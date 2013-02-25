Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 49253
ИКТ 4904
Организации 3262
Ведомства 1164
Ассоциации 340
Технологии 2084
Системы 11406
Персоны 15751
Местоположение 1003
Статьи 677
Пресса 519
ИАА 417
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 648
Мероприятия 584

Meta Group



25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
13.05.2010 Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура? 1
29.06.2007 Интеграция данных: о чем болит голова у ИТ-экспертов? 1
12.05.2005 В Санкт-Петербурге пройдет 5-й саммит по ИТ-аутсорсингу 1
11.03.2005 На рынке SRM-решений становится тесно 1
05.03.2005 Системы хранения данных – серые кардиналы бизнеса 1
24.02.2005 IBM: 55% ИТ-менеджеров предпочитают приобретение ПК в качестве услуги 1
02.02.2005 ИТ-стратеги P&G в замешательстве 1
29.12.2004 Gartner покупает Meta Group 3
17.12.2004 Microsoft и SAP: дружба конкурентов 3
30.11.2004 Украина не доросла до экспорта ПО 1
26.10.2004 Цифровое мультимедиа в России – лакомый кусок для IBM 1
25.10.2004 Meta Group: к 2007 г. две трети фирм установят беспроводные сети 2
11.08.2004 Заработать на аутсорсинге станет сложнее 3
10.06.2004 США не спешат переходить на аутсорсинг 1
02.06.2004 Вышли первые графические решения на базе PCI Express 2
20.05.2004 Фототелефон станет пультом управления 2
12.05.2004 США: год тюрьмы за скрытую съемку мобильником 1
31.03.2004 Мегапиксельные камеры - уже в мобильниках 2
04.03.2004 Gartner: Не надо бояться телефонов с камерами 2
28.01.2004 Передний край автоматизации торговли 1
21.01.2004 IBM: секретные планы насчет аутсорсинга? 1
16.01.2004 К 2006 году только у 45% пользователей будет десктоп 2
03.12.2003 Межсетевые экраны ожидает бум продаж 3
20.11.2003 Аварии энергосистем парализуют мир 1
22.10.2003 Телефонам с камерами в офисе не место? 2
04.06.2003 Большой бизнес меняет телефон на электронную почту 2
03.06.2003 IBM заключает 7-летний контракт с Electrolux 1
04.04.2003 В ИТ-секторе платят больше 2
01.04.2003 Из-за войны в Ираке лозунги для хакеров стали важнее славы 1
27.03.2003 Microsoft создает подразделение мобильных устройств 1
10.12.2002 Reuters: Microsoft начнет выпускать ПО для Linux? 2
06.11.2002 Oracle приоткроет тайны 9i и Collaboration Suite 1
04.10.2002 Появляется все больше дешевых альтернатив Microsoft Exchange Server 1
10.09.2002 Опубликован список докладов участников конференции по технологиям Java и J2EE в Москве 1
21.08.2002 Microsoft и IBM - главные конкуренты Oracle на рынке БД 1
08.08.2002 DAM-системы: динамично развивающаяся отрасль корпоративного софтверного рынка 1
30.07.2002 Microsoft интегрирует базы данных Oracle и SQL Server на основе .Net 1
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять 1
28.03.2002 IBM выпустила новую версию WebSphere Translation Server 2.0 1

