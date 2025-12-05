Получите все материалы CNews по ключевому слову
Союзное государство России и Белоруссии СКИФ Cyberia
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Союзное государство России и Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 137 5
|Майер Георгий 3 3
|Бородин Павел 14 2
|Кокошин Андрей 4 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Кононенко Олег 41 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Шмелев Алексей 24 1
|Симонов Игорь 103 1
|Левин Владимир 19 1
|Голдаев Юрий 10 1
|Сапожков Игорь 2 1
|Фаенов Кирилл 8 1
|Воеводин Владимир 19 1
|CNews Журнал 166 1
|N+1 - Издание 181 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
|CNews - ZOOM.CNews 1853 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 2
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8371 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405270, в очереди разбора - 733290.
Создано именных указателей - 186657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.