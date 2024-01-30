В России готовится единая система цифровой слежки за детьми

Правительство рассматривает предложение Госдумы о создании единой всероссийской системы родительского контроля. Дети действительно сталкиваются с массой угроз в цифровом пространстве, но появление еще одной системы слежения вряд ли что-то изменит, считают эксперты.



Единая система родительского контроля

В правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), как сообщил «Известиям» источник в кабмине.

ВЕСРК предполагается интегрировать в ведущие российские цифровые сервисы — «ВКонтакте», VK Play, Rutube, «Дзен» и др.; а также в российские браузеры — «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Атом» и др.

«По задумке, каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю, — объяснила изданию первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. — Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале "Госуслуги" или в отдельном приложении Всероссийской единой системы родительского контроля на смартфоне».

Фото: Racool_studio на Freepik Новая всероссийская система должна облегчить родительский контроль над цифровой активностью детей

Предполагается, что с помощью ВЕСРК родители смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому подвергаются их дети. Кроме того, цифровые платформы получат возможность автоматически блокировать каждому несовершеннолетнему доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, следует из документа, подписанного депутатом Лантратовой и поступившего на рассмотрение правительства.

Что угрожает детям

По результатам исследования, проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с «Ростелекомом» и Mindsmith, с цифровыми угрозами сталкиваются 96% российских подростков. Среди самых распространенных указаны фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость и кибертравля. Кроме того, после начала специальной военной операции активизировалось деструктивное влияние недружественных стран на российских детей и подростков.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, которые приводит газета, только с начала 2024 г. было заблокировано более 120 сайтов с информацией, направленной на склонение или вовлечение подростков в совершение противоправных действий. Всего после начала СВО было заблокировано свыше 230 тыс. подобных материалов.

Риски системы слежения

Предлагается ограничить функционал Всероссийской единой системы родительского контроля, чтобы фиксировать исключительно информацию, связанную с онлайн-активностью ребенка. Эксперты отмечают риск сбора такой системой личных сведений о ребенке и других лицах. У нее не должно быть этой возможности.

«Зачастую на ряде платформ используется единый (к примеру, семейный) аккаунт, к которому привязаны данные сразу нескольких человек. В таком случае актуальным становится вопрос, как отделить информацию о действиях конкретного ребенка, не нарушив право на приватность, охрану частной жизни и защиту персональных данных других людей», — отметил директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович.

«Если говорить о технической реализации системы, то необходимо принимать во внимание, что любое аккумулирование чувствительных данных в одном месте представляет высокие риски в случае взлома или утечки, — предупрдил консультант по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Сергей Золотухин. — Поэтому для снижения рисков использования такой платформы необходимо очень тщательно подойти к разработке архитектуры, реализации мер защиты и обеспечению эксплуатационной надежности».



Есть и еще одна, не техническая проблема. «Как водится, родители будут использовать функционал системы для ограничения пребывания ребенка в сети, играх или доступа к контенту, — заметил основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. — Это же проще, чем общаться с ребенком, обсуждать его проблемы, помогать в построении взаимоотношений в школе и со сверстниками. Проще все списать на смартфон и все в нем позаблокировать. Разумеется, это не приведет ни к чему, кроме как к агрессии у ребенка и усложнению взаимоотношений с ним».

Изменит ли что-то новая система

Поставить систему родительского контроля на смартфон ребенка или заказать схожую по функционалу услугу у оператора связи можно было всегда, сказал изданию Бедеров. Но существует масса способов обхода ограничений, которые с невероятной скоростью распространяются, возникают сложности с идентификацией пользователей, подтверждением возраста. Поэтому вряд ли стоит надеяться на существенное изменение ситуации с появлением еще одной системы, приложения, считает вице-президент СРО «Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

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К тому же, как отметили в Лиге безопасного интернета, контролировать Telegram, YouTube, Twitch, Discord с помощью ВЕСРК будет проблематично.

Орехович считает также, что для платформ, где аутентификация не требуется (браузеры), техническая реализация контроля, если и возможна, явно не будет отражать «чистую» картину активностей ребенка.