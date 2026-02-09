Разделы

Замуховская Ксения


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Российские ИТ-специалисты беднеют на глазах. Зарплата почти не растет, защиты от инфляции не осталось 1
07.12.2023 Освобожденных от армии ИТ-шников станет больше. В список добавят новые специальности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Замуховская Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 504 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 174 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3744 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
DevOps - Development и Operations 1096 1
Шурыгин Михаил 8 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Шадаев Максут 1159 1
Лантратова Яна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 642 1
Экзамены 485 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Ведомости 1292 1
