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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Арканзас

США - Арканзас

СОБЫТИЯ


23.07.2025 Хакеры из Китая атаковали ядерное агентство США 1
17.06.2025 Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем 1
16.05.2025 США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются 1
15.05.2025 США собираются принять радикальный закон, который поставит на уши все соцсети 1
13.05.2025 США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения 1
02.10.2024 Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей 1
17.06.2022 Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае 1
16.08.2021 Решение Biomérieux Сlarion на основе аналитики SAS поможет врачам оптимизировать назначение антибиотиков 1
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей 1
26.09.2019 Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей 1
26.11.2018 Amazon в эпицентре внимания: способны ли гаджеты стать ключевыми свидетелями 1
11.10.2017 Умные колонки Google попались на круглосуточной слежке за владельцами 1
28.08.2017 Роботизированная швейная фабрика готовится к выпуску футболок 1
10.07.2017 Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов 1
28.12.2016 Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства 1
26.01.2012 Лунный грунт крадут из НАСА все кому не лень 1
28.05.2010 Lockheed Martin расширяет производство ракет PAC-3 в Арканзасе 1
26.04.2010 Торнадо обрушилось на юг США 1
08.04.2010 Двигатель JAGM успешно испытан в широком диапазоне температур 1
16.02.2010 Wi-Fi-доступ сделал школьников умнее 1
04.03.2009 Два американских госпиталя пострадали от действий «кредитных» инсайдеров 1
02.03.2009 Утечка в штате Арканзас: утеряна лента с номерами соцстрахования 807 тыс. человек 2
24.09.2008 Как ИТ превратили Wal-Mart в империю 1
16.09.2008 Число жертв урагана "Айк" возросло до 38 человек. 1
10.06.2008 Microsoft подала 21 иск против американских реселлеров 1
12.05.2008 Волна торнадо обрушилась на США 2
04.05.2008 На Среднем Западе США в результате мощного торнадо погибли 8 человек 1
11.04.2008 На США обрушились штормы и торнадо 1
07.02.2008 Серия торнадо признана самой смертоносной в США за последние 20 лет 1
06.02.2008 Разрушительные торнадо пронеслись по штатам Арканзас и Теннесси 1
10.01.2008 Несколько штатов США пострадали от торнадо 1
30.10.2007 США: кибермошенники обокрали супермаркет на $10 млн. 1
09.07.2007 Британия: интернет-подстрекатели к террору пошли под суд 1
27.04.2007 iPod попадает под школьный запрет 1
20.04.2007 iPod приходит на вооружение в школьный автобус 1
25.10.2006 Xerox: документооборот - это не только ПО 1
28.07.2006 Дело о накрутках Google закрыто 1
25.07.2006 Google невиновна в накрутке показов? 1

Публикаций - 63, упоминаний - 66

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12585 11
Microsoft Corporation 25678 6
Amazon Inc - Amazon.com 3243 5
Yahoo! 3726 5
Apple Inc 13045 4
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 4
Meta Platforms - Facebook 4603 3
IBM - International Business Machines Corp 9671 3
Meta Platforms 170 3
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 2
Western Wireless 22 2
Alien Technology 8 2
SAP SE 5571 2
Yandex - Яндекс 9068 2
Accenture plc 716 2
Oracle Corporation 7048 2
TP-Link - ТП-Линк 229 2
Hitachi - Хитачи 1498 2
Компьюлинк ГК - Compulink 455 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1417 2
Zebra Technologies 157 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 2
TI - Texas Instruments Incorporated 844 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Nvidia Corp 3930 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Oracle Siebel Systems 519 2
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
Xerox Global Services 9 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1676 1
Alphabet 168 1
Huawei 4493 1
Intel Corporation 12762 1
InfoWatch - Инфовотч 1165 1
HP Inc. 5868 1
AMD - Advanced Micro Devices 4615 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 595 1
SAS Institute 1078 1
Крок - Croc 1954 1
Walmart - Wal-Mart Stores 401 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2384 3
Costco Wholesale Corporation 30 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Michelin - Мишлен 36 2
Lockheed Martin 777 2
Tesco 83 2
Prada 58 2
United Colors of Benetton 39 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Еврокоммерцбанк 13 1
American Greetings - BlueMountain 18 1
НСПК - Национальная система платежных карт 936 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1668 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 5
Судебная власть - Judicial power 2472 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3810 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 283 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 287 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 79 1
Arkansas Department of Information Systems - Департамент информационных систем штата Арканзас 1 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 474 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 43 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6316 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29521 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 4
Умные платформы 1967 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16889 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5305 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 904 4
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 625 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3164 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15851 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22701 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7318 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12916 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 3
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 3
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8663 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 7
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 99 5
Google YouTube - Видеохостинг 2980 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1593 3
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 82 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 221 2
ByteDance - TikTok 350 2
Google Android 15132 2
Microsoft Windows 16769 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Apple iPod 1552 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 12 1
NCR Teradata 3 1
TP-Link SOHO 2 1
Xerox Lean Six Sigma 1 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7558 1
Apple - App Store 3076 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 439 1
Google Cloud Platform - GCP 370 1
Apple Siri - Голосовой помощник 434 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 1
Microsoft Teams - MS Teams 664 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 932 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 637 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Zune - MS Zune 173 1
Microsoft WGA - Microsoft Windows Genuine Advantage 40 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 672 3
Collins Victor - Коллинз Виктор 3 3
Griffin Joe - Гриффин Джо 3 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Miller Dwight - Миллер Дуайт 2 2
Lutnick Howard - Лютник Говард 11 2
Ульянов Владимир 162 2
Compton Ross - Комптон Росс 1 1
Palo Danny - Пало Денни 1 1
Федорова Анастасия 16 1
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Говадиа Ношир - Gowadia Noshir 1 1
Barros Eduardo - Баррос Эдуардо 1 1
Руссаковский Артем 2 1
Walton Sam - Уолтон Сэм 7 1
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Sorrell William - Соррелл Уильям 1 1
Stanton John - Стэнтон Джон 5 1
Castaneda Jose - Кастанеда Хосе 4 1
Martin Paul - Мартин Пол 4 1
Cressey Roger - Кресси Роджер 4 1
Kilshaw Judith - Килшоу Джудит 2 1
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