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Lockheed Martin HIMARS High Mobility Artillery Rocket System

Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.08.2026 Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит 1
29.10.2024 В России создан аналог БПЛА Bayraktar с улучшенными характеристиками 1
17.07.2024 Продвинутые американские бомбы оказались бессильны против российских помех. Новейшее оружие для Украины ломается обычными «глушилками» 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
10.08.2022 Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARS 2
28.05.2010 Lockheed Martin расширяет производство ракет PAC-3 в Арканзасе 1
05.11.2009 GMLRS: новый рекорд дальности 1
30.03.2009 РСЗО HIMARS становится универсальной тактической ПУ 1
03.07.2008 Повышена дальность стрельбы GPS-ракетами GMLRS 1
02.06.2008 Испытана GMLRS с усовершенствованной системой GPS-наведения 1
21.04.2008 В США успешно испытана тактическая ракетная система 1
16.04.2007 Продолжаются испытания ракеты Р44 1
01.02.2007 Пентагон закупает системы залпового огня 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Lockheed Martin и организации, системы, технологии, персоны:

KillNet - Хакерская группировка 17 2
Anonymous - Хакерская группировка 79 2
T.Hunter 74 1
Telegram Group 2965 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Patriot Memory 80 1
Seco 3 1
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Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 3
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12332 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5539 1
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