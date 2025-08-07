Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179961
ИКТ 13985
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25983
Персоны 77470
География 2903
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

Соломенцев Виктор


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам 1
09.11.2022 В «Сколково» отработаны первые кейсы зоны городской аэромобильности 1
21.03.2022 «Ростех» разработал систему организации движения дронов для городских условий 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Соломенцев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 77 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3269 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SITA - SITAONAIR 3 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1193 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Галактика - Корпорация 1491 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 119 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 1
С-Инновации 45 1
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 4 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 217 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 834 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 439 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 239 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 298 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 11 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 69 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 132 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2633 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69838 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2286 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54432 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12564 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3132 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32635 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21568 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8832 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28479 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31057 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21414 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3894 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1761 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1644 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12045 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1060 1
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 27 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 45 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2825 1
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 3 1
Беляков Алексей 30 2
Токарев Юрий 3 1
Романовский Леонид 1 1
Авершин Вадим 1 1
Войтюк Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151710 3
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 337 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18105 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4155 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44705 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1759 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2011 1
Россия - СФО - Новосибирск 4509 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1652 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2099 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 963 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 349 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 1
Оман Султанат 120 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5821 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7589 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1778 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3685 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5119 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19636 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53469 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30785 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1622 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3581 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 378 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376467, в очереди разбора - 746274.
Создано именных указателей - 179961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще