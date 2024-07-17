Продвинутые американские бомбы оказались бессильны против российских помех. Новейшее оружие для Украины ломается обычными «глушилками»

Переданные Украине в начале 2024 г. бомбы GLSDB американского производства оказались бесполезными в реальных боевых условиях. Российские средства радиоэлектронной борьбы без труда выводят их из строя. Украине пришлось отказаться от их использования.

Неудавшаяся помощь США

Украина отказалась от использования новейших американских бомб GLSDB, которые она получила в начале 2024 г., пишет Business Insider. Причиной стала невозможность их использования в борьбе против России – эти снаряды оказались предельно уязвимы к действию российских систем радиоэлектронной борьбы.

GLSDB – это бомба малого диаметра наземного базирования или Ground Launched Small Diameter Bomb. Она представляет собой плод совместного труда специалистов американского разработчика самолетовBoeing, , и шведской Saab, наиболее известной своими автомобилями, а также авиатехникой.

GLSDB – это своего рода «конструктор», состоящий из двух основных деталей. Базовая часть – это авиационная управляемая бомба малого диаметра GBU-39, сопряженная с ракетным двигателем М26. К преимуществам конструкции разработчики отнесли в первую очередь относительную дешевизну используемого двигателя, во вторую – способность GLSDB преодолевать расстояние до 150 км до цели за счет своих крыльев.

Оружие, которое не работает

Разработка бомбы велась с 2015 по 2019 гг. Производство началось в 2023 г. GLSDB весит в сумме 270 кг при массе боеголовки 93 кг, имеет длину 3,91 м и диаметр 24 см. Размах крыльев в сложенном состоянии – 19 см, в разложенном – 1,61 м.

Министерство обороны России Модернизация отечественных средств РЭБ для подавления американских GLSDB, запущенных Украиной, не потребовалась

GLSDB адаптированы для запуска с американских установок HIMARS и MLRS и имеют встроенную навигационную систему, включающую три технологии наведения на цель – инфракрасную, радарную и инерциальную (с использованием GPS).

Но, при всех своих достоинствах и универсальности, эти бомбы оказались неспособны обходить российские системы радиоэлектронной борьбы, вследствие чего Украина была вынуждена отказаться от их использования.

По информации издания The Wall Street Journal, на проблему с бомбами указала непосредственно замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр. Она подчеркнула, что разочарована тем, что GLSDB не умеют адаптироваться «чтобы наверстать упущенное».

Важно отметить, что в 2022 г., за год до начала производства, авторы GLSDB неоднократно заявляли, в том числе и в рекламных материалах, что навигационная система бомбы обладает GPS-модулем с «высокой помехоустойчивостью» (highly jamming resistance GPS).

Два месяца использования

Бомбы GLSDB уязвимы не только перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы, но и, как оказалось перед отечественными средствами ПВО. Тестировать эти снаряды на поле боя, судя по всему, Украина начала еще в начале 2023 г. – это следует из заявления официального представителя Минобороны России генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова. «Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», – сказал Конашенков (цитата по ТАСС).

На тот момент это было первый официально подтвержденный случай использования Украиной бомб GLSDB. Массовые их поставки на Украину, пишет Business Insider, начались в первых числах февраля 2024 г.

Первые сообщения о бесполезности GLSDB стали поступать спустя два месяца. Портал Defense One опубликовал сообщение главы отдела закупок Пентагона Билла Ла Планте (Bill LaPlante) о том, что некая что наземная версия оружия класса «воздух-земля» стала уязвимой для российских систем радиоэлектронной борьбы. Ла Планте не стал указывать конкретно на GLSDB, но эксперты Business Insider сходятся во мнении, что речь шла именно об этих новейших бомбах.

В мае 2024 г. три разных источника, осведомленных о происходящем, сообщили агентству Reuters, что системы наведения бомб были выведены из строя помехами, сгенерированными российскими средствами РЭБ, из-за чего многие запущенные ракеты не достигли своих целей.