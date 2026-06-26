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Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова Стригино
СОБЫТИЯ
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Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 1
|ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
|Соломенцев Виктор 4 2
|Болгарин Евгений 4 2
|Никитин Глеб 52 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Теверовский Александр 12 1
|Савин Сергей 97 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Сорокин Вадим 22 1
|Вожегова Мария 28 1
|Кучеров Дмитрий 13 1
|Орловский Виктор 405 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Колесов Николай 23 1
|Токарев Юрий 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 2
|ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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