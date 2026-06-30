МТ-Интеграция - GMCS

МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики ситет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. В рамках нового соглашения в течение предстоящего учебного года эксперты GMCS проведут для студентов практические занятия по ИТ-дисциплинам, а также примут участие в разработке и актуализации рабочих программ профильных образовательных курсов. Особое внимание будет

Websoft, GMCS и АРМФК создадут цифровую платформу обучения в любительском спорте Компании Websoft, Ассоциация развития массового фигурного катания (АРМФК) и GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») объявили о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке цифрового решения для любительского фигурного катания. АРМФК, которую возглавляет Олимпийская

Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1–3 лет Екатерина Воропаева Президент GMCS Российский ИТ-рельеф быстро меняется, прежде всего, благодаря активной работе мультипрод

BPMSoft и GMCS стали партнерами Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft, и GMCS (ГК «МТ-Интеграция»), российский системный интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft. В рамках партнерства компании буд

GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний» GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») помогла улучшить процессы учета в группе компаний АО «Аммоний». Об этом CNews сообщили представители GMCS. Одна из компаний по дистрибуции АО «Аммоний» использует систему «1С:Бухгалтерия» для ведения бухгалтерского учета, тогда как управленческий учет осуществляется на базе ERP-системы произво

GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий российских нейросетей. В нее входят сервисы для создания цифровых профилей сотрудников, представления команд, умного поиска специалистов и учета рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители GMCS. Сервис «Цифровой профиль сотрудника» является универсальным помощником управления командами, объединяя данные о каждом сотруднике — от базовых анкетных сведений до опыта реализации проект

GMCS и «Галактика» стали партнерами Quantum.ЕАМ» — для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики, а также многие другие. GMCS имеет опыт внедрения «тяжелых» ERP-систем в холдингах, а также интегрированных систем управления для крупных производственных предприятий полного цикла. «GMCS внедряла решения «Гала

GMCS разработала аналитическое решение для РФС с. В результате сервис стал не только более удобным, но и более гибким за счет того, что представители клубов могут самостоятельно корректировать данные», – отметила Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.

GMCS стала партнером Comindware GMCS (входит в ГК «Максима») и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве. GMCS тем самым расширяет свой портфель российской low-code платформой класса BPM, предназначенной для построения корпоративных решений по автоматизации процессов различной направленности (SRM,

Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS ГК «Максима» купила GMCS Группа компаний (ГК) «Максима» сообщила о приобретении системного интегратора GMCS. Сумма сделки не разглашается. Объектом приобретения стала 60% доля в GMCS. В пресс-службе

Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS Группа компаний «Максима» приобрела контрольный пакет акций (60%) ИТ-компании GMCS — одного из игроков российского рынка внедрения бизнес-решений и разработки ПО. Эта сделка — часть стратегии по бизнес-трансформации ГК «Максима», направленной на усиление продуктового пор

GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС Рекомендательная модель создана РФС совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики, а проектирование и разработку решения по масштабированию на Первую и Вторую лиги ФНЛ выполнила GMCS. Арбитры распределяются на матчи по алгоритму Гейла-Шепли, который обеспечивает оптимальное назначение для каждого матча. Система помогает департаменту судейства с назначением арбитров, оп

GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной интеграции на основе техноло

GMCS и «Аванпост» стали партнерами «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, и GMCS, эксперт по внедрению бизнес-решений и разработке ПО, объявили о заключении партнерского соглашения. Партнерский статус даст GMCS возможность осуществлять продажи, внедрение и подде

GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM ля оптимизации процессов производства и продаж, основываясь на предсказании изменений спроса на рынке и трендов потребления», – отметил Роман Циколенко, директор по развитию бизнеса, куратор проекта, GMCS.

GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки зговора с оператором контактного центра, что даст ещё более глубокие возможности для анализа и совершенствования текущих процессов клиентской поддержки», – сказала Людмила Гайдинова, куратор проекта, GMCS.

GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath — рутинная операция с заранее известным алгоритмом, роботизация которой не только освобождает сотрудников от однообразных действий, но и помогает избежать ошибок из-за человеческого фактора. Компания GMCS разработала для «Асконы» робота, основанного на решениях Uipath, который обрабатывает входящие электронные документы с услугами от контрагентов в учетной системе предприятия. Для запуска р

GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве Российская ИТ-компания GMCS и «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, подписали соглашени

GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности Factory5 (входит в группу Ctrl2GO) и GMCS объявили о подписании партнерского соглашения. Стороны договорились продвигать программные продукты и реализовывать проекты на основе интеллектуального анализа данных для российских промыш

GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП ссе принятия решений. Специалисты КТСП могут самостоятельно создавать необходимые отчеты, используя средства визуализации IBM Cognos Analytics. «В процессе реализации проекта использовались наработки GMCS в области автоматизации бюджетирования в холдингах. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности IBM Analytics, было выполнено моделирование бюджета на основе реальных данных. Мы продолжа

АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS нних служб и бизнеса. В новой HR-системе ведется расчет заработной платы, льгот и компенсаций с учетом внушительной численности персонала АЛРОСА – крупнейшего работодателя в Якутии. Также специалисты GMCS заложили базу для автоматизации процессов планирования фонда оплаты труда (ФОТ). Одной из технологических особенностей проекта стала разработка GMCS интеграционных механизмов для об

GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX с-процессами «Татпроф» использует автоматизированную систему на базе Microsoft Dynamics AX. Чтобы быть более гибкой в условиях цифровой экономики, производственная компания при поддержке специалистов GMCS автоматизировала в Microsoft Dynamics AX процессы сводного планирования. В результате проекта «Татпроф» получил инструмент для проведения сводного планирования по всей цепочке: производств

GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 вали собственные наработки в области Customer Service, проверенные на других проектах с похожими задачами», – отметила Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.

GMCS модернизировала BI-систему для DB Schenker в России . За это время в системе накопился большой объем данных, количество интеграций выросло, а используемых отчетов стало недостаточно для обеспечения потребностей бизнеса. Обновленная силами специалистов GMCS система Business Intelligence позволяет анализировать деятельность логистической компании по более чем 60 показателям, таким как продажи, доходы, расходы, грузоперевозки, тарифы и т.д. Для

GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток» каналов, необходимых для оперативной обработки обращений клиента. Оно заменило собой ранее используемое ритейлером решение на базе российского ПО. За первые три месяца эксплуатации решения, по данным GMCS, улучшен показатель FCR (First Call Resolution), определяющий решение вопросов клиента с первого обращения. В момент поступления звонка оператор в едином окне видит карточку клиента, истор

GMCS и «Босс» создали HR-консорциум системы предприятия. Опираясь на заложенные в нее правила организации, она должна дирижировать процессами, маршрутизируя и контролируя их. Именно эту парадигму мы развиваем в нашем продукте. Вместе с GMCS, одним из наших первых и ведущих бизнес-партнеров, мы задумали консорциум для практической реализации HCM-платформы нового поколения, соединяющей в себе интеллектуальное ядро и современную

GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе» четности к визуальной аналитике. Пользователи смогут работать с данными самостоятельно с помощью интерактивных дашбордов, производить визуальные измерения и строить карты стратегических показателей. «GMCS имеет большой опыт автоматизации процессов бюджетирования, в том числе в сфере розничной торговли и производства. Мы рады, что «Аскона» оценила нашу экспертизу и доверила реализацию этого

GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач фессиональную команду для работы с партнерами и клиентами. UiPath инвестирует в локализацию продукта и сервиса для русскоязычных пользователей, чтобы сделать роботизацию еще более доступной. Компания GMCS – сильный партнер для выхода на новый рынок. Совместно с нашим партнером мы сможем помочь заказчикам улучшить рабочую среду, создавая электронную рабочую силу, и развивать культуру инновац

GMCS создала BI-платформу для «Сколково» о сервиса на базе BI-платформы Qlik Sense для более эффективного управления экосистемой поддержки отечественных инновационных проектов, реализуемых как в России, так и на мировом рынке. Разработанное GMCS аналитическое решение состоит из 12 интерактивных дашбордов, позволяющих пользователям самостоятельно работать с нужными им данными. В составе Фонда «Сколково» четыре кластера – информацио

GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго» личество рабочих мест QlikView, привлекая все больше бизнес-пользователей подкреплять свою деятельность данными», – отметил Давид Адамия, начальник отдела ИТиС «Л.Арго». В процессе реализации проекта GMCS использовала собственные наработки. По настоящее время система развивается при активном участии специалистов GMCS. «Мы работаем с «Л.Арго» более 2 лет, быстро реагируя на новые запр

Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост» Maykor-GMCS объявила о том, что за 1 месяц развернула систему Service Desk на базе Microsoft Dynamics 365 для компании «Аванпост», предоставляющей услуги продаж и обслуживания кассовых аппаратов под б

MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей» MAYKOR-GMCS завершила первый этап внедрения единой автоматизированной системы казначейства для компании «Объединенные цифровые сети» (ОЦС) на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.Компания «Объединенные

Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки динамики би

Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управления чел

Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ Maykor-GMCS и «СКБ Контур» создали совместное решение для интеграции сервиса ЭДО «Диадок» и информационной системы МТТ на платформе Microsoft Dynamics AX. Поставщики направляют в компанию МТТ электрон

MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS ра

Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS. Так, CRM-решение для операторов фиксированной