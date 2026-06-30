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МТ-Интеграция GMCS

МТ-Интеграция - GMCS

GMCS – один из участников ИТ-рынка по внедрению бизнес-решений и разработке ПО. Входит в ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России. Компания основана в 1997 г., реализует проекты в разных отраслях экономики в России и за рубежом. С октября 2018 года GMCS входит в группу Совкомбанка.  Головной офис GMCS расположен в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми, Туле и Казани.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2026 МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики

ситет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. В рамках нового соглашения в течение предстоящего учебного года эксперты GMCS проведут для студентов практические занятия по ИТ-дисциплинам, а также примут участие в разработке и актуализации рабочих программ профильных образовательных курсов. Особое внимание будет

20.05.2026 Websoft, GMCS и АРМФК создадут цифровую платформу обучения в любительском спорте

Компании Websoft, Ассоциация развития массового фигурного катания (АРМФК) и GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») объявили о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке цифрового решения для любительского фигурного катания. АРМФК, которую возглавляет Олимпийская

Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет

которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1–3 лет Екатерина Воропаева Президент GMCS Российский ИТ-рельеф быстро меняется, прежде всего, благодаря активной работе мультипрод
10.09.2025 BPMSoft и GMCS стали партнерами

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft, и GMCS (ГК «МТ-Интеграция»), российский системный интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft. В рамках партнерства компании буд
20.05.2025 GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний»

GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») помогла улучшить процессы учета в группе компаний АО «Аммоний». Об этом CNews сообщили представители GMCS. Одна из компаний по дистрибуции АО «Аммоний» использует систему «1С:Бухгалтерия» для ведения бухгалтерского учета, тогда как управленческий учет осуществляется на базе ERP-системы произво
29.04.2025 GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий

российских нейросетей. В нее входят сервисы для создания цифровых профилей сотрудников, представления команд, умного поиска специалистов и учета рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители GMCS. Сервис «Цифровой профиль сотрудника» является универсальным помощником управления командами, объединяя данные о каждом сотруднике — от базовых анкетных сведений до опыта реализации проект
21.11.2024 GMCS и «Галактика» стали партнерами

Quantum.ЕАМ» — для управления техническим обслуживанием и надежностью производственных активов с применением технологии промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики, а также многие другие. GMCS имеет опыт внедрения «тяжелых» ERP-систем в холдингах, а также интегрированных систем управления для крупных производственных предприятий полного цикла. «GMCS внедряла решения «Гала
29.02.2024 GMCS разработала аналитическое решение для РФС

с. В результате сервис стал не только более удобным, но и более гибким за счет того, что представители клубов могут самостоятельно корректировать данные», – отметила Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.
16.10.2023 GMCS стала партнером Comindware

GMCS (входит в ГК «Максима») и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве. GMCS тем самым расширяет свой портфель российской low-code платформой класса BPM, предназначенной для построения корпоративных решений по автоматизации процессов различной направленности (SRM,

06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS

ГК «Максима» купила GMCS Группа компаний (ГК) «Максима» сообщила о приобретении системного интегратора GMCS. Сумма сделки не разглашается. Объектом приобретения стала 60% доля в GMCS. В пресс-службе

05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS

Группа компаний «Максима» приобрела контрольный пакет акций (60%) ИТ-компании GMCS — одного из игроков российского рынка внедрения бизнес-решений и разработки ПО. Эта сделка — часть стратегии по бизнес-трансформации ГК «Максима», направленной на усиление продуктового пор
15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС

Рекомендательная модель создана РФС совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики, а проектирование и разработку решения по масштабированию на Первую и Вторую лиги ФНЛ выполнила GMCS. Арбитры распределяются на матчи по алгоритму Гейла-Шепли, который обеспечивает оптимальное назначение для каждого матча. Система помогает департаменту судейства с назначением арбитров, оп
28.07.2022 GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества

GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными. В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной интеграции на основе техноло
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, и GMCS, эксперт по внедрению бизнес-решений и разработке ПО, объявили о заключении партнерского соглашения. Партнерский статус даст GMCS возможность осуществлять продажи, внедрение и подде
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM

ля оптимизации процессов производства и продаж, основываясь на предсказании изменений спроса на рынке и трендов потребления», – отметил Роман Циколенко, директор по развитию бизнеса, куратор проекта, GMCS.
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

зговора с оператором контактного центра, что даст ещё более глубокие возможности для анализа и совершенствования текущих процессов клиентской поддержки», – сказала Людмила Гайдинова, куратор проекта, GMCS.
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath

— рутинная операция с заранее известным алгоритмом, роботизация которой не только освобождает сотрудников от однообразных действий, но и помогает избежать ошибок из-за человеческого фактора. Компания GMCS разработала для «Асконы» робота, основанного на решениях Uipath, который обрабатывает входящие электронные документы с услугами от контрагентов в учетной системе предприятия. Для запуска р
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве

Российская ИТ-компания GMCS и «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, подписали соглашени
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности

Factory5 (входит в группу Ctrl2GO) и GMCS объявили о подписании партнерского соглашения. Стороны договорились продвигать программные продукты и реализовывать проекты на основе интеллектуального анализа данных для российских промыш
06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

ссе принятия решений. Специалисты КТСП могут самостоятельно создавать необходимые отчеты, используя средства визуализации IBM Cognos Analytics. «В процессе реализации проекта использовались наработки GMCS в области автоматизации бюджетирования в холдингах. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности IBM Analytics, было выполнено моделирование бюджета на основе реальных данных. Мы продолжа
24.09.2020 GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS

нних служб и бизнеса. В новой HR-системе ведется расчет заработной платы, льгот и компенсаций с учетом внушительной численности персонала АЛРОСА – крупнейшего работодателя в Якутии. Также специалисты GMCS заложили базу для автоматизации процессов планирования фонда оплаты труда (ФОТ). Одной из технологических особенностей проекта стала разработка GMCS интеграционных механизмов для об
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX

с-процессами «Татпроф» использует автоматизированную систему на базе Microsoft Dynamics AX. Чтобы быть более гибкой в условиях цифровой экономики, производственная компания при поддержке специалистов GMCS автоматизировала в Microsoft Dynamics AX процессы сводного планирования. В результате проекта «Татпроф» получил инструмент для проведения сводного планирования по всей цепочке: производств
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365

вали собственные наработки в области Customer Service, проверенные на других проектах с похожими задачами», – отметила Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.
05.03.2020 GMCS модернизировала BI-систему для DB Schenker в России

. За это время в системе накопился большой объем данных, количество интеграций выросло, а используемых отчетов стало недостаточно для обеспечения потребностей бизнеса. Обновленная силами специалистов GMCS система Business Intelligence позволяет анализировать деятельность логистической компании по более чем 60 показателям, таким как продажи, доходы, расходы, грузоперевозки, тарифы и т.д. Для
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»

каналов, необходимых для оперативной обработки обращений клиента. Оно заменило собой ранее используемое ритейлером решение на базе российского ПО. За первые три месяца эксплуатации решения, по данным GMCS, улучшен показатель FCR (First Call Resolution), определяющий решение вопросов клиента с первого обращения. В момент поступления звонка оператор в едином окне видит карточку клиента, истор
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум

системы предприятия. Опираясь на заложенные в нее правила организации, она должна дирижировать процессами, маршрутизируя и контролируя их. Именно эту парадигму мы развиваем в нашем продукте. Вместе с GMCS, одним из наших первых и ведущих бизнес-партнеров, мы задумали консорциум для практической реализации HCM-платформы нового поколения, соединяющей в себе интеллектуальное ядро и современную
03.06.2019 GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»

четности к визуальной аналитике. Пользователи смогут работать с данными самостоятельно с помощью интерактивных дашбордов, производить визуальные измерения и строить карты стратегических показателей. «GMCS имеет большой опыт автоматизации процессов бюджетирования, в том числе в сфере розничной торговли и производства. Мы рады, что «Аскона» оценила нашу экспертизу и доверила реализацию этого

11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач

фессиональную команду для работы с партнерами и клиентами. UiPath инвестирует в локализацию продукта и сервиса для русскоязычных пользователей, чтобы сделать роботизацию еще более доступной. Компания GMCS – сильный партнер для выхода на новый рынок. Совместно с нашим партнером мы сможем помочь заказчикам улучшить рабочую среду, создавая электронную рабочую силу, и развивать культуру инновац
06.02.2019 GMCS создала BI-платформу для «Сколково»

о сервиса на базе BI-платформы Qlik Sense для более эффективного управления экосистемой поддержки отечественных инновационных проектов, реализуемых как в России, так и на мировом рынке. Разработанное GMCS аналитическое решение состоит из 12 интерактивных дашбордов, позволяющих пользователям самостоятельно работать с нужными им данными. В составе Фонда «Сколково» четыре кластера – информацио
08.10.2018 GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго»

личество рабочих мест QlikView, привлекая все больше бизнес-пользователей подкреплять свою деятельность данными», – отметил Давид Адамия, начальник отдела ИТиС «Л.Арго». В процессе реализации проекта GMCS использовала собственные наработки. По настоящее время система развивается при активном участии специалистов GMCS. «Мы работаем с «Л.Арго» более 2 лет, быстро реагируя на новые запр
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»

Maykor-GMCS объявила о том, что за 1 месяц развернула систему Service Desk на базе Microsoft Dynamics 365 для компании «Аванпост», предоставляющей услуги продаж и обслуживания кассовых аппаратов под б
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей»

