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Союзное государство России и Белоруссии СКИФ Суперкомпьютерная Программа СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ СуперКомпьютерная Инициатива Феникс
СОБЫТИЯ
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|25.04.2017
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Для отечественных нефтегазовых суперкомпьютеров будут задействованы «Эльбрусы» и PostgreSQL
82,5 млн. Предтечами «СКИФ-недра» являются программы Союзного государства «СКИФ» (2000-2004 гг.) и «СКИФ-грид» (2007-2010 гг.), в рамках которых также велись разработки и создавались высокопрои
|02.12.2010
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Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей
В этом году истекает срок действия суперкомпьютерной программы СКИФ-ГРИД (2007-2010 гг.) Союзного государства России и Белоруссии. Как рассказал CNews Серге
|18.09.2009
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Поправка к сообщению CNews от 04.03.2009
Сергей Абрамов, научный руководитель от России суперкомпьютерных программ «Скиф» и «Скиф-Грид» Союзного государства, и Вадим Заднепровский, генеральный директор «РСК Скиф», обра
|22.12.2008
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Белорусско-российский суперкомпьютер "СКИФ" готов к массовому производству
ми и рекомендациями. Дан зеленый свет его пригодности для массового производства", - сказал журналистам директор Института программных систем Российской академии наук, научный руководитель программы "СКИФ-ГРИД" от России Сергей Абрамов.
|18.12.2008
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Российский петафлопсник обещают через год
са (1015 операций с плавающей запятой в секунду). Об этом сегодня рассказал Сергей Абрамов, директор Института программных систем РАН и научный руководитель от России российско-белорусской программы «Скиф-Грид». По его словам, сейчас «разработаны все конструкции 4 семейства суперкомпьютеров “Скиф”», способного преодолеть петафлопсный барьер, а на весну 2009 г. намечен выпуск опытных образцо
|21.03.2008
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Завершено строительство суперкомпьютера "СКИФ МГУ"
того ряда машин, — сообщил директор ИПС РАН, чл.-корр. РАН, научный руководитель программ "СКИФ" и "СКИФ-ГРИД" Сергей Абрамов. — Во-вторых, СКИФ МГУ обеспечит 60% производительности создаваемой
|26.09.2007
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Суперкомпьютеры: новая программа для отечественных вузов
перкомпьютерами «СКИФ» на базе новейших процессоров Intel и объединить такие вычислительные центры в глобальную научную GRID-сеть. «СКИФ Университеты» станет частью новой суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» Союзного государства, утвержденной в апреле 2007 г. В рамках государственной суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» разрабатываются новые приложения для суперкомпьютеров и GR
|18.11.2004
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Новый суперкомпьютер "Скиф" вошел в сотню самых мощных компьютеров мира
объявили о создании сверхпроизводительного суперкомпьютера «Скиф К-1000» в рамках суперкомпьютерной Программы «Скиф» Союзного государства России и Беларуси. Кластер «Скиф К-1000» на базе 576 пр
Союзное государство России и Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Сергей 76 27
|Опанасенко Всеволод 139 8
|Воеводин Владимир 19 5
|Садовничий Виктор 64 4
|Бородин Павел 14 4
|Лилитко Евгений 4 3
|Шмелев Алексей 24 3
|Чуракова Елена 11 3
|Заднепровский Вадим 5 3
|Гойко Вячеслав 31 2
|Тихонравов Александр 4 2
|Панков Андрей 24 2
|Медведев Дмитрий 1667 2
|Кожевников Михаил 25 2
|Грызлов Борис 32 2
|Мясникович Михаил 10 2
|Майер Георгий 3 2
|Слуцкин Анатолий 1 1
|Кокошин Андрей 4 1
|Омельченко Дмитрий 1 1
|Криштофик Анатолий 1 1
|Дружинин Егор 4 1
|Гурова Юлия 1 1
|Соколинский Леонид 5 1
|Вербицкая Татьяна 1 1
|Ракитова Елена 1 1
|Касаткин Виталий 1 1
|Захарова Нина 1 1
|Ваганов Евгений 2 1
|Федоров Илья 3 1
|Галажинский Эдуард 17 1
|Осмоловский Олег 1 1
|Перепелова Елена 1 1
|Железных Наталья 4 1
|Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
|Путин Владимир 3484 1
|Евдокимов Андрей 97 1
|Смирнов Алексей 275 1
|Набиуллина Эльвира 126 1
|Кулешов Александр 29 1
|Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 207 15
|IDC - International Data Corporation 5001 2
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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