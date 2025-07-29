Разделы

Кононенко Олег


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
12.11.2015 «Экомоторс» создала российский аналог накопителя энергии Tesla Powerwall 1
10.06.2009 Подготовлен ещё один причал на российском сегменте МКС 1
24.10.2008 "Союз ТМА-12" сохранил управляемость на спуске 1
24.10.2008 Экипаж корабля «Союз ТМА-12» возвратился на Землю 1
23.10.2008 Завершается совместный полёт экипажей на борту МКС 1
14.10.2008 Экипаж корабля "Союз ТМА-13" перешёл на борт МКС 1
07.10.2008 На МКС готовится смена экипажа 1
02.10.2008 Космонавты готовятся к возвращению на Землю 1
18.09.2008 Стыковка корабля "Прогресс М-65" с МКС прошла успешно 1
11.09.2008 Осуществлён успешный запуск грузового корабля "Прогресс М-65" 1
24.07.2008 МКС: проведена коррекция орбиты 1
16.07.2008 МКС: все работы в открытом космосе выполнены 1
14.07.2008 На МКС ведется подготовка ко второму выходу в открытый космос 1
11.07.2008 Работа российских космонавтов в открытом космосе завершена 1
09.07.2008 На МКС готовится выход в открытый космос 1
03.06.2008 Шаттл Discovery пристыковался к МКС 1
02.06.2008 "Связь-Экспокомм" 2008: Китайцы распугали все новинки 1
20.05.2008 Шаттл Discovery стартует к МКС 31 мая 1
15.05.2008 Грузовой корабль "Прогресс М-64" запущен сегодня с Байконура 1
06.05.2008 Экипаж МКС проводит намеченные программой эксперименты 1
14.04.2008 На МКС продолжается совместный полет 1
10.04.2008 "Союз ТМА-12" пристыковался к МКС 1
10.04.2008 На Байконуре идет подготовка к пуску корабля "Прогресс М-64" 1
08.04.2008 C Байконура стартовал космический корабль "Союз ТМА-12" 1
08.04.2008 Сегодня стартует пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-12" 1
07.04.2008 Завтра стартует пилотируемый корабль "Союз ТМА-12" 1
02.04.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Союз ТМА-12" 1
27.03.2008 Основной и дублирующий экипажи экспедиции на МКС прибыли на Байконур 1
25.03.2008 На Байконуре идет подготовка к запуску корабля "Союз ТМА-12" 1
20.03.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Союз ТМА-12" 1
17.03.2008 Космонавты сдают предполетные экзамены 1
06.03.2008 Продолжается подготовка к запуску космического корабля "Союз ТМА-12" 1
03.03.2008 Продолжается подготовка к запуску космического корабля "Союз ТМА-12" 1
20.02.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Союз ТМА-12" 1
06.02.2008 Корабль "Союз ТМА-12" доставлен на космодром Байконур 1
31.01.2008 Российский экипаж тренируется для 17-й экспедиции МКС 1
07.11.2007 Отобраны космонавты для очередного полета на МКС 1
30.07.2007 Российские супер-ЭВМ не сдаются 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Кононенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

G-Core Labs 73 1
Wargaming 155 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
HP Inc. 5728 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
МТС - Система Телеком 236 1
Siemens AG - Siemens Group 2610 1
ИМАГ 38 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 8 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 20 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 3
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 69 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 885 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 126 1
Unsplash 1163 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3233 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1439 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 693 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6174 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5656 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Судебная власть - Judicial power 2365 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9949 33
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1618 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 3
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 404 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21484 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2323 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10326 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1673 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7497 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10204 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6191 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8363 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1275 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1917 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3262 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22284 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10820 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25073 1
Google Android устройства-девайсы 765 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4776 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9860 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1806 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25393 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31177 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25181 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12739 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2293 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14227 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9996 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7105 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17571 1
Манипулятор - Manipulator 351 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13152 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 209 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16506 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4244 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12516 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 36
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 471 23
Космодром Байконур 1070 13
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 6
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 183 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 1
Wargaming - World of Warplanes 37 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 208 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 487 1
Radix Tempo 25 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 163 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 14 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 1
Tesla Powerwall 1 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Pinterest 71 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 852 1
Shutterstock - фотобанк 11 1
FreePik 1256 1
Волков Сергей 97 36
Chamitoff Gregory - Шэметофф Грегори 11 9
Soyeon Yi - Сойон Йи 14 9
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 37 5
Лончаков Юрий 29 4
Fink Michael - Финк Майкл 33 4
Сураев Максим 24 3
Гагарин Юрий 93 2
Скрипочка Олег 4 2
Reisman Garrett - Рейсман Гаррет 3 2
Овчинин Алексей 3 1
Хващевский Максим 1 1
Артемьев Олег 7 1
Шурыгин Михаил 8 1
Кочетков Владислав 248 1
Рейман Леонид 1053 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Чибис Андрей 31 1
Григорьев Андрей 19 1
Урличич Юрий 52 1
Мякишева Марина 84 1
Маленченко Юрий 58 1
Иванов Сергей 395 1
Падалка Геннадий 22 1
Путилин Владислав 14 1
Левин Владимир 19 1
Голдаев Юрий 10 1
Стрелец Виктор 4 1
Сильченко Евгений 1 1
Давыдова Елена 4 1
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 1
Barratt Michael - Барратт Майкл 14 1
Nyberg Karen - Найберг Карен 3 1
Magnus Sandra - Магнус Сандра 8 1
Fossum Michael - Фоссум Майкл 11 1
Боярский Сергей 32 1
Евсеев Артем 38 1
Тимофеева Кристина 1 1
Сыров Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 25
Земля - планета Солнечной системы 10532 13
Южная Корея - Республика 6778 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52916 11
Казахстан - Республика 5714 6
Европа 24485 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 227 3
Казахстан - Костанайская область - Аркалык 19 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7886 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13466 1
Солнечная система - Solar system 2537 1
США - Алабама 145 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17758 1
Беларусь - Белоруссия 5928 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3005 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 1
Индия - Bharat 5598 1
Европа Восточная 3112 1
Германия - Федеративная Республика 12845 1
Китай - Тайвань 4079 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14348 1
Австрия - Австрийская Республика 1324 1
Европа Западная 1487 1
Швейцария - Женева 326 1
США - Техас - Хьюстон 249 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 369 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5296 1
Япония 13421 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
США - Хантсвилл 59 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30907 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7712 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1626 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5836 2
Энергетика - Energy - Energetically 5368 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11259 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5172 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5127 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10394 1
Английский язык 6808 1
Металлы - Медь - Copper 820 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5872 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4220 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 439 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1547 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 168 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 521 1
Ботаника - Растения - Plantae 1099 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Металлы - Золото - Gold 1177 1
Экзамены 462 1
Сон - Somnus 448 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 136 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11474 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 525 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 365 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4835 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5692 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 88 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7198 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8119 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8373 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 113 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Казахстан Сегодня 308 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11350 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2053 1
CNews Мишень 170 2
IDC - International Data Corporation 4929 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1600 1
РАН - Российская академия наук 1964 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
ТГУ - Томский государственный университет 199 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 100 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 68 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
CeBIT 612 1
Связь-Экспокомм 113 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
ИнфоКом 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