MAYKOR-GMCS завершила первый этап внедрения единой автоматизированной системы казначейства для компании «Объединенные цифровые сети» (ОЦС) на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.Компания «Объединенные

12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft

Сеть российских мебельных гипермаркетов Hoff объявила о завершении перехода на единую платформу управления бизнесом на базе решений Microsoft для ритейла при поддержке компании Maykor-GMCS. В рамках трансформации бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры Hoff совместно с компанией Maykor-GMCS за последние несколько лет реализовала целый ряд проектов. Для поддержки динамики би
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами

Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управления чел
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ

Maykor-GMCS и «СКБ Контур» создали совместное решение для интеграции сервиса ЭДО «Диадок» и информационной системы МТТ на платформе Microsoft Dynamics AX. Поставщики направляют в компанию МТТ электрон
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS ра
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний

Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS. Так, CRM-решение для операторов фиксированной
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»

Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических


Публикаций - 374, упоминаний - 390

МТ-Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 110
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 62
SAP SE 5601 62
Компьюлинк ГК - Compulink 456 46
Oracle Corporation 7074 38
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 35
Maykor - GMCS 45 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
9594 19
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 17
Ростелеком 10948 16
Крок - Croc 1964 14
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
Quorum - Кворум - 134 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Инсофт 25 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Компьюлинк ГК - Аскейт 15 9
МегаФон 10742 8
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 7
Softline - Софтлайн 3743 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
UIPath 119 7
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 7
Галактика - Корпорация 1545 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Открытые технологии 732 6
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 5
Qlik - QlikTech 173 5
НСТ - Новые сервисные технологии 49 5
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 11
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 10
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 9
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 6
Нарьянмарнефтегаз 10 6
Roca Group - Керамика 7 6
Связной ГК 1401 6
Газпром нефть 725 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 5
Conoco - ConocoPhillips 22 5
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Транснефть 335 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Федеральное казначейство России 1949 18
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
АРМФК - Ассоциация развития массового фигурного катания 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 150
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 120
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 70
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 55
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 32
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 29
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 28
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 20
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 19
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 19
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
Управление финансами - Financial management 646 18
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 16
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 16
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 16
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 15
Microsoft Dynamics 1197 94
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 89
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 51
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 36
Microsoft Dynamics CRM 564 28
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 25
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 23
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 14
Microsoft Dynamics 365 147 13
Infor - SSA Global Technologies 28 11
Microsoft Office 4170 10
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 8
МТ-Интеграция - GMCS Cargo Terminal 9 8
МТ-Интеграция - GMCS Telecom 8 8
Microsoft Windows 16882 8
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 7
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 6
Red Lab - Timetta 20 6
Softprom PlanDesigner 21 6
Google Android 15244 6
Qlik Qlikview 120 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 5
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 5
WebSoft HCM 16 5
Microsoft Azure 1526 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 4
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 4
МТ-Интеграция - GMCS Oil&Gas 4 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
Воропаева Екатерина 22 22
Сульгин Сергей 47 15
Семенова Ирина 43 10
Сокольская Людмила 10 10
Котов Олег 49 9
Савчук Аурика 8 8
Осипов Сергей 43 8
Кошкина Алена 12 8
Лысов Олег 9 8
Дрозман Илья 8 8
Лящ Михаил 49 8
Венедиктова Мария 8 6
Романов Михаил 34 5
Штернлиб Теймур 27 5
Темирканова Бэла 5 5
Гудкова Светлана 8 5
Еремин Андрей 17 4
Черникова Ксения 5 4
Геклер Алена 30 4
Горная Марина 10 4
Сапожков Андрей 4 4
Осипов Александр 96 3
Зайцев Алексей 15 3
Прохоров Сергей 25 3
Котов Сергей 17 3
Анисимова Светлана 9 3
Гайдинова Людмила 3 3
Спиридонов Александр 49 3
Юрченко Евгений 133 3
Мякишева Марина 84 3
Рыбакова Любовь 17 3
Толкачева Екатерина 43 3
Смыкалов Дмитрий 4 3
Майоров Дмитрий 10 3
Ерофеев Евгений 4 3
Воеводин Константин 3 3
Липис Илья 3 3
Бурма Кира 3 3
Нащекин Алексей 118 2
Кучик Евгений 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Европа 24964 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Казахстан - Республика 6048 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Украина - Киев 1151 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 7
Украина 7928 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 4
Дания - Королевство 1337 4
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Нидерланды 3746 4
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 3
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 3
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 3
Япония 13807 3
Армения - Республика 2449 3
Польша - Республика 2031 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 138
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 110
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 35
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 10
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Фонтанка 39 1
Царьград - телеканал 29 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Журнал 167 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
IDC - International Data Corporation 4975 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Gartner - Гартнер 3658 7
Forrester Research 834 3
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
Technavio 29 1
Ventana Research 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
TAdviser IT Prize 9 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Microsoft Inspire 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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