007 Израиль может получить F-35 к 2014 году 1
01.11.2007 ВВС США хотят еще 20 истребителей F-22A Raptor дополнительно 1
03.04.2007 Британский спутник для России стал жертвой пунктуации 1
29.03.2007 Британия продаст России спутник-разведчик 1
25.10.2006 Наступает эра грузовых беспилотников 1
25.10.2006 Наступает эра грузовых беспилотников 1
09.10.2006 Летающий робот-санитар создается в Израиле 1
09.10.2006 Летающий робот-санитар создается в Израиле 1
06.10.2006 США ищут альтернативу F-35 1
06.10.2006 Создан тяжелый беспилотник для боев в городе 1
06.10.2006 Создан тяжелый беспилотник для боев в городе 1
06.10.2006 США ищут альтернативу F-35 1
05.07.2006 Для А380 делают крыло покрепче 1
05.07.2006 Для А380 делают крыло покрепче 1
24.05.2006 Аэробусу А380 сделают крылья покрепче 1
24.05.2006 Аэробусу А380 сделают крылья покрепче 1
11.05.2006 Одной кнопкой заменят второго пилота 1
11.05.2006 Одной кнопкой заменят второго пилота 1
28.03.2006 Британия прощается с последним Sea Harrier 1
28.03.2006 Британия прощается с последним Sea Harrier 1
27.03.2006 Аэрофлот закупает у Boeing грузовые самолеты 1
27.03.2006 Береговая охрана США получает новый патрульный самолет 1
27.03.2006 Аэрофлот закупает у Boeing грузовые самолеты 1
27.03.2006 Береговая охрана США получает новый патрульный самолет 1
23.03.2006 Венгрия начала получать шведские истребители 1
23.03.2006 Венгрия начала получать шведские истребители 1
21.03.2006 Страховать спутники станет значительно дешевле 1
21.03.2006 Страховать спутники станет значительно дешевле 1
20.03.2006 Беспилотники начинают таранить пассажирские лайнеры 1
20.03.2006 Беспилотники начинают таранить пассажирские лайнеры 1
06.03.2006 Airbus: ставка на пропеллеры 1
06.03.2006 Airbus: ставка на пропеллеры 1
03.03.2006 Airbus и Boeing начинают битву за Россию 1
03.03.2006 Airbus и Boeing начинают битву за Россию 1
01.03.2006 Первый F-35 вывезли из цеха 1
01.03.2006 Первый F-35 вывезли из цеха 1
27.02.2006 BAE Systems: рост прибыли на 16% 1
27.02.2006 BAE Systems: рост прибыли на 16% 1

Публикаций - 64, упоминаний - 68

Flight International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Raytheon 284 8
General Electric - Дженерал электрик 390 4
Inmarsat - Инмарсат 95 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 2
Thales 75 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Airbus Group 186 14
Boeing 895 9
Lockheed Martin 659 8
Airbus Defence and Space - EADS 123 6
BAE Systems 159 4
Аэрофлот 614 3
QinetiQ 54 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 2
АТАК - сеть магазинов 20 2
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 38 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 95 2
S7 Airlines 94 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
All Nippon Airways 9 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 13
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1265 2
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 11
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 7
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 4
Scaled Composites - SpaceShipOne 39 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 86 2
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 1
Путин Владимир 2410 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 18
Россия - Российская федерация - РФ 82110 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 7
Индия - Республика 4070 4
Турция - Турецкая республика 1474 4
Венгрия 609 4
Франция - Французская Республика 4920 4
Германия - Федеративная Республика 7774 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 3
Малайзия 737 2
Украина 5523 2
США - Флорида - Орландо 119 2
Испания - Королевство 2511 2
Саудовская Аравия - Королевство 488 2
Германия - Гамбург 164 2
Германия - Бавария - Мюнхен 381 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 355 2
Люксембург Великое Герцогство 355 2
Африка Южная 329 2
США - Техас 770 2
США - Оклахома 64 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 2
Ирак - Республика 619 2
США - Флорида 661 2
Чехия - Чешская Республика 973 2
Венгрия - Будапешт 74 2
Бельгия - Королевство 847 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
США - Нью-Йорк 2584 2
Сингапур - Республика 1510 2
Швеция - Королевство 1806 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Дания - Королевство 882 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Земля - планета Солнечной системы 6448 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 2
Россия - СФО - Новосибирск 2906 1
Ближний Восток 2481 1
Израиль 1679 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 84 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
F-16.net 121 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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