В МАИ создают мощный двигатель для тяжелых беспилотников и аэротакси 1

В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов 1

Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 1

Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 1

В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников 1

5 неизвестных фактов о дронах 1

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок 1

Аэротакси в Москве постигло закономерное фиаско 3

Аэротакси в Москве постигло закономерное фиаско 3

Одной кнопкой заменят второго пилота 2

Одной кнопкой заменят второго пилота 2

Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 2

Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 2

В Москве запускают аэротакси 1

В Москве запускают аэротакси 1

Воздушные такси появятся в США в 2006 году 1

Воздушные такси появятся в США в 2006 году 1