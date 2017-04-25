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Союзное государство России и Белоруссии СКИФ Суперкомпьютерная Программа СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ СуперКомпьютерная Инициатива Феникс

СОБЫТИЯ

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25.04.2017 Для отечественных нефтегазовых суперкомпьютеров будут задействованы «Эльбрусы» и PostgreSQL

82,5 млн. Предтечами «СКИФ-недра» являются программы Союзного государства «СКИФ» (2000-2004 гг.) и «СКИФ-грид» (2007-2010 гг.), в рамках которых также велись разработки и создавались высокопрои
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей

В этом году истекает срок действия суперкомпьютерной программы СКИФ-ГРИД (2007-2010 гг.) Союзного государства России и Белоруссии. Как рассказал CNews Серге
18.09.2009 Поправка к сообщению CNews от 04.03.2009

Сергей Абрамов, научный руководитель от России суперкомпьютерных программ «Скиф» и «Скиф-Грид» Союзного государства, и Вадим Заднепровский, генеральный директор «РСК Скиф», обра
22.12.2008 Белорусско-российский суперкомпьютер "СКИФ" готов к массовому производству

ми и рекомендациями. Дан зеленый свет его пригодности для массового производства", - сказал журналистам директор Института программных систем Российской академии наук, научный руководитель программы "СКИФ-ГРИД" от России Сергей Абрамов.
18.12.2008 Российский петафлопсник обещают через год

са (1015 операций с плавающей запятой в секунду). Об этом сегодня рассказал Сергей Абрамов, директор Института программных систем РАН и научный руководитель от России российско-белорусской программы «Скиф-Грид». По его словам, сейчас «разработаны все конструкции 4 семейства суперкомпьютеров “Скиф”», способного преодолеть петафлопсный барьер, а на весну 2009 г. намечен выпуск опытных образцо
21.03.2008 Завершено строительство суперкомпьютера "СКИФ МГУ"

того ряда машин, — сообщил директор ИПС РАН, чл.-корр. РАН, научный руководитель программ "СКИФ" и "СКИФ-ГРИД" Сергей Абрамов. — Во-вторых, СКИФ МГУ обеспечит 60% производительности создаваемой
26.09.2007 Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов

перкомпьютерами «СКИФ» на базе новейших процессоров Intel и объединить такие вычислительные центры в глобальную научную GRID-сеть. «СКИФ Университеты» станет частью новой суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» Союзного государства, утвержденной в апреле 2007 г. В рамках государственной суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» разрабатываются новые приложения для суперкомпьютеров и GR
18.11.2004 Новый суперкомпьютер "Скиф" вошел в сотню самых мощных компьютеров мира

объявили о создании сверхпроизводительного суперкомпьютера «Скиф К-1000» в рамках суперкомпьютерной Программы «Скиф» Союзного государства России и Беларуси. Кластер «Скиф К-1000» на базе 576 пр

Публикаций - 50, упоминаний - 81

Союзное государство России и Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 412 27
Intel Corporation 12891 16
IBM - International Business Machines Corp 9721 11
РСК ГК - СКИФ 24 11
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 7
HP Inc. 5911 6
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 6
AMD - Advanced Micro Devices 4712 3
Dell EMC 5210 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Microsoft Corporation 25900 2
Dell Technologies - Dell Computer 2226 2
Крок - Croc 1972 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
ХайТэк - Hi-Tech 247 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 649 2
Nvidia Corp 4119 2
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 2
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 5 1
Cadence Design Systems - cādence 73 1
Broadcom - VMware 2633 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5744 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
Oracle Corporation 7123 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
X-Com - Икс ком 193 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 87 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 29 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 157 1
Газпром ПАО 1498 2
Возрождение - Коммерческий банк 361 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 17 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
101Hotels.com 456 1
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
Газпром трансгаз 157 1
Чип и Дип 12 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2355 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6037 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Федеральное казначейство России 1964 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 1
Районные суды РФ 198 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 30 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1879 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 22
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 13
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 151 12
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3124 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1275 9
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 127 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 6
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 6
Blade-server - Блейд-сервер 231 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4514 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3903 3
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8934 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4782 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1762 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1022 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1136 2
Управляемость - Manageability 2376 2
Маршрутизация - Routing 639 2
Интерконнект 92 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер России - Российский суперкомпьютер 18 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 2
DDR - Double data rate 3120 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6921 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2274 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 40
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 13
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 8
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 7
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 16 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 6
Т-Платформы - T-Blade 30 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 690 3
Linux OS 11712 3
Intel Xeon E 197 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 3
Microsoft Windows 2000 8675 3
IBM Roadrunner 29 3
QLogic InfiniPath 3 2
Т-Платформы - T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster 5 2
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 39 2
Intel x86 - архитектура процессора 2189 2
Nvidia Tesla GPU 213 2
Intel Itanium 649 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 1
Nvidia Fermi 30 1
Dell Force10 2 1
Myricom - Myrinet 13 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Microsoft Windows 17059 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3002 1
Apache Hadoop 472 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 882 1
HPE ProLiant 410 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 205 1
Абрамов Сергей 76 27
Опанасенко Всеволод 139 8
Воеводин Владимир 19 5
Садовничий Виктор 64 4
Бородин Павел 14 4
Лилитко Евгений 4 3
Шмелев Алексей 24 3
Чуракова Елена 11 3
Заднепровский Вадим 5 3
Гойко Вячеслав 31 2
Тихонравов Александр 4 2
Панков Андрей 24 2
Медведев Дмитрий 1667 2
Кожевников Михаил 25 2
Грызлов Борис 32 2
Мясникович Михаил 10 2
Майер Георгий 3 2
Слуцкин Анатолий 1 1
Кокошин Андрей 4 1
Омельченко Дмитрий 1 1
Криштофик Анатолий 1 1
Дружинин Егор 4 1
Гурова Юлия 1 1
Соколинский Леонид 5 1
Вербицкая Татьяна 1 1
Ракитова Елена 1 1
Касаткин Виталий 1 1
Захарова Нина 1 1
Ваганов Евгений 2 1
Федоров Илья 3 1
Галажинский Эдуард 17 1
Осмоловский Олег 1 1
Перепелова Елена 1 1
Железных Наталья 4 1
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
Путин Владимир 3484 1
Евдокимов Андрей 97 1
Смирнов Алексей 275 1
Набиуллина Эльвира 126 1
Кулешов Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 34
Беларусь - Белоруссия 6378 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 11
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 7
Европа Восточная 3141 6
Европа 25052 5
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3396 3
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1817 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2430 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 923 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 122 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Земля - планета Солнечной системы 10927 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
Швеция - Королевство 3802 1
Америка - Американский регион 2212 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3149 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 102 1
Экватор - Equator 207 1
Металлы - Медь - Copper 871 1
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 75 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6760 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1931 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1404 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 228 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 55 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4632 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 3
N+1 - Издание 191 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2519 2
Forbes - Форбс 1029 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1304 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 1
Российская газета 301 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 207 15
IDC - International Data Corporation 5001 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 36
РАН - Российская академия наук 2150 31
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 27
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 16
ТГУ - Томский государственный университет 239 8
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 7
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 6
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 3
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 13 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН ИФЗ - Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 3 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
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