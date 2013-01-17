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Tesco

Tesco

СОБЫТИЯ

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17.01.2013 Office 365 начал работать в Tesco

Одна из ведущих розничных сетей в мире, компания Tesco, выбрала Microsoft Office 365 в качестве социальной платформы и для организации корпоративного сотрудничества. Компания стремится к развертыванию Office 365 как в штаб-квартире компании,

08.08.2012 Виртуальный супермаркет Tesco в аэропорту Лондона

Британская торговая сеть Tesco открыла в лондонском аэропорту Гэтвик виртуальный продуктовый магазин. Витрины магазина сделаны в форме гигантских холодильников, передняя панель которых представляет сенсорный экран. На

23.05.2011 Сеть магазинов Tesco купила сервис социального маркетинга BzzAgent за $60 млн

Компания Dunnhumby, принадлежащая одной из крупнейших в мире сетей супермаркетов Tesco, приобрела веб-сервис социального маркетинга BzzAgent за $60 млн. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. Стартап BzzAgent был основан в 2001 г. и с тех
10.06.2010 Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии

Компания «Инпас» (Inpas) сообщила о том, что по результатам проведенного в начале 2010 г. тендера британская розничная компания Tesco заключила договор с Inpas International о запуске пилотного проекта на территории Венгрии, включающего установку и подключение 60 POS-терминальных устройств в сети магазинов Tesco

26.03.2009 Tesco модернизировала систему Real Time Sales на базе решений Citrix и HP

Сеть супермаркетов Tesco (Великобритания) модернизировала систему Real Time Sales (RTS), предназначенную для решения критически важных задач: ключевые бизнес-приложения были виртуализированы с использованием плат
20.10.2008 Магазины Tesco в Ирландии оснастят энергосберегающим осветительным оборудованием

Британская розничная сеть Tesco, вслед за британским ритейлером Marks & Spencer, планирует внедрить в ряде своих магазинов энергосберегающее осветительное решение компании Nualight, сообщает talkingretail.com. Напомним,
18.09.2008 Netezza поможет Tesco управлять продажами

Британская розничная сеть Tesco внедрила решение компании Netezza, поставщика устройств хранения данных, которое позвол
24.08.2006 Tesco развертывает систему управления складом на основе Oracle Retail

Корпорация Oracle объявила о том, что компания Tesco успешно развернула систему управления складом Oracle Retail в нескольких центрах дистри
26.04.2006 Годовой оборот Tesco.com превысил £1 млрд

Британский интернет-магазин Tesco.com, предлагающий продукты питания в стране, сообщил о росте годовых онлайновых продаж

02.09.2004 В Британии мегабитный доступ стоит от £17,99 в месяц

Британская сеть супермаркетов Tesco начала предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет. 512-килобайтный канал за £19,97 в месяц можно приобрести в 700 магазинах компании или на ее сайте, сообщил Reuters. Также к
05.06.2003 В Британии появилась новая компания мобильной связи

Британская сеть магазинов Tesco и оператор мобильной связи O2 создали совместное предприятие Tesco Mobile с равн
05.07.2002 Британская сеть магазинов Tesco собирается стать оператором телефонной cвязи

Британская фирма Tesco, владеющая одной из крупнейших сетей супермаркетов, ведет переговоры с операторами телефонной связи о начале предоставления своих собственных услуг, cообщила Financial Times. Сама компани
19.07.2001 Продукты Tesco можно будет заказывать через карманный компьютер
27.06.2001 Британский онлайновый супермаркет Tesco выйдет на американский рынок

Самая большая британская компания по продаже продуктов Tesco Plc заявила в понедельник о своей готовности заплатить $22 млн. за долю участия в интер
31.05.2001 Магазин для слепых

Английская компания Tesco начала предоставление онлайнового сервиса который позволит незрячим пользователям покуп
14.08.2000 Англичане выбирают онлайновые супермаркеты

тах. Например, Кристи Викерстаф (Kirsty Vickerstaff), 33 летняя жительница маленькой английской деревни Ноннингтон сообщила корреспонденту Fortune, что предпочитает покупать овощи в онлайн-универмаге Tesco. Просто потому, что в Ноннингтоне нет никаких магазинов. Около 12 миллионов англичан делают онлайновые покупки в Tesco как минимум раз в неделю. Доставка на дом товаров из Tesco
10.05.2000 Tesco устремляет свои взоры на американский рынок заказа продуктов питания

Самый большой онлайновый розничный торговец в Англии, Tesco PLC, объявил о планах расширения сферы влияния на рынок США. Тэрри Леахи (Terry Leahy),

Публикаций - 84, упоминаний - 97

Tesco и организации, системы, технологии, персоны:

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Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
SAP SE 5601 7
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Oracle Corporation 7074 6
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Alien Technology 8 4
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Vodafone Group 1412 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
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Prada 58 10
Delta Air Lines - авиакомпания 90 8
Michelin - Мишлен 36 8
Связной ГК 1401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
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Carrefour 23 2
Верный - торговая сеть 326 2
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Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
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