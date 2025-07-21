Разделы

ОСК - Алмаз МЗ - Алмаз Морской завод - Алмаз Судостроительная фирма - Приморский судостроительный завод

"Морской завод "Алмаз" был основан в Санкт-Петербурге в 1931 году и специализировался на строительстве и ремонте скоростных катеров Федеральной пограничной службы и Военно-морского флота России.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса 1
23.06.2009 Судостроительная фирма "Алмаз" 26 июня спустит на воду пограничное сторожевое судно 2
10.04.2007 Прошли испытания морского судна для контроля экологии Каспийского моря 1
20.07.2005 МЗ "Алмаз" автоматизирует управление 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ОСК и организации, системы, технологии, персоны:

ОСК - ОСК.Цифра - ОСК ОЦО - ОСК Общий центр обслуживания 4 1
Oracle Corporation 6791 1
Компас 20 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 87 1
Северное ПКБ - Северное проектно-конструкторское бюро 3 1
ОСК - Красное Сормово 11 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3276 1
Правительство Казахстана - МЭГРП РК - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана - Министерство окружающей среды и водных ресурсов Казахстана 2 1
Правительство Казахстана - МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 9 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 371 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13019 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 403 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1816 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3911 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 453 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1514 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1174 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7260 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2541 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 371 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1114 1
Компас ERP - Компас Управление персоналом - Компас HRM-система - Компас Oracle Элит 12 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 48 1
Егоров Александр 86 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 2
Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 791 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 1
Казахстан - Республика 5706 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 95 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8803 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 402 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5836 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 943 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4828 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7681 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3066 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2004 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 748 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4206 1
Зоология - наука о животных 2731 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 310 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Казахстан Сегодня 308 1
