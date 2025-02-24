Шурыгин Михаил
Шурыгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
|Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
|TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|UMA - United Music Agency 40 1
|Talos Fund I LP 5 1
|Осипов Александр 87 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Овчинин Алексей 3 1
|Хващевский Максим 1 1
|Артемьев Олег 7 1
|Кононенко Олег 40 1
|Виноградов Петр 2 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Захарченко Антон 10 1
|Цаплин Никита 52 1
|Анисимов Константин 36 1
|Зыряев Сергей 3 1
|Ансимов Константин 32 1
|Щельцин Арсений 8 1
|Шадаев Максут 1016 1
|Чернышенко Дмитрий 567 1
|Замуховская Ксения 1 1
|Лантратова Яна 6 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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