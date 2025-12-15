Корпоративная платформа для работы с искусственным интеллектом SyncPoint внесена в реестр отечественного ПО

Флагманский продукт компании Ensec AI — SyncPoint, корпоративная платформа нового поколения для работы с искусственным интеллектом, официально внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Реестровая запись №31094 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 10 декабря 2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 25 ноября 2025 г. №1034пр. Об этом CNews сообщили представители Ensec AI.

Этот шаг подтверждает, что SyncPoint создан полностью на российской технологической базе и соответствует всем требованиям к отечественным ИТ-решениям.

SyncPoint представляет собой интеллектуальную платформу для интеграции, анализа и защиты корпоративных данных. Система объединяет инструменты искусственного интеллекта, машинного обучения и автоматизации для масштабных корпоративных и государственных экосистем. SyncPoint обеспечивает единое пространство для работы с информацией, снижает риски утечки данных и помогает компаниям принимать более точные и обоснованные решения.

Благодаря модульной архитектуре и гибкой интеграции SyncPoint внедряется в существующие ИТ-инфраструктуры, обеспечивая совместимость с различными корпоративными системами безопасности, аналитики и управления. Платформа уже внедряется в проектах финансового сектора, промышленности и госуправления.

Денис Саенко, генеральный директор Ensec AI: «Включение SyncPoint в реестр отечественного программного обеспечения — это признание высокого уровня компетенций нашей команды и технологического потенциала в сфере ИИ. Мы создали и развиваем российскую платформу, способную решать задачи мирового уровня, и рады внести свой вклад в развитие национальной цифровой экосистемы. Этот статус открывает новые горизонты для сотрудничества с государством и крупным бизнесом, укрепляя доверие к нашим решениям».