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Шурыгин Михаил



24.02.2025 «EdgeЦентр» и «Сколково» запустили программу поддержки стартапов 1
07.12.2023 Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности 2
04.10.2023 NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр» 1
04.08.2022 Рост цен компенсирует замедление роста рынка 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
28.06.2019 «Мегафон» и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
10.09.2018 Резидент «Сколково» представил продвинутую платформу для видеотрансляций 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Шурыгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

G-Core Labs 73 4
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 3
МегаФон 8951 2
VK - Mail.ru Group 3458 1
Citrix Systems 814 1
Wargaming 152 1
Газпром - ГПМ Цифровые Технологии - Uma.Tech - Ума.Тех 2 1
Selectel - Селектел 390 1
Softline - Софтлайн 2850 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 52 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Cloud4Y 287 1
Ростелеком 9749 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
Yandex - Яндекс 7423 1
Microsoft Corporation 24671 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 94 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
RuVDS - МТ Финанс 58 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
Linx - Связь ВСД 158 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
UMA - United Music Agency 40 1
Talos Fund I LP 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 116 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 5
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 358 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1143 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9348 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4617 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1571 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9800 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3907 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4513 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3856 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 771 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 87 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2161 1
Пропускная способность - Bandwidth 1755 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1129 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 330 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 148 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4778 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 701 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3126 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 433 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1975 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
Wargaming - World of Warplanes 37 1
МегаФон CDN 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 370 1
Microsoft Azure 1411 1
Google Cloud Platform - GCP 311 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Google Android 14068 1
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 26 1
Осипов Александр 87 1
Ходаков Сергей 42 1
Овчинин Алексей 3 1
Хващевский Максим 1 1
Артемьев Олег 7 1
Кононенко Олег 40 1
Виноградов Петр 2 1
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Цаплин Никита 52 1
Анисимов Константин 36 1
Зыряев Сергей 3 1
Ансимов Константин 32 1
Щельцин Арсений 8 1
Шадаев Максут 1016 1
Чернышенко Дмитрий 567 1
Замуховская Ксения 1 1
Лантратова Яна 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 2
Европа 21808 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Ближний Восток 2952 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 1
Земля - планета Солнечной системы 10403 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Индия - Bharat 5470 1
Америка Южная 854 1
Канада 4893 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Тихий океан - Океания 78 1
Германия - Бавария 70 1
Английский язык 6659 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
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Спорт - Футбол 649 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 513 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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