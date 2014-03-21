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США Нью-Мексико

США - Нью-Мексико

СОБЫТИЯ


21.03.2014 В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON

TTH с использованием технологий GPON и Ethernet в сельских округах Таос, Колфакс и Рио Арриба штата Нью-Мексико, США. Инфраструктура на базе Ethernet-сетей соединяет электроподстанции, а технол
24.10.2011 В США открылся первый частный космопорт

Космопорт под названием America находится в пустыне штата Нью-Мексико. Проект обошелся инвесторам в 209 млн долл., но в настоящее время на первые полет
26.09.2006 Американская ракета-носитель упала рядом с космодромом в Нью-Мексико

носитель упала в пустыне недалеко от стартовой площадки спустя несколько минут после запуска, сообщает РБК. Ракета SpaceLoft XL была запущена компанией UP Aerospace с коммерческого космодрома в штате Нью-Мексико. Она должна была доставить в космос несколько десятков экспериментальных любительских спутников.
26.09.2006 Американская ракета-носитель упала рядом с космодромом в Нью-Мексико

носитель упала в пустыне недалеко от стартовой площадки спустя несколько минут после запуска, сообщает РБК. Ракета SpaceLoft XL была запущена компанией UP Aerospace с коммерческого космодрома в штате Нью-Мексико. Она должна была доставить в космос несколько десятков экспериментальных любительских спутников.
16.01.2006 В штате Нью-Мексико будут строить космопорт

Руководство штата Нью-Мексико (США) приняло решение выделить 15 тыс. акров земли для строительства региональног
16.01.2006 В штате Нью-Мексико будут строить космопорт

Руководство штата Нью-Мексико (США) приняло решение выделить 15 тыс. акров земли для строительства региональног

Публикаций - 249, упоминаний - 268

США и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 28
Галактика - Корпорация 1545 14
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 8
Microsoft Corporation 25775 7
Lenovo Motorola 3566 6
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
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Apple Inc 13154 3
Virgin Group 144 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 3
Draper Laboratory 3 2
Google - Keyhole 34 2
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 2
Google - Titan Aerospace 3 2
SION Power 6 2
Samsung Electronics 11064 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Sony 6739 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Analog Devices - ADI 105 2
Patriot Memory 79 2
Intel Fab 11 4 2
Oxide Interactive - Oxide Games 22 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Tencent - Techland 83 2
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
US West 53 1
BAE Systems 179 1
ССТ - Саровские суперкомпьютерные технологии 3 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Sierra Monolithics 3 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 1
Lockheed Martin 777 24
Boeing 1031 14
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 9
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 5
UP Aerospace 4 4
Eclipse Aviation 22 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
General Dynamics 60 3
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 3
QinetiQ Group 57 2
XCOR Aerospace 15 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Alexander von Humboldt Foundation - Фонд Александра фон Гумбольдта 3 2
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
SLV 13 2
Bombardier Inc 27 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
Tesla Gigafactory 6 1
General Atomics Aeronautical Systems 8 1
AeroVironment 18 1
Красный квадрат 11 1
General Atomics 29 1
eBay Inc - Half.com 13 1
eBay Inc 1640 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
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Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 8
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 5
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 5
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 4
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 4
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 4
NASA LADEE - NASA Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer 7 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 3
IBM Roadrunner 29 3
UP Aerospace - SpaceLoft XL 3 3
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 23 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 3
ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 3
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 2
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
AMD Phenom 127 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 2
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 2
NMSA - New Mexico Spaceport Authority - Spaceport America - Southwest Regional Spaceport 3 2
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 12 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 2
Google Loon 15 2
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 4
Collins Eileen - Коллинз Эйлин 17 4
Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
Boston Penelope - Бостон Пенелопа 4 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 3
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 3
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 3
Левкевич Михаил 59 2
Семенцов Всеволод 21 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Novak Lisa - Новак Лиза 24 2
Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 2
Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
Miller Geoffrey - Миллер Джеффри 4 2
Пономарев-Степной Николай 3 2
McGourty Christine - Макгурти Кристина 2 2
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 2
Wilson Stephanie - Уилсон Стефани 11 2
Simon Herbert - Саймон Герберт 5 2
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 2
Lupton Robert - Лаптон Роберт 2 2
Batty Michael - Бэтти Майкл 4 2
Fossum Michael - Фоссум Майкл 13 2
Sailor Michael - Сейлор Майкл 3 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 2
Richardson Bill - Ричардсон Билл 7 2
Martinez Rudy - Мартинес Руди 2 2
Carilli Christopher - Карилли Кристофер 2 2
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 2
Lindsey Steven - Линдси Стивен 7 2
Thomas Andrew - Томас Эндрю 12 2
Lester Dan - Лестер Дэн 2 2
Kelly Mark - Келли Марк 10 2
Benford Gregory - Бенфорд Грегори 3 2
Kelly James - Келли Джеймс 12 2
Chartland Rick - Чертленд Рик 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 155
Земля - планета Солнечной системы 10865 78
США - Калифорния 4829 38
Россия - РФ - Российская федерация 166167 26
США - Аризона 549 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
США - Орегон 255 19
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 18
США - Техас 1048 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
США - Флорида 786 17
США - Колумбия - Вашингтон 1487 13
Ирландия - Республика 1051 12
Америка - Американский регион 2206 12
Солнечная система - Solar system 2569 11
США - Колорадо 385 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 11
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 11
США - Нью-Мексико - Рио-Ранчо 12 10
Европа 24964 10
Япония 13807 10
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 7
США - Аляска 246 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Колумбия - Республика 551 6
США - Массачусетс 517 6
США - Невада 214 6
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
Уран - планета Солнечной системы 550 5
Ирландия - Лейкслип 11 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Иллинойс 340 5
США - Вирджиния - Виргиния 288 5
США - Айдахо 68 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 46
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 27
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 10
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Зоология - наука о животных 2887 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Газы 195 5
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Английский язык 7030 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 4
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Space Daily 528 11
AP - Associated Press 2007 9
New Scientist 1448 9
Future - Space.com 200 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
F-16.net 126 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
SpaceDaily - Space Daily 187 3
Space War 75 3
Известия ИД 770 3
LiveScience 154 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
Defense Tech 44 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
NYT - The New York Times 1100 2
Nature 832 2
Telegraph 199 2
Phys.org 972 2
Silicon 494 2
USA Today 153 2
ScienceDaily 399 1
NEWSru.com 229 1
Space Weather 117 1
Optics 143 1
Scientific American 81 1
Newsday 47 1
Times 661 1
Geophysical Research Letters 31 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
BleepingComputer - Издание 458 1
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Fortune Global 500 295 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 20
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 6
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 5
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 4
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 3
New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 4 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 2
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
CU Boulder NSO - National Solar Observatory - Национальная солнечная обсерватория 5 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
DevCon 18 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Телеком Идея 51 1
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