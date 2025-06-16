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Oracle Collaboration Suite OCS
УПОМИНАНИЯ
Oracle Collaboration Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 175 4
|ComputerWorld 144 4
|PCweek 30 4
|TechnologyAdvice - eWeek 230 3
|VNUNet.com 214 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 1
|Yahoo! Finance 120 1
|NewsFactor 127 1
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