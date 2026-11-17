Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. Department of Defense United States Navy, USN U.S. Coast Guard USCG Служба береговой охраны США
СОБЫТИЯ
Публикаций - 41, упоминаний - 59
U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2738 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 5
|AP - Associated Press 2009 5
|The Register - The Register Hardware 1813 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6148 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1357 2
|Flight International 64 2
|Outlook India 3 2
|ZDnet 666 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 513 1
|Nature 835 1
|Phys.org 973 1
|Silicon.com 364 1
|Computer Weekly 376 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
|Times 675 1
|Defense Tech 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.