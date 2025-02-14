«Российская система «борт — земля» ACARS доставила в 2024 году более 28 миллионов сообщений

АО «Инфоком-Авиа» предоставляет сервис цифровой связи между воздушными судами и центрами управления полетами российских авиаперевозчиков. Отечественное решение заменило импортные, от которых были отключены российские эксплуатанты после ухода из страны иностранных компаний. ACARS является важнейшим инструментом для обмена информацией и управления полетами. Об этом CNews сообщили представители АО «Инфоком-Авиа» .

Такая цифровая связь позволяет в режиме реального времени передавать авиакомпании результаты мониторинга состояния ВС в полете, его агрегатов, обмениваться с бортом метеоданными, операционными планами полета, другой необходимой информацией. Информация, поступающая с борта, дает возможность организовать его оперативное техническое обслуживание сразу после приземления.

В 2024 г. более чем в два раза выросло количество авиакомпаний, подключенных к сервису ACARS. Порядка 2/3 парка воздушных судов России совершали обмен информацией через систему ACARS. Всего за 2024 г. с помощью системы было доставлено более 28 млн сообщений между центрами управления полетов российских авиакомпаний и воздушными судами.

Использование системы ACARS существенно влияет на эффективность эксплуатации парка авиаперевозчика и безопасность полетов.

До марта 2022 г. сервис ACARS для российских и зарубежных авиакомпаний в нашей стране предоставляли иностранные провайдеры. На территории России была размещена сеть радиостанций, а обработка авиационных сообщений велась в зарубежных процессинговых центрах. В связи с введенными санкциями сервис для российских авиакомпаний стал недоступен. В результате снизилась эффективность использования парка воздушных судов, возросли экономические потери авиакомпаний.

Оператором информационных услуг в области авиационной деятельности выступило предприятие «Инфоком-Авиа». Оператор восстановил сервис ACARS «борт—земля» для отечественных авиаперевозчиков, создав сеть наземных станций на основных направлениях полетов «север—юг» и «запад—восток» и сформировав центр обработки данных на территории России. В планах – расширение сети станций на всю территорию России.