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Ростех АИС Инфоком-Авиа

Ростех - АИС - Инфоком-Авиа

Акционерное общество «Инфоком-Авиа» - российский разработчик решений и оператор информационных услуг в области авиационной деятельности. Входит в контур АО «АИС» Ростеха.


14.02.2025 «Российская система «борт — земля» ACARS доставила в 2024 году более 28 миллионов сообщений 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SITA - SITAONAIR 3 1
Ростех - Азимут 67 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3762 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20720 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3898 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи 10 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 1
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Токарев Юрий 3 1
Соломенцев Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 157 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1889 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1666 1
Россия - СФО - Новосибирск 4320 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1579 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 327 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
ИнфоКом 103 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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