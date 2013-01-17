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Tesco
СОБЫТИЯ
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|17.01.2013
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Office 365 начал работать в Tesco
Одна из ведущих розничных сетей в мире, компания Tesco, выбрала Microsoft Office 365 в качестве социальной платформы и для организации корпоративного сотрудничества. Компания стремится к развертыванию Office 365 как в штаб-квартире компании,
|08.08.2012
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Виртуальный супермаркет Tesco в аэропорту Лондона
Британская торговая сеть Tesco открыла в лондонском аэропорту Гэтвик виртуальный продуктовый магазин. Витрины магазина сделаны в форме гигантских холодильников, передняя панель которых представляет сенсорный экран. На
|23.05.2011
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Сеть магазинов Tesco купила сервис социального маркетинга BzzAgent за $60 млн
Компания Dunnhumby, принадлежащая одной из крупнейших в мире сетей супермаркетов Tesco, приобрела веб-сервис социального маркетинга BzzAgent за $60 млн. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. Стартап BzzAgent был основан в 2001 г. и с тех
|10.06.2010
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Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии
Компания «Инпас» (Inpas) сообщила о том, что по результатам проведенного в начале 2010 г. тендера британская розничная компания Tesco заключила договор с Inpas International о запуске пилотного проекта на территории Венгрии, включающего установку и подключение 60 POS-терминальных устройств в сети магазинов Tesco
|26.03.2009
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Tesco модернизировала систему Real Time Sales на базе решений Citrix и HP
Сеть супермаркетов Tesco (Великобритания) модернизировала систему Real Time Sales (RTS), предназначенную для решения критически важных задач: ключевые бизнес-приложения были виртуализированы с использованием плат
|20.10.2008
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Магазины Tesco в Ирландии оснастят энергосберегающим осветительным оборудованием
Британская розничная сеть Tesco, вслед за британским ритейлером Marks & Spencer, планирует внедрить в ряде своих магазинов энергосберегающее осветительное решение компании Nualight, сообщает talkingretail.com. Напомним,
|18.09.2008
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Netezza поможет Tesco управлять продажами
Британская розничная сеть Tesco внедрила решение компании Netezza, поставщика устройств хранения данных, которое позвол
|24.08.2006
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Tesco развертывает систему управления складом на основе Oracle Retail
Корпорация Oracle объявила о том, что компания Tesco успешно развернула систему управления складом Oracle Retail в нескольких центрах дистри
|26.04.2006
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Годовой оборот Tesco.com превысил £1 млрд
Британский интернет-магазин Tesco.com, предлагающий продукты питания в стране, сообщил о росте годовых онлайновых продаж
|02.09.2004
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В Британии мегабитный доступ стоит от £17,99 в месяц
Британская сеть супермаркетов Tesco начала предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет. 512-килобайтный канал за £19,97 в месяц можно приобрести в 700 магазинах компании или на ее сайте, сообщил Reuters. Также к
|05.06.2003
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В Британии появилась новая компания мобильной связи
Британская сеть магазинов Tesco и оператор мобильной связи O2 создали совместное предприятие Tesco Mobile с равн
|05.07.2002
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Британская сеть магазинов Tesco собирается стать оператором телефонной cвязи
Британская фирма Tesco, владеющая одной из крупнейших сетей супермаркетов, ведет переговоры с операторами телефонной связи о начале предоставления своих собственных услуг, cообщила Financial Times. Сама компани
|19.07.2001
|Продукты Tesco можно будет заказывать через карманный компьютер
|27.06.2001
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Британский онлайновый супермаркет Tesco выйдет на американский рынок
Самая большая британская компания по продаже продуктов Tesco Plc заявила в понедельник о своей готовности заплатить $22 млн. за долю участия в интер
|31.05.2001
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Магазин для слепых
Английская компания Tesco начала предоставление онлайнового сервиса который позволит незрячим пользователям покуп
|14.08.2000
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Англичане выбирают онлайновые супермаркеты
тах. Например, Кристи Викерстаф (Kirsty Vickerstaff), 33 летняя жительница маленькой английской деревни Ноннингтон сообщила корреспонденту Fortune, что предпочитает покупать овощи в онлайн-универмаге Tesco. Просто потому, что в Ноннингтоне нет никаких магазинов. Около 12 миллионов англичан делают онлайновые покупки в Tesco как минимум раз в неделю. Доставка на дом товаров из Tesco
|10.05.2000
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Tesco устремляет свои взоры на американский рынок заказа продуктов питания
Самый большой онлайновый розничный торговец в Англии, Tesco PLC, объявил о планах расширения сферы влияния на рынок США. Тэрри Леахи (Terry Leahy),
Tesco и организации, системы, технологии, персоны:
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