Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах

В России протестировали новый сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации по аэропорту на борт воздушного судна по цифровой линии связи. Внедрение такой технологии обмена сообщениями существенно снизит нагрузку на экипажи самолетов и диспетчеров, повысит качество и достоверность доставленных данных, обеспечит повышение безопасности полетов.

Оборудование для цифрового сервиса, получившего название D-ATIS, разработано участником Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) - «Азимут» (входит в госкорпорацию Ростех). Тестирование технологии проведено в петербургском аэропорту Пулково и нижегородском Стригино совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», компаниями «Аэрофлот-Российские авиалинии», «Инфоком-Авиа», ЦНТИ «Элерон» и SITAONAIR при поддержке Росавиации.

Сейчас в российских аэропортах метеорологическая и аэронавигационная информация передается экипажам воздушных судов путем голосового радиовещания на ограниченном расстоянии не более 300 км от аэропортов.

«Сервис D-ATIS обеспечивает передачу на борт воздушного судна сводок, соответствующих международным стандартам, в цифровом виде, которые могут быть отображены на индикаторе в кабине пилотов или распечатаны на бортовом принтере. При этом данные доступны экипажам практически в любой точке мира, и пилоты могут заблаговременно подготовиться к заходу на посадку в аэропорт назначения», - сказал руководитель рабочей группы Ассоциации ЦТЛ, заместитель генерального директора «Азимута» Виктор Соломенцев.

По его словам, «Аэрофлот» направил предложение о внедрении этого сервиса в 14 крупнейших аэропортах с высокой плотностью воздушного движения, включая московский авиаузел (Шереметьево и Домодедово), Санкт-Петербург (Пулково), Красноярск (Емельяново), Сочи, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Иркутск.

Проведенное тестирование для двух аэропортов показало эффективность и актуальность сервиса D-ATIS, отметил заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Юрий Токарев.

«Внедрение подобных цифровых технологий обеспечивает повышение безопасности полетов, привлекательность и конкурентные преимущества воздушного пространства России. Сейчас мы рассматриваем план внедрения сервиса в других центрах организации воздушного движения», - сказал Юрий Токарев.

Цифровой сервис D-ATIS является одним из элементов создаваемых цифровых воздушных коридоров в России. Национальную дорожную карту проекта разрабатывает рабочая группа «Полеты по согласованной цифровой траектории» при Ассоциации ЦТЛ, в которую входят представители Минтранса России, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», «Азимут», НПП «ЦРТС», «Аэрофлот-российские авиалинии», ведущие отраслевые эксперты, а также специалисты крупнейших аэропортов и авиакомпаний страны.