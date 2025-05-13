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Ростех Азимут D-ATIS сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации



13.05.2025 В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SITA - SITAONAIR 3 1
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 3 1
Ростех - Азимут 73 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1176 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 938 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 333 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1741 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 945 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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