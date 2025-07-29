В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков

На фоне увеличения числа споров о правах на изображения владельцы веб-сайтов, включая средства массовой информации, отмечают рост активности так называемых фототроллей в России. Это лица, которые массово подают иски, уже 8 тыс., требуя компенсации за якобы незаконное использование фотографий, ранее размещенных на фотостоках, но впоследствии удаленных. При этом владельцам сайтов часто не удается доказать в судах законность использования изображений. Проблема обсуждалась в Госдуме на заседании ИТ-комитета, где представители креативной индустрии назвали такие действия юридическим экстремизмом.

Рост числа исков о нарушении прав на картинки

В российских судах выросло количество споров уже до 8 тыс., связанных с нарушением прав на фотографии, причем в подавляющем большинстве иски о взыскании компенсации за неправомерное использование изображения удовлетворяются, пишет «Коммерсант». Большую часть средств, по подсчетам аналитиков, суды взыскали по инициативе специализированных компаний или фототроллей.

Об увеличении на 40% числа таких дел сообщали в 2024 г. сотрудники RTM Group, объясняя тенденцию развитием сервисов автоматического поиска. Но специалисты также отметили, что в России угрожающими темпами набирает популярность деятельность так называемых фототроллей, или фоторэкетиров. С 2022 г. используя лазейки в российском законодательстве, они отсудили у изданий миллионы рублей под предлогом незаконного использования фотоизображений. И хотя на момент публикации снимков в средствах массовых информаций (СМИ) действовали в рамках законодательства об авторском праве, суды все равно встают на сторону истцов, ибо в июле 2025 г. их требования уже вполне законны.

Фототролли — это лица или даже организации, которые наживаются на незаконном использовании чужих фотографий, размещенных на фотостоках или других ИТ-платформах. Они нередко представляются правообладателями или авторами снимков, предлагая подписать договоры доверительного управления, после чего убирают фотографии из открытого доступа и требуют компенсации от тех, кто их использовал. Фототролли получили свое название по аналогии с патентными троллями. Обе группы применяют схожие методы: формально законные и обоснованные требования, которые на деле напоминают издевательство и провокацию, подобно троллингу в чатах и на форумах.

Freepik - Freepik В России выросло до 8 тыс. споров по авторским правам на изображения из-за фототролли, они зарабатывают на исках посредством юридического экстремизма

Особой популярностью у фототроллей пользуются продавцы на B2C-маркетплейсах то есть коммерческое взаимодействие бизнеса и частных лиц. На B2B-маркетплейсах в силу специфики продаваемого товара такого явления (по крайней мере в массовом порядке) пока нет. Менее часто, но тем не менее регулярно встречаются иски фототроллей к компаниям — владельцам сайтов.

23 июня 2025 г. проблема привлекла внимание законодателей, после обсуждения с представителями медиаиндустрии, председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский сообщил о случаях юридического экстремизма со стороны организаций, занимающихся защитой авторских прав. В своем Telegram-канале Сергей Боярский отметил, что речь идет об исках за предполагаемое неправомерное использование изображений. По его словам, претензии поступают не только СМИ, но и государственным органам, образовательным учреждениям и представителям различных бизнесов. Боярский подчеркнул, что в ряде случаев выявленные авторы не имели отношения к фирмам, подающим иски, но российские СМИ все равно проигрывают большинство дел. Депутат пообещал инициировать обращение в правоохранительные органы, усмотрев в таких схемах признаки мошенничества. Также председатель ИТ-комитета привел оценку, по которой через эту схему прошли сотни миллионов рублей, вынужденно выплаченных за 8 тыс. дел.

Сомнительный бизнес

Вопреки распространенному мнению, термин троллить происходит не от известных героев скандинавских мифов, а из сферы рыбалки — точнее, от термина trolling, что означает ловить на блесну. Первоначальный смысл троллинга — забросить в сеть провокационное сообщение, а потом, доведя адресата до сильного возмущения, выставить его в неприглядном виде или обвинить в оскорблении. Примерно по той же схеме работают и фототролли, зарабатывая сотни тысяч рублей в год, ни в чем не нарушая закон. Секрет их успеха прост: они хорошо знают лазейки в российском законодательстве и умело ими пользуются.

К примеру, можно начать убеждать российского летчика-космонавта Кононенко Олега в том, что Земля плоская т.е. теория плоской Земли. Через какое-то время у него закончиться терпение и он оскорбит своего оппонента. Вот теперь якобы жертва, может подать на него в суд, ведь за оскорбление человека в России предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Однако, помимо штрафа, потерпевший имеет право требовать взыскания компенсации морального вреда в судебном порядке. При этом сумма компенсации определяется судом, исходя из степени причиненных нравственных или физических страданий, а также с учетом имущественного положения причинителя вреда.

