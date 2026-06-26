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Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова Стригино

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС» 2
07.10.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Нижнем Новгороде 1
07.08.2025 В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 2
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
24.12.2014 «Аэропорты Регионов» построили единый электронный архив строительной и проектной документации 1
25.06.2013 Модернизация ИТ-инфраструктуры: задачи и решения 1
25.06.2013 Крупнейшие инфраструктурные проекты реализуются благодаря госструктурам 1
18.10.2012 Аэропорт Нижнего Новгорода протестировал «Мини-портал» 2
31.07.2007 «ВымпелКом» запускает WiFi в российских аэропортах 1
16.05.2007 Siemens активизирует работу в Нижегородской области 1
20.02.2004 "ВолгаТелеком" подписала ряд договоров о телекоммуникационном обслуживании 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 3
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 5 2
SAP SE 5575 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 2
IBM - International Business Machines Corp 9676 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1449 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 85 2
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 47 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
SITA - SITAONAIR 4 1
УГМК АСК - УГМК Диджитал 3 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
Ростелеком 10857 1
Yandex - Яндекс 9088 1
Oracle Corporation 7052 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9461 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1116 1
Этлас Софт - Atlas Soft 136 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 3
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 3
Аэропорты регионов УК 23 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8732 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 506 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 60 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Северсталь ПАО - Северсталь Российская сталь 24 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 11 1
ОСК - Красное Сормово 11 1
Лукойл Волганефтепродукт - Лукойл Волгограднефтепереработка 4 1
Chery Group - Omoda 29 1
Жар-Птица ТРЦ 1 1
УГМК - ММСК - Медногорский медно-серный комбинат 2 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Ак Барс Банк 283 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 151 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 82 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 6
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 611 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12700 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60978 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13725 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22722 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 715 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7732 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3727 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 678 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6812 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1713 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2471 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1357 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9345 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2433 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 495 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 116 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11450 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1241 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4010 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 761 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9637 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 516 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5089 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - Aircraft Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи «борт—земля 14 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10552 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1004 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10000 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9209 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6578 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17826 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4972 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 1
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 4 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 747 1
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
Ростех - КРЭТ - Фора ЭЗС-DC 1 1
SITA WRMS - SITA WorkBridge Resource Management System 3 1
Nagios 18 1
Ростелеком - Веб-выборы 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 107 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1016 1
Соломенцев Виктор 4 2
Болгарин Евгений 4 2
Никитин Глеб 52 1
Пожидаев Николай 85 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Сафронов Юрий 68 1
Теверовский Александр 12 1
Савин Сергей 97 1
Шанцев Валерий 30 1
Сорокин Вадим 22 1
Вожегова Мария 28 1
Кучеров Дмитрий 13 1
Орловский Виктор 405 1
Шеховцов Юрий 34 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Прозоров Андрей 17 1
Колесов Николай 23 1
Токарев Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3544 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2260 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47258 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3434 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1899 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 2
Россия - СФО - Новосибирск 4838 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 457 2
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 33 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 104 1
Россия - Володарский район 30 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24903 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1778 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1179 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1000 1
Россия - ПФО - Самарская область 1549 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2335 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 672 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 820 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 693 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1653 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1295 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1889 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6131 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57100 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7313 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3122 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 2
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 781 1
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 2
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ИнфоКом 123 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
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