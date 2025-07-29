Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кононенко Олег
УПОМИНАНИЯ
Кононенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Казахстан Сегодня 308 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11350 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2053 1
|CNews Мишень 170 2
|IDC - International Data Corporation 4929 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
|IDC Russia - IDC Россия 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.