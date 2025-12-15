Получите все материалы CNews по ключевому слову
Саенко Денис
|Цифровая Трансформация Армении 2018-2030 1 1
|Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 1
|Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
|Комков Алексей 16 2
|Опанасенко Всеволод 137 1
|Перепелова Елена 1 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Омельченко Сергей 15 1
|Чуракова Елена 11 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Омельченко Дмитрий 1 1
|Дудкин Дмитрий 1 1
|Гурова Юлия 1 1
|Вербицкая Татьяна 1 1
|Касаткин Виталий 1 1
|Нэрсисян Эдуард 1 1
|Делицин Леонид 11 1
|Железных Наталья 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157045 2
|Армения - Ереван 210 1
|Германия - Федеративная Республика 12941 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
|Армения - Республика 2371 1
