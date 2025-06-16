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Oracle Collaboration Suite OCS


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
03.09.2018 Российская СЭД для госсектора: все самое необходимое 1
02.02.2010 В чем причина "затишья" Oracle на рынке ECM? 1
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? 1
15.12.2008 Oracle купил разработчика средств обнаружения экспертных знаний Tacit Software 1
17.10.2007 В продуктах Oracle закрыта 51 уязвимость 1
12.10.2007 Oracle закроет 51 уязвимость 1
24.08.2007 «ABS Квазар-Микро» создала СЭД для пенсионного фонда Казахстана 2
19.07.2007 Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности 2
16.07.2007 Oracle выпустит обновление безопасности: 46 уязвимостей 1
11.04.2007 Oracle устранит 37 уязвимостей 1
07.02.2007 Росатом проведет опытную эксплуатацию новой ИСУ 2
23.11.2006 РДТЕХ расширил поддержку Oracle 2
12.10.2006 Oracle сосредоточится на шести технологиях 1
21.09.2006 Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику 1
21.07.2006 В продуктах Oracle закрыты опасные уязвимости 2
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7 1
19.04.2006 Oracle выпустила ежеквартальный патч безопасности 1
16.02.2006 Росатом выбрал ИТ-платформу 1
15.02.2006 В Росатоме внедрили АИС 1
23.12.2005 "Уралвагонзавод" внедрил решение Oracle 3
14.11.2005 "Полюс" внедрил СЭД на базе Oracle 1
01.11.2005 Oracle TechForum 2005 откроет новую технологическую эру в России 1
28.10.2005 Oracle TechForum 2005 откроет новую технологическую эру в России 1
26.10.2005 Oracle TechForum 2005 откроет новую технологическую эру в России 1
25.10.2005 3 ноября состоится Oracle TechForum 2005 1
15.09.2005 Oracle начала продажи Collaboration Suite 10G 13
18.04.2005 Oracle "латает" "дыры" в ПО 1
15.12.2004 Oracle увлекся консолидацией 1
19.11.2004 Oracle пересмотрела график выпуска патчей 1
05.11.2004 Oracle впервые представила в России единую информационную архитектуру 1
03.09.2004 Oracle выпустила долгожданный пакет с "заплатами" 1
20.01.2004 Приложения от Oracle будут работать с Mozilla 1
17.11.2003 Oracle: в фокусе – серверы приложений 1
01.08.2003 Oracle внес дополнения в Collaboration Suite Release 2 3
24.07.2003 Oracle 10i выйдет в сентябре 1
12.05.2003 Oracle будет сотрудничать с разработчиком китайского Linux 1
27.02.2003 Oracle выходит на рынок решений для корпоративной беспроводной связи 2
21.11.2002 Oracle представил стратегию ИТ-экономии 1
06.11.2002 Oracle приоткроет тайны 9i и Collaboration Suite 2

Публикаций - 42, упоминаний - 65

Oracle Collaboration Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6763 41
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 9
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 8
ФОРС - Центр разработки 653 6
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 250 6
IBM - International Business Machines Corp 9476 5
Microsoft Corporation 24878 5
Крок - Croc 1785 5
Открытые технологии 706 5
Oracle Europe 4 4
Oracle EMEA 20 4
HP Inc. 5719 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 470 3
Oracle Siebel Systems 512 3
SAP SE 5340 2
Dell EMC 5054 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Red Hat 1326 2
RedSys - РедСис 74 1
OpenText 211 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Intel Corporation 12322 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Docsvision - ДоксВижн 1016 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
Google LLC 11970 1
Capgemini Consulting 121 1
Imperva 34 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Meta Group 54 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 1
101Hotels.com 456 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 31 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11782 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68519 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6549 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6447 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30672 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2615 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32059 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13018 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4911 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11517 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7582 5
CPU - Critical Patch Update - релиз критических патчей безопасности 11 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10617 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24926 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29219 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 4
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1699 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9448 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26095 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11918 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12367 3
Управляемость - Manageability 1792 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1740 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20935 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7097 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6896 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3211 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 281 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53237 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10715 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 21
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 18
Oracle AS - Oracle Application Server 94 17
Oracle PeopleSoft 418 11
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4731 9
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 8
Linux OS 10271 7
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 98 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 5
Oracle Java - язык программирования 3146 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 236 4
Oracle Applications 89 4
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 183 3
Microsoft Office 3829 2
Microsoft Outlook 1413 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 287 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 212 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
Oracle Fusion ERP 61 2
Microsoft Windows 15930 2
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 2
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 25 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 54 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Apache Wave - Google Wave 35 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Щербаков Борис 47 4
Розенберг Вадим 5 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 3
Драченко Андрей 6 2
Недобой Владимир 2 1
Кузнецов Сергей 156 1
Новодворский Алексей 109 1
Якимчук Сергей 30 1
Кубликова Ирина 28 1
Кругляков Роман 44 1
Горная Марина 10 1
Афанасьев Алексей 25 1
Курьянов Сергей 162 1
Ермилов Сергей 5 1
Елисеев Владимир 19 1
Левиков Дмитрий 4 1
Демидов Михаил 133 1
Гнездилов Андрей 17 1
Григоров Михаил 4 1
Яворский Юрий 1 1
Iwanowski Mark - Ивановски Марк 3 1
Дочкин Андрей 2 1
Мисюра Сергей 3 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Ладыженский Глеб 8 1
Дырмовский Дмитрий 139 1
Захаров Павел 60 1
Никулин Игорь 23 1
Голосов Алексей 21 1
Williams Dick - Уильямс Дик 2 1
Litchfield David - Литчфилд Дэвид - Личфилд Дэвид 9 1
Henley Jeff - Хенли Джефф 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 149667 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52636 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Европа 24407 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 1
Казахстан - Республика 5659 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
США - Нью-Йорк 3107 1
Европа Западная 1484 1
Китай - Пекин - Beijing 1011 1
Америка - Американский регион 2176 1
Финляндия - Финляндская Республика 3629 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3104 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5959 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14194 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3017 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52795 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8006 4
Мастер-класс - workshop - воркшоп 97 4
Металлы - Платина - Platinum 472 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11281 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30320 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49365 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4063 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2577 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1606 1
Открытые системы ИД 175 4
ComputerWorld 144 4
PCweek 30 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
VNUNet.com 214 2
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Yahoo! Finance 120 1
NewsFactor 127 1
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Vnunet 224 1
cw360 84 1
Gartner - Гартнер 3575 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 3
Oracle TechForum 25 6
Oracle OpenWorld 65 4
LinuxWorld 52 1
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