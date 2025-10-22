Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электроника CPU Critical Patch Update релиз критических патчей безопасности
- Цикл CPU релизов позволяет своевременно внедрять патчи безопасности и исправлять баги, благодаря чему риск атак на приложения сводится к минимуму
- MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
- Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|22.10.2025
|Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox 1
|31.01.2025
|Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ 1
|23.10.2024
|Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java 1
|19.07.2024
|Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
|04.02.2013
|Oracle выпустила критическое обновление для Java 2
|09.11.2007
|В Oracle Database Server найдена критическая уязвимость: выполнение кода 1
|17.10.2007
|В продуктах Oracle закрыта 51 уязвимость 1
|12.10.2007
|Oracle закроет 51 уязвимость 1
|19.07.2007
|Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности 1
|11.04.2007
|Oracle устранит 37 уязвимостей 1
|19.04.2006
|Oracle выпустила ежеквартальный патч безопасности 1
|19.01.2005
|Oracle залатал две дюжины "дыр" в Database Server 1
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6859 9
|NGSS - Next Generation Security Software 10 1
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 455 1
|Imperva 34 1
|101Hotels.com 456 1
|Лунегов Сергей 15 3
|Блинников Павел 4 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 2
|Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.