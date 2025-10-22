Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186024
ИКТ 14422
Организации 11187
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26390
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Электроника CPU Critical Patch Update релиз критических патчей безопасности


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


22.10.2025 Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox 1
31.01.2025 Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ 1
23.10.2024 Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java 1
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
04.02.2013 Oracle выпустила критическое обновление для Java 2
09.11.2007 В Oracle Database Server найдена критическая уязвимость: выполнение кода 1
17.10.2007 В продуктах Oracle закрыта 51 уязвимость 1
12.10.2007 Oracle закроет 51 уязвимость 1
19.07.2007 Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности 1
11.04.2007 Oracle устранит 37 уязвимостей 1
19.04.2006 Oracle выпустила ежеквартальный патч безопасности 1
19.01.2005 Oracle залатал две дюжины "дыр" в Database Server 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6859 9
NGSS - Next Generation Security Software 10 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 455 1
Imperva 34 1
101Hotels.com 456 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4841 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6982 9
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21767 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12305 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31437 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2244 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 351 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12222 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2213 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14771 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 290 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11488 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17032 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 2
Сервер приложений - Application server 345 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14333 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4607 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3136 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27068 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7559 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5224 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2945 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 589 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 29 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7537 1
Containers 29 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31801 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9722 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16654 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7026 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 300 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17774 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2704 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5140 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1120 5
Oracle PeopleSoft 418 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 603 5
Oracle AS - Oracle Application Server 94 5
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 5
Oracle Java - язык программирования 3322 4
Oracle Java Development Kit - JDK 194 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 3
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 3
Axiom JDK СЗИ 131 3
Oracle Applications 90 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 2
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Oracle Internet Directory - OID 15 1
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 13 1
Apple macOS 2230 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1099 1
JavaFX - OpenJFX 33 1
Axiom JDK - LiberCat 60 1
Лунегов Сергей 15 3
Блинников Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/