Ростех АИС Инфоком-Авиа
Акционерное общество «Инфоком-Авиа» - российский разработчик решений и оператор информационных услуг в области авиационной деятельности. Входит в контур АО «АИС» Ростеха.
|14.02.2025
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|28.05.2020
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
|SITA - SITAONAIR 3 1
|Ростех - Азимут 67 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
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