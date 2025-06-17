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IBM Roadrunner


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов 1
23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения 1
18.10.2012 Prestigio представила Full HD видеорегистратор с поворотным объективом 1
12.07.2012 AMD получила грант в размере $12,6 млн на исследования в области вычислений экзамасштаба 1
25.11.2011 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1
24.06.2011 «Газпром» думает о создании одного из мощнейших суперкомпьютеров на планете 1
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России 1
21.09.2010 Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж 1
31.05.2010 11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира 1
20.05.2010 IBM увеличила производительность серверов в 10 раз 1
16.11.2009 Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров 2
25.06.2009 Суперкомпьютер заставят отапливать здания 1
14.05.2009 Гуру суперкомпьютинга зовет Россию в клуб экзафлопов 1
04.03.2009 На русских суперкомпьютерах хотят заработать $500 млн 1
17.12.2008 Один из самых мощных суперкомпьютеров установлен в Росгидромете 1
19.11.2008 IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров 2
11.11.2008 В Минэнерго США установлен самый быстрый в мире суперкомпьютер 1
07.10.2008 Китай строит мощнейший суперкомпьютер 2
05.09.2008 Китайцы разрабатывают альтернативу процессорам Intel 1
11.08.2008 IBM представила open source ПО для суперкомпьютеров с Linux 2
11.06.2008 Roadrunner: новые подробности 1
09.06.2008 Военный суперкомпьютер пробил петафлопсный барьер 1
09.06.2008 Супервычислитель Roadrunner поставил абсолютный рекорд производительности 1
15.11.2007 Суперкомпьютер IBM Blue Gene/L бьет рекорды производительности 2
05.03.2007 "LEGO-спутник": развитие концепции 1
07.09.2006 IBM ускорит суперкомпьютер в 5 раз 1
07.09.2006 IBM готовит новый суперкомпьютер 1
07.09.2006 IBM ускорит суперкомпьютер в 5 раз 1
19.10.2001 Pressplay подписал соглашения с музыкальными издательствами 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

IBM Roadrunner и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9476 22
AMD - Advanced Micro Devices 4323 13
HP Inc. 5720 7
Intel Corporation 12327 6
Sony 6575 5
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 5
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
Toshiba Corporation 2937 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 3
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Loongson Technology 52 2
Microsoft Corporation 24884 1
Accenture plc 686 1
Oracle Corporation 6763 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Canon 1403 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
AT&T Inc 1684 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 247 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 311 1
Nvidia Corp 3578 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Harris Corporation 88 1
Compuware - CareTech Solutions 50 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
Red Hat 1326 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
GDIT - General Dynamics Information Technology 2 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Cielo - VisaNet 3 1
ССТ - Саровские суперкомпьютерные технологии 3 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 5
Газпром ПАО 1371 1
Visa International 1954 1
Ford 415 1
Sequoia Capital 113 1
Sony Music Entertainment 158 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Lockheed Martin 759 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NGI Fund 35 1
Tesla Motors 409 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1155 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1561 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 37 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 23
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 18
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 553 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 7
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 142 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2682 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17419 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6133 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7057 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 454 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3852 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9585 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7701 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12664 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8102 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 2
DDR - Double data rate 2814 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3915 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1057 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 684 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6897 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3216 1
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 118 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9887 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1009 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4915 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1285 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2879 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11788 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 9
Linux OS 10277 6
Intel x86 - архитектура процессора 1913 4
IBM System eServer BladeCenter 118 4
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 47 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 532 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4060 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 159 2
ASBIS Prestigio RoadRunner 2 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 2
IBM PowerXCell 10 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 52 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 2
IBM System x iDataPlex 14 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Nvidia Tesla GPU 168 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 72 1
PressPlay 47 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Microsoft Windows 15943 1
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 1
U.S. FBI NGI-IPS - Next Generation Interstate Identification Photo System - NGI - Next Generation Identification 6 1
SSC - Shanghai Supercomputer Center - Шанхайский вычислительный центр 2 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 33 1
Абрамов Сергей 73 4
Медведев Дмитрий 1657 1
Садовничий Виктор 61 1
Воеводин Владимир 19 1
Кожевников Виктор 6 1
Заднепровский Вадим 5 1
Мельников Игорь 4 1
Ананьев Станислав 1 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 1
Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
Turek Dave - Тюрек Дэйв 5 1
Baker Roger - Бейкер Роджер 4 1
Olson Erik - Олсон Эрик 2 1
Ninghui Sun - Нинуй Сунь 1 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 17
Россия - РФ - Российская федерация 149745 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 4
США - Калифорния 4682 4
Европа 24410 3
Япония 13379 3
Германия - Федеративная Республика 12795 3
США - Нью-Мексико 247 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 2
Америка - Американский регион 2176 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 2
США - Теннесси 120 2
США - Иллинойс 334 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3107 1
Франция - Французская Республика 7905 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1041 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 78 1
США - Нью-Мехико 35 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Китай - Шанхай 792 1
Земля - планета Солнечной системы 10478 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Япония - Токио 997 1
США - Мичиган 267 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 7
Энергетика - Energy - Energetically 5261 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6027 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5772 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1615 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4150 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 21 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3018 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 994 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2992 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6008 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10220 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5611 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5360 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 845 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2578 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1624 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 901 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1250 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 197 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
РИА Новости 946 2
NYT - The New York Times 1066 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 842 1
New Scientist 1448 1
Space Daily 528 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 4
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
In-Stat 115 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 4
РАН - Российская академия наук 1935 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 276 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 235 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 41 1
Hot Chips 10 1
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