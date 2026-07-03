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ОСК Красное Сормово
Котов Пётр Иванович, 1939 г. "Красное Сормово"
"Сормово. Мы строим корабли," 1971 г. Холуев Владимир Фёдорович (1932 - 2002)
«На стапелях Сормово» 1970 г. Русин Аскольд Павлович (1930-2001)
Ещё на тему портов. Владимир Величко "Корабль строится. Сормово" (1980)
"Сормовские сталевары Александр Мазилов, Пётр Пинаев, Николай Кожирнов", 1957 г. Сатель Георгий Эдуардович (1917 - 2012)
Котов Пётр Иванович, 1939 г. "Красное Сормово"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 13
ОСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Вихлянов Максим 2 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Ноготков Максим 53 1
|Никитин Глеб 52 1
|Людковский Денис 10 1
|Винокуров Юрий 1 1
|ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.