Публикаций - 52, упоминаний - 81

Meta Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8303 17
Microsoft Corporation 20374 15
Oracle Corporation 5710 10
Intel Corporation 10400 6
Samsung Electronics 8431 5
SAP SE 4254 4
Oracle - Sun Microsystems 2063 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 4
LG Electronics 2890 3
HP Inc. 4859 3
Nokia Corporation 5018 3
Veritas Technologies 275 3
SAS Institute 781 2
Lenovo Motorola 3214 2
Sony Ericsson 975 2
VMware 1948 2
Software AG 167 2
HP - Hewlett-Packard 3334 2
Oracle Siebel 313 2
Softline - Софтлайн 1706 2
Dell EMC 4381 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 25 1
АМИ 53 1
NTT DoCoMo 1003 1
Verisign 340 1
Логика Бизнеса 160 1
Pegasystems 29 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 1
Sterling Group 39 1
Микротест 271 1
DataArt 56 1
CA Technologies - Computer Associates 323 1
HDS - Hitachi Data Systems 389 1
Network Solutions 88 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 340 1
Unisys 107 1
Nvidia Corp 2835 1
Broadvision 68 1
Avid 28 1
Frontstep - Фронтстеп 30 1
Walmart - Wal-Mart Stores 304 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 2
UBS AG 283 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 279 2
Procter&Gamble - P&G 189 2
Tesco 63 1
Enron - Enrongate 118 1
Finnair - Авиакомпания 33 1
Allianz - Страховая компания 27 1
РОСНО СК 161 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 61 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 21 1
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
Electrolux - Электролюкс Рус 136 1
Coca-Cola Company 225 1
Royal Dutch Shell - Шелл 110 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
Ингосстрах СПАО 275 1
BMW 338 1
Daimler AG 159 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1007 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 307 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 122 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 32 1
Руссофт - Russoft 330 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 97 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 392 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1418 2
ИТ-аутсорсинг 820 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 262 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 161 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4381 1
BMC - Baseboard Management Controller 74 1
Workflow - Поток работ 93 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 65 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 61 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 278 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 93 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 668 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 39 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 85 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1614 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 1
Webserver - Вебсервер 69 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 1
Microsoft Windows приложения 150 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 45 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 18 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 731 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 522 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 58 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2945 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 73 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 74 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 706 1
Microsoft Windows 10 9862 9
Linux OS 7023 4
Microsoft Windows 2000 970 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 244 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 4
Oracle PeopleSoft 366 3
IBM Tivoli 273 3
Java - Язык программирования 2346 3
Microsoft Office 2846 3
Microsoft Exchange 940 3
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 2
Microsoft Windows XP 2173 2
Microsoft SQL Server 1142 2
OpenText Documentum 341 2
HCL WebSphere 508 2
Sendmail 61 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 31 1
AltaVista 156 1
Intel Pentium III 624 1
Software AG webMethods 71 1
Adobe Illustrator 95 1
SUSE Linux 136 1
Software AG ARIS 149 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 203 1
Microsoft Windows Live Hotmail 241 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 220 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 1
Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 10 1
Nvidia GeForce GTX 2875 1
VMware vSphere 285 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2418 1
Microsoft Windows 1318 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 249 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 881 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 1
Microsoft Outlook 1195 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 947 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 869 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Демин Владимир 22 1
Макаров Станислав 114 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 43 1
Аншина Марина 68 1
Костерева Катерина 12 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Кузин Вадим 34 1
Борисов Алексей 16 1
Лукутина Елена 12 1
Слиньков Дмитрий 14 1
Коптелов Андрей 74 1
Волков Максим 26 1
Иванов Максим 5 1
Степанов Алексей 7 1
Лихницкий Павел 12 1
Будин Алексей 21 1
Амириди Юлия 17 1
Реймер Денис 49 1
Оганесян Ашот 69 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 807 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 17
Россия - Российская федерация - РФ 76993 11
Япония 6710 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 6
Германия - Федеративная Республика 6792 6
Южная Корея - Республика 2847 5
Европа Западная 1199 4
Канада 2312 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 4
Бразилия - Федеративная Республика 1720 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 3
Франция - Французская Республика 4082 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 3
Ближний Восток 2317 2
Австралия - Австралийский Союз 2042 2
США - Калифорния 2311 2
Америка 917 2
Украина 5178 2
Индия - Республика 3442 2
Португалия - Португальская Республика 575 2
США - Огайо 156 2
Ирландия - Республика 741 2
Азия - Азиатский регион 2889 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 2
Филиппины - Республика 386 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 414 1
Новая Зеландия 480 1
Греция - Греческая Республика 539 1
США - Колумбия - Вашингтон 834 1
Украина - Харьков 66 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 694 1
Аргентина - Аргентинская Республика 416 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 213 1
Колумбия - Республика 303 1
США - Аризона 245 1
Великобритания - Кембридж 163 1
США - Вашингтон - Редмонд 162 1
США - Пенсильвания 189 1
США - Массачусетс 337 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2582 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1555 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 388 1
Аутсорсинг 104 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 26 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 1
Silicon.com 325 3
Thomson Reuters - Рейтер 5133 2
WSJ - The Wall Street Journal 1187 2
CNET - Издание 1546 2
VNUNet.com 179 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
Associated Press 1111 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 1
EWeek 175 1
Silicon 196 1
Vnunet 195 1
Computer Weekly 345 1
Cellular News 218 1
Washington Profile 106 1
cw360 81 1
Gartner 3096 10
IDC - International Data Corporation 4417 8
Forrester Research 761 4
Strategy Analytics 277 2
Fortune Global 500 262 1
Fortune 100 85 1
Mercury Research 60 1
Ventana Research 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021