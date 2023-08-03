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Диплом не нужен. Власти хотят дать отсрочку от армии ИТ-шникам без высшего образования

Минцифры хочет распространить отсрочку от армии на ИТ-шников, у которых нет высшего образования. Бизнес полностью поддерживает эту идею – компании подтверждают, что действительно квалифицированных специалистов, по тем или иным причинам не имеющих диплома о профильном высшем образовании, с каждым днем становится все больше.

Отсрочка для выпускников колледжей

Минцифры выступило с инициативой по распространению практики предоставления отсрочки от армии на ИТ-специалистов, не имеющих диплома о высшем образовании. В министерстве считают, что право на получение отсрочки должны иметь и те сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, у которых есть только среднее профильное образование.

С этой идеей Минцифры обратилось в Правительство России, пишут «Известия». Ведомство готово взять на себя разработку поправок к действующему законодательству.

Актуальные нормы закона предполагают, что на отсрочку от армии могут претендовать только те ИТ-шники, которые имеют законченное высшее образование. Это одна из многочисленных мер поддержки российского ИТ-сектора – она, как и льготная ипотека для ИТ-специалистов, была введена в начале весны 2022 г., когда из России после 24 февраля 2022 г. начали уезжать десятки тысяч работников ИТ-сферы.

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Фото: Госдума
ИТ-шники без высшего образования, как и их коллеги с дипломами, тоже не стремятся попасть в ряды вооруженных сил

Что именно подтолкнуло Минцифры к идее по расширению условий предоставления отсрочки от переезда ИТ-шников в казарму, к моменту выхода материала известно не было. Собеседники издания в ИТ-сфере заявили, что в современных реалиях в России появляется все больше ИТ-кадров с достойным уровнем квалификации но без диплома о высшем образовании. По их мнению, новая инициатива Минцифры весьма своевременна.

Удержать кадры любой ценой

Минцифры предлагает не только начать давать отсрочку от армии ИТ-шникам без высшего образования, но и расширить список специальностей выпускников вузов, которые будут иметь право на такую отсрочку. В сентябре 2022 г., когда из России на фоне нежелания участвовать в «частичной мобилизации» уехало, по разным оценкам, около 1 млн россиян, Минцифры подготовило перечень приоритетных специальностей, подходящих под условия предоставления отсрочки от армии.

В своем оригинальном виде этот список состоит из 200 позиций. Что важно, в нем есть не только полноценные ИТ-профессии, но и смежные специальности – Минцифры объяснило это тем, что без них «невозможна разработка решений».

Представители Минцифры заявили, что на текущий момент в стране есть запрос на расширение этого перечня. Ведомство ссылается на соответствующие просьбы «крупнейших ИТ-компаний», сетующих на дефицит ИТ-шников в стране.

Инициатива по расширению списка профессий «касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам», приводят «Известия» цитату из ответа Минцифры на депутатский запрос.

Министерство вплотную занято расширением перечня специальностей. Так, еще в июне 2023 г. соответствующая просьба была направлена в Правительство России, а месяцем позже аналогичное письмо отправилось в Минобороны.

«Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере ИТ и выполняют в своих компаниях критически значимые функции», – сказали изданию в ведомстве.

Высшее ИТ-образование – пережиток прошлого

Факт того, что работодателей все реже интересует наличие диплома, свидетельствующего о проведении соискателем четырех-шести лет в стенах ИТ-вуза, подтверждают и власти. В частности, об этом говорит первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «В настоящий момент большинство работодателей не предъявляют требований к формальному образованию», – заявила она, добавив, что сейчас в ИТ-отрасли на доля специалистов без профильного высшего образования достигает 80%.

Как пишет издание, Лантратова выступила с идеей реализации в России системы квалификационных экзаменов для ИТ-шников без диплома из ИТ-вуза или хотя бы ИТ-факультета. Сдавшие его работники, согласно ее предложению, получат доступ к тем же преференциям, которыми располагают сотрудники в высшим профильным образованием, включая отсрочку от армии.

Что говорит рынок

По оценке портала по поиску работы SuperJob. Диплом о высшем ИТ-образовании в ИТ-сфере действительно теряет свою актуальность. «Среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат лишь 25–30%. Пожалуй, только госкорпорации и крупные компании с госучастием не спешат от него отказываться», – сообщили изданию представители портала.

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Количество соискателей с высшим ИТ-образованием хоть и превалирует, но постепенно сокращается. Согласно статистике SuperJob, доля таковых в 2020 г. составляла 78%, а спустя три года упала до 70%.

У HeadHunter еще более впечатляющие данные. Они гласят, что еще в 2022 г. 66% российских программистов мужского пола не имели диплома о высшем ИТ-образовании.

Российский бизнес обеими руками за новую инициативу Минцифры, пишет издание. Ее поддерживает, например, генеральный директор компании ИВК Григорий Сизоненко. «В каждой компании, которая занимается разработкой российских технологий и программных продуктов, есть ценнейшие сотрудники без высшего профильного образования, – сообщил он изданию. – Эти люди своим трудом, интеллектом и талантом обеспечивают реальную технологическую независимость страны. Найти им замену, особенно в условиях текущего кадрового голода отрасли, крайне сложно.

По оценке президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова «лучшие программисты в отрасли идут не только из вузов, но и из колледжей». «Программистов вместе с колледжами готовят и сами компании, – сказал он «Известиям». Именно такое взаимодействие более развито в системе среднего профессионального образования, нежели в более неповоротливой вузовской системе».

Георгий Дорофеев

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