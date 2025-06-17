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IBM Roadrunner
УПОМИНАНИЯ
IBM Roadrunner и организации, системы, технологии, персоны:
|Tata Motors - Jaguar Cars 124 5
|Газпром ПАО 1371 1
|Visa International 1954 1
|Ford 415 1
|Sequoia Capital 113 1
|Sony Music Entertainment 158 1
|UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
|Lockheed Martin 759 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|NGI Fund 35 1
|Tesla Motors 409 1
|101Hotels.com 456 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 4
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
|In-Stat 115 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
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