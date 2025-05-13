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Ростех Азимут D-ATIS сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации
|13.05.2025
|В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения 1
|28.05.2020
|Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 3
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
|SITA - SITAONAIR 3 1
|Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 3 1
|Ростех - Азимут 73 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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