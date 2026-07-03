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ОСК Красное Сормово

ОСК - Красное Сормово

Котов Пётр Иванович, 1939 г. "Красное Сормово" Котов Пётр Иванович, 1939 г. "Красное Сормово"
"Сормово. Мы строим корабли," 1971 г. Холуев Владимир Фёдорович (1932 - 2002) "Сормово. Мы строим корабли," 1971 г. Холуев Владимир Фёдорович (1932 - 2002)
«На стапелях Сормово» 1970 г. Русин Аскольд Павлович (1930-2001) «На стапелях Сормово» 1970 г. Русин Аскольд Павлович (1930-2001)
Ещё на тему портов. Владимир Величко "Корабль строится. Сормово" (1980) Ещё на тему портов. Владимир Величко "Корабль строится. Сормово" (1980)
"Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012) "Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012)
Котов Пётр Иванович, 1939 г. "Красное Сормово"

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов 1
21.07.2025 Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса 1
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде 1
01.08.2011 «Связной» объявил об изменениях в корпоративной структуре 1
10.07.2008 «Транзас» подписал контракт с судостроительным заводом "Красное Сормово" 1
18.01.2008 «Транзас» установит ИНС на Palmali 1
21.12.2007 «Транзас» оборудует десятое судно проекта 19619 2
10.07.2007 Транзас оборудует танкеры для Palmali Shipping 1
29.05.2007 Транзас оборудовал сухогруз радионавигацией 1
13.11.2006 "Транзас" оборудовал сухогруз компании Palmali Shipping 1
13.10.2006 Транзас оборудует танкер радионавигационным оборудованием 1
20.02.2004 "ВолгаТелеком" подписала ряд договоров о телекоммуникационном обслуживании 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

ОСК и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 7
Tesco Mobile 6 1
ОСК - ОСК.Цифра - ОСК ОЦО - ОСК Общий центр обслуживания 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 373 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Palmali Shipping 6 4
Лукойл Волганефтепродукт - Лукойл Волгограднефтепереработка 4 1
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
Социнвестгарант УК 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 1
Связной ГК 1400 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 111 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 13 1
Связной Банк 113 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Tesco 83 1
Arthur Andersen 63 1
МНП - Морские и нефтегазовые проекты 1 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Волгоградский судостроительный завод 6 1
ОСК - Алмаз МЗ - Алмаз Морской завод - Алмаз Судостроительная фирма - Приморский судостроительный завод 4 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1500 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9640 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 427 2
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 63 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2042 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4352 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5322 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29563 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 507 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15952 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22757 1
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Transas Navigator - Transas Navi-Planner - Транзас Navi-Harbour - Транзас Navi-Trainer - Transas Navi-Sailor ECDIS - Transas iSailor - Электронно-картографическая навигационная информационная система, ЭКНИС 15 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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