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США Нью-Мексико
СОБЫТИЯ
|21.03.2014
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В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON
TTH с использованием технологий GPON и Ethernet в сельских округах Таос, Колфакс и Рио Арриба штата Нью-Мексико, США. Инфраструктура на базе Ethernet-сетей соединяет электроподстанции, а технол
|24.10.2011
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В США открылся первый частный космопорт
Космопорт под названием America находится в пустыне штата Нью-Мексико. Проект обошелся инвесторам в 209 млн долл., но в настоящее время на первые полет
|26.09.2006
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Американская ракета-носитель упала рядом с космодромом в Нью-Мексико
носитель упала в пустыне недалеко от стартовой площадки спустя несколько минут после запуска, сообщает РБК. Ракета SpaceLoft XL была запущена компанией UP Aerospace с коммерческого космодрома в штате Нью-Мексико. Она должна была доставить в космос несколько десятков экспериментальных любительских спутников.
|26.09.2006
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Американская ракета-носитель упала рядом с космодромом в Нью-Мексико
носитель упала в пустыне недалеко от стартовой площадки спустя несколько минут после запуска, сообщает РБК. Ракета SpaceLoft XL была запущена компанией UP Aerospace с коммерческого космодрома в штате Нью-Мексико. Она должна была доставить в космос несколько десятков экспериментальных любительских спутников.
|16.01.2006
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В штате Нью-Мексико будут строить космопорт
Руководство штата Нью-Мексико (США) приняло решение выделить 15 тыс. акров земли для строительства региональног
|16.01.2006
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В штате Нью-Мексико будут строить космопорт
Руководство штата Нью-Мексико (США) приняло решение выделить 15 тыс. акров земли для строительства региональног
США и организации, системы, технологии, персоны:
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