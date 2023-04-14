Летные испытания гражданских беспилотников в Самаре и Тольятти могут начать с середины мая 2023 года

Минэкономразвития России рассмотрело и поддержало заявку компании «Транспорт будущего» по установлению экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сама заявка была направлена в Правительство России 17 марта 2023 г.

ЭПР сроком на три года начнет действовать через 20 дней с даты подписания постановления – ориентировочно в середине мая 2023 г.

В реализации проекта примут участие семь компаний: «Транспорт будущего», «РАНАВИА», НИЦ «Аэроскрипт», Научно-образовательный центр «Бирюч» и др. Проект предусматривает применение БАС для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.

«Установление ЭПР дает возможность Самарской области стать одним из немногих субъектов, где для сельскохозяйственных работ будут применяться беспилотники, – сказал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин. – Проект компании «Транспорт Будущего» предусматривает создание отдельного производственного комплекса на территории региона. Подобный подход, когда производство и апробации технологии расположены рядом, позволит наиболее эффективно получать обратную связь и вносить необходимые улучшения и доработки. Ожидаем значительных результатов, которые помогут достижению целей национального проекта по развитию беспилотной авиации».

«Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям, умение находить новые точки роста, подтверждая статус опорного края страны. Регион сегодня становится драйвером развития беспилотных авиационных систем в России. Мы намерены создать большой, современный, высокотехнологичный кластер по разработке, проектированию и производству беспилотников, а также комплектующих к ним. Введение экспериментального правового режима открывает возможности для проведения испытаний новых летательных аппаратов уже в этом году, что позволит максимально быстро внедрять новые технологии в серийный выпуск. Уверен, что совместно с компанией «Транспорт будущего» мы будем опережающими темпами двигаться к намеченным целям», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли. Ключевой элемент, который будет подлежать отработке в рамках ЭПР – безопасность встраивания БАС в общее воздушное пространство в реальных текущих условиях запретов на полеты в регионах, опасений министерств и ведомств. Наша задача – отработать понятный всем, надежный механизм, который позволит «открыть небо» для БАС уже сегодня за счет правильной координации работ участников отрасли БАС на основе текущего уровня технологического развития и распространить этот опыт повсеместно обеспечив безопасность граждан нашей страны», – отметил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко.

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Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными инициаторами ЭПР совместно с Правительством Самарской области, во исполнение поручений Президента России Владимира Путина. Это конкретные обязательства по созданию мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные структурные элементы, комплектующие, а также отработку типовых бизнес-моделей применения БАС.

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ООО «Транспорт будущего» – инновационная компания – разработчик беспилотных авиационных систем, один из ключевых инвесторов самарского кластера БАС. На данный момент модельный ряд компании представлен двумя модификациями: аэротакси (первый полет в октябре 2021 г.) и грузовым 700 кг БАС (апрель 2022 г). Разработка прототипов «Транспорта будущего» осуществляется в белгородском инновационном центре «Бирюч», основное производство будет локализовано в ОЭЗ «Тольятти».