Нельзя игнорировать проблему

Проблема фототроллинга реальна, подтверждают юристы, опрошенные «Коммерсант». В частности, советник практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ALUMNI Partners Антон Нефедьев поясняет, что на российском рынке действуют компании, чья бизнес-модель заключается в заключении договоров доверительного управления произведениями с авторами и последующем предъявлении исков от их имени к тем, кто использует эти произведения без разрешения.

Юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева поясняет, что фототролли применяют автоматизированный мониторинг сайтов с использованием специализированных ИТ-сервисов, что позволяет выявлять массовые случаи использования изображений. «Формируется системный подход, превращающий защиту авторских прав в настоящую бизнес-модель», — замечает она.

Схема с фотостоками

Одна из наиболее распространенных схем злоупотреблений связана с фотостоками — ИТ-платформами, предоставляющими изображения, в том числе по открытой лицензии, то есть бесплатно. Партнер и патентный поверенный юрфирмы Amond & Smith Антон Сыров объясняет схему: «Автор размещает изображение на сайте, который создает у пользователя впечатление, что его использование законно. Пользователь публикует изображение на своем ресурсе, а спустя время получает претензию от автора или его представителей (фототроллей). Затем выясняется, что изображение было удалено автором с ресурса или что ИТ-платформа вообще не предоставляла прав на его использование».

Господин Сыров приводит пример из судебной практики. В сентябре 2024 г. ООО «Агентство по защите прав фотографов «Пейзаж»» подало иск к ООО «Родина-Тур», которое разместило на своем сайте изображение Останкинской телебашни. Ответчик утверждал, что нашел картинку в фотостоке Shutterstock, но истец специально удалил фото с него, чтобы незаконно обогатиться за счет турфирм, а фотограф сам обрезал информацию об авторстве и удалил водяные знаки со своей фотографии, приводится позиция ответчика в судебном решении. Однако Арбитражный суд Владимирской области в мае 2025 г. отверг эти доводы и указал, что само по себе обращение с иском не может являться злоупотреблением. В итоге ООО «Родина-Тур» обязали выплатить агентству компенсацию в размере 20 тыс. руб.

Советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев подтверждает эту информацию. Фототролли ищут фотографов, чьи работы представлены на стоковых ИТ-сервисах, и предлагают им заключить договор доверительного управления. А после передачи прав фото могут удаляться из открытого доступа, отмечает он.

Доказать злоупотребление со стороны истца крайне сложно, так как простого заявления недостаточно — требуются объективные и достоверные доказательства. «Ключевым является анализ того, насколько четко оформлены отношения пользователя с фотобанком и может ли фотобанк подтвердить, что изображение было размещено правообладателем на определенную дату», — поясняет партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. Он подчеркивает, что именно ответчик обязан доказать законность использования изображения. Если владелец сайта опубликовал изображение, но не зафиксировал его источник, при получении претензии он оказывается в практически безвыходной ситуации, предупреждает Суворов.

Зона риска

Бизнесмены, которые используют фото, находящиеся в свободном доступе в интернете, в коммерческих целях без необходимой для этого лицензии. Сюда относятся любые фото из поисковиков и фототоков, таких как Pinterest, Shutterstock, Unsplash, любых маркетплейсов, социальных сетей и т.д. Например, предприниматель скачал с фотостока изображение и разместил его в своем магазине на Wildberries. Правообладатель предъявил предпринимателю иск, который был удовлетворен.

Под ударом находятся и дизайнеры. Например, если дизайнер для исполнения заказа предпринимателя использовал фотографии без лицензии. Фототролль предъявит иск предпринимателю и взыщет с него компенсацию. Возможность взыскания убытков с дизайнера в конечном итоге будет определяться условиями договора, который был заключен между дизайнером и предпринимателем.

Ответственность за нарушение исключительных прав регламентируется в статьи 1301 гражданского кодекса (ГК) России. Согласно статье, автор либо иной правообладатель могут потребовать через суд возместить убытки или выплатить компенсацию: от 10 тыс. до 5 млн руб.; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения — фотографии; в двукратном размере стоимости права использования фото — исходя из цены, которую заплатили за правомерное использование. Фототролли в 2025 г. пользуются солидной вилкой в сумме компенсации и запугивают своих жертв.