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Meta Group
Meta Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 8303 17
|Microsoft Corporation 20374 15
|Oracle Corporation 5710 10
|Intel Corporation 10400 6
|Samsung Electronics 8431 5
|SAP SE 4254 4
|Oracle - Sun Microsystems 2063 4
|Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 4
|LG Electronics 2890 3
|HP Inc. 4859 3
|Nokia Corporation 5018 3
|Veritas Technologies 275 3
|SAS Institute 781 2
|Lenovo Motorola 3214 2
|Sony Ericsson 975 2
|VMware 1948 2
|Software AG 167 2
|HP - Hewlett-Packard 3334 2
|Oracle Siebel 313 2
|Softline - Софтлайн 1706 2
|Dell EMC 4381 2
|Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 25 1
|АМИ 53 1
|NTT DoCoMo 1003 1
|Verisign 340 1
|Логика Бизнеса 160 1
|Pegasystems 29 1
|APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 1
|Sterling Group 39 1
|Микротест 271 1
|DataArt 56 1
|CA Technologies - Computer Associates 323 1
|HDS - Hitachi Data Systems 389 1
|Network Solutions 88 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 340 1
|Unisys 107 1
|Nvidia Corp 2835 1
|Broadvision 68 1
|Avid 28 1
|Frontstep - Фронтстеп 30 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 32 1
|Руссофт - Russoft 330 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
|Демин Владимир 22 1
|Макаров Станислав 114 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 43 1
|Аншина Марина 68 1
|Костерева Катерина 12 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Кузин Вадим 34 1
|Борисов Алексей 16 1
|Лукутина Елена 12 1
|Слиньков Дмитрий 14 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Волков Максим 26 1
|Иванов Максим 5 1
|Степанов Алексей 7 1
|Лихницкий Павел 12 1
|Будин Алексей 21 1
|Амириди Юлия 17 1
|Реймер Денис 49 1
|Оганесян Ашот 69 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 807 1
|Silicon.com 325 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5133 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1187 2
|CNET - Издание 1546 2
|VNUNet.com 179 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
|Associated Press 1111 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 1
|EWeek 175 1
|Silicon 196 1
|Vnunet 195 1
|Computer Weekly 345 1
|Cellular News 218 1
|Washington Profile 106 1
|cw360 81 1
|Gartner 3096 10
|IDC - International Data Corporation 4417 8
|Forrester Research 761 4
|Strategy Analytics 277 2
|Fortune Global 500 262 1
|Fortune 100 85 1
|Mercury Research 60 1
|Ventana Research 7 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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