«EdgeЦентр» и «Сколково» запустили программу поддержки стартапов

«EdgeЦентр» совместно со «Сколково» запустили Sk Cloud — новую программу поддержки стартапов, использующих облачные технологии. Программа направлена на предоставление молодым технологическим компаниям возможности быстрого старта и масштабирования бизнеса благодаря доступу к передовой облачной инфраструктуре практически бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «EdgeЦентр».

Программа Sk Cloud создана специально для тех, кто ищет ИТ-инфраструктуру для развития своего проекта. Участники получают полный спектр облачных сервисов, необходимых для запуска и роста бизнеса:

– облачная инфраструктура за 1 руб.: включая виртуальные машины, Bare Metal-серверы, объектное хранилище S3 и другие необходимые для работы стартапа решения.

– доступ к сети доставки контента по всему миру EdgeCDN, DNS-хостингу и платформе EdgeStreaming с видеохостингом высокого качества.

– сервисы защиты ИТ-инфраструктуры, веб-приложений и сайтов, включая WAF (Web Application Firewall) и другие инструменты кибербезопасности.

«Мы видим большой потенциал в развитии стартап-экосистемы и рады запустить программу Sk Cloud. Эта инициатива позволит участникам Сколково получать защищенные облачные ресурсы и ускорять развитие своих проектов. Мы запускаем такой продукт в логике расширения полезных сервисов, доступных нашим резидентам», — сказал руководитель направления Цифровые креативные индустрии Фонда «Сколково» Алексей Каленчук.

«Мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с фондом «Сколково», что позволило нам вырасти в инновационную компанию, готовую предлагать качественные и конкурентоспособные решения. Наш опыт и совместные достижения со «Сколково» дают нам уверенность в том, что мы можем не только поддерживать новые проекты, но и вместе создавать востребованные продукты, способные заменить зарубежные технологии и укрепить позиции отечественного бизнеса на рынке высоких технологий», — сказал генеральный директор «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин.

В рамках программы Sk Cloud участники также смогут воспользоваться дополнительными услугами от экспертов ИТ-компании на выбор: поддержка DevOps-команды, QA-тестирование продуктов до вывода на рынок, создание и поддержка сложных архитектурных решений или разработка ПО под нужды стартапа.