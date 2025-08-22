Разделы

Транспорт общественный Такси Аэротакси Воздушное такси Авиационное такси


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 В МАИ создают мощный двигатель для тяжелых беспилотников и аэротакси 1
14.08.2024 Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm 1
12.08.2024 Поднят в воздух самый большой в мире гражданский БПЛА. Видео 1
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
19.04.2023 В Самарской области приступают к строительству первого российского завода для серийного выпуска грузовых дронов 1
14.04.2023 Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года 1
30.03.2023 Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года 1
20.03.2023 В Самаре и Тольятти приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников 1
07.11.2022 В России началась сертификация отечественного аэротакси. Видео 2
11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
21.03.2022 «Ростех» разработал систему организации движения дронов для городских условий 1
08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах 1
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области 1
12.07.2021 Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок 1
11.03.2021 Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим? 1
23.05.2006 Аэротакси в Москве постигло закономерное фиаско 3
23.05.2006 Аэротакси в Москве постигло закономерное фиаско 3
11.05.2006 Одной кнопкой заменят второго пилота 2
11.05.2006 Одной кнопкой заменят второго пилота 2
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 2
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 2
17.08.2005 В программу "Московское воздушное такси" до 2012 г. будет вложено 10 млрд. руб. 1
29.06.2005 «Надувной мечте» Лужкова суждено остаться приземленной 2
29.06.2005 В Москве запускают аэротакси 1
29.06.2005 В Москве запускают аэротакси 1
26.04.2005 Воздушные такси появятся в США в 2006 году 1
26.04.2005 Воздушные такси появятся в США в 2006 году 1
24.03.2005 Билл Гейтс будет строить самолеты 1

Публикаций - 28, упоминаний - 38

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 5
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 3
Citrix Systems 828 2
Google LLC 12061 2
X Corp - Twitter 2895 1
Yandex - Яндекс 8023 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3275 1
Microsoft Corporation 25017 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1197 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Галактика - Корпорация 1491 1
Fly 205 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Ростех - Азимут 77 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 70 1
Флай дрон - Fly Drone 19 1
Intel Corporation 12405 1
Apple Inc 12375 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 979 1
Nvidia Corp 3636 1
Samsung Electronics 10454 1
DJI 79 1
Alphabet 141 1
Sichuan Tengden - Tengoen Technology - Tengdun Technology - Sichuan Tengden Sci-tech Innovation 1 1
Индустриальные дроны 3 1
Eclipse Aviation 22 9
Транспорта будущего 11 4
ЭФКО ГК 22 3
Ростех - Вертолеты России 171 2
Bombardier Inc 26 2
EHang 3 2
Такси Пилот 2 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Boeing 1014 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 413 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Uber 333 1
Miele - Миле 134 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 33 1
ОЭЗ ППТ Тольятти - Особая экономическая зона промышленно — производственного типа Тольятти 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
SoftBank Group 264 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2784 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2643 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3186 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 103 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 104 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3282 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6172 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5139 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3069 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 133 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 637 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 619 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 451 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 7 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3160 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1120 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12613 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21723 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 4
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 673 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14207 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12078 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1980 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9993 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9949 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7105 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1347 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1304 2
Сварка - Welding 40 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5563 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5169 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4243 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11024 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28547 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1767 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1688 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11850 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 417 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 105 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 743 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1618 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 83 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 455 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 568 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21443 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 216 7
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 21 7
Microsoft Windows 16085 3
Cessna Caravan - самолёт 4 3
Google YouTube - Видеохостинг 2844 2
NVision Барьер 695 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 238 2
FreePik 1252 1
Google Dragonfly 32 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 652 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 46 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 21 1
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Hi-Fly 1 1
ЭФКО Hi-Food - Hi-Meat и Hi-Milk 1 1
ЭФКО Hi-Bio - Hi-Protein и Hi-Nutrition 1 1
ЭФКО Hi-Energy 1 1
Airbus Vahana 1 1
NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout 3 1
ЭФКО Healthy Innovation - Здоровое будущее 1 1
Boeing Loyal Wingman - Boeing MQ-28 Ghost Bat - Boeing Airpower Teaming System, ATS 2 1
Redmond SkyPort 2 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 607 1
Intel x86 - архитектура процессора 1943 1
Козаренко Юрий 10 6
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 3
Лужков Юрий 113 3
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 3
Никольский Олег 3 3
Путин Владимир 3286 2
Беляков Алексей 30 2
Азаров Дмитрий 9 2
Белоусов Андрей 144 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 384 1
Решетников Максим 35 1
Атаманов Александр 5 1
Данилов Никита 17 1
Бендин Сергей 10 1
Хрипунов Алексей 8 1
Плахотный Павел 5 1
Волошин Владимир 16 1
Столбинский Юрий 2 1
Соломенцев Виктор 4 1
Юрецкий Алексей 17 1
Ряшин Николай 13 1
Саитгариев Даниил 1 1
Комаров Игорь 8 1
Acree Cody - Акри Коди 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152272 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52913 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44819 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17753 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2858 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 5
Россия - ПФО - Самарская область 1408 4
Земля - планета Солнечной системы 10532 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7885 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 3
США - Нью-Мексико 247 3
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 3
Япония 13421 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3281 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1304 2
США - Флорида 771 2
США - Флорида - Майами 192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2579 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1425 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 947 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 938 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 673 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 305 1
Москва - Садовое кольцо 151 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
Ирак - Республика 700 1
США - Аризона 533 1
США - Техас - Даллас 176 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1304 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 1
Италия - Венеция 77 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 20 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 1
Китай - Сычуань 96 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5833 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 13
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 969 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8814 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1780 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 979 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5458 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3600 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53637 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 746 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8116 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2772 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1074 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 2
Усталость материала, металла - Испытания на усталостную прочность - Fatigue of materials 7 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4150 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5140 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5267 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4634 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4322 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 41 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6641 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 1
Английский язык 6807 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 86 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6184 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8372 1
Зоология - наука о животных 2739 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10392 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 6
NEWSru.com 229 2
Flight International 64 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 1
Ведомости 1128 1
РИА Новости 959 1
Silicon.com 364 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 15 1
Bloomberg 1350 1
Fortune Global 500 287 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 259 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 380 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
