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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лантратова Яна


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников 1
26.07.2024 Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством 1
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии 1
30.01.2024 В России готовится единая система цифровой слежки за детьми 1
07.12.2023 Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности 1
03.08.2023 Диплом не нужен. Власти хотят дать отсрочку от армии ИТ-шникам без высшего образования 1
07.12.2022 Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Лантратова Яна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7897 1
Ростелеком 10036 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Telegram Group 2293 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 192 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 1
Google LLC 12017 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 434 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
МегаФон 9419 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 1
Superjob - Суперджоб 636 1
Unsplash 1098 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3454 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4665 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 719 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 134 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3383 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Единая Россия - Политическая партия 306 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1911 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11643 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17477 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3284 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3848 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7142 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1269 1
DevOps - Development и Operations 966 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9482 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8206 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1014 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 515 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1339 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5468 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 526 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2972 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21320 1
Маркировка - Marking 1143 1
Оповещение и уведомление - Notification 5003 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1705 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 191 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1739 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16453 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13033 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7739 1
FreePik 1193 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Google YouTube - Видеохостинг 2833 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5533 1
Discord 130 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 143 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 94 1
VK - Яндекс.Дзен 207 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 96 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 76 1
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Кирьянов Артем 14 1
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США - Калифорния 4688 1
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США - Аризона 528 1
США - Северная Каролина 319 1
США - Миссури 124 1
США - Висконсин 109 1
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 516 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 715 1
СРО - саморегулируемые организации 102 1
АУЕ - "арестантский уклад един" - "арестантское уркаганское единство" 1 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1107 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2564 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
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Пропаганда и агитация 194 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 726 1
Спорт - Футбол 744 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction 20 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 151 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 686 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 586 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 118 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 561 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 434 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 267 1
Известия ИД 669 5
РИА Новости 953 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 1
Ведомости 1104 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2015 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1037 1
Инфобизнес 24 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2509 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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