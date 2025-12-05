Разделы

Союзное государство России и Белоруссии СКИФ Cyberia


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк» 1
15.10.2010 «Т-Платформы» забрала контракт на 100 млн руб. по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера СКИФ Cyberia для ТГУ 1
27.09.2010 Модернизировать мощнейший суперкомпьютер России не может никто, кроме создателей 1
14.09.2010 Томский государственный университет заказывает модернизацию суперкомпьютера «СКИФ Cyberia» 1
20.03.2008 Самый мощный суперкомпьютер Восточной Европы создан россиянами 1
12.12.2007 Суперкомпьютерный центр МГУ станет самым мощным в России 1
28.09.2007 Россия: суперкомпьютеры прибавили 30% 1
30.07.2007 Российские супер-ЭВМ не сдаются 1
12.04.2007 Российские суперкомпьютеры догнали IBM 1
02.03.2007 Вышел мартовский номер журнала CNews 1
19.02.2007 HDTV – российский «взрыв» весной! 1
16.02.2007 Суперкомпьютеры: Россия скоро в TOP10? 1
16.02.2007 В ТГУ построен первый в России суперкомпьютерный центр мирового уровня 1
02.11.2006 Лучший суперкомпьютер отправится в Сибирь 1
02.11.2006 Самый мощный суперкомпьютер в СНГ будет установлен в Томском госуниверситете 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Союзное государство России и Белоруссии и организации, системы, технологии, персоны:

