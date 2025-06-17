Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кирьянов Артем
УПОМИНАНИЯ
Кирьянов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 305 6
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 1
|Мишустин Михаил 699 5
|Горелкин Антон 101 2
|Правдивый Владимир 15 2
|Склярова Яна 2 2
|Казарян Карен 78 1
|Ситников Алексей 6 1
|Муртазин Эльдар 68 1
|Ковалев Андрей 31 1
|Щетинин Михаил 3 1
|Гартунг Валерий 2 1
|Сапронов Максим 6 1
|Васев Николай 32 1
|Башкин Александр 8 1
|Лукашенко Александр 100 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Шубин Иван 9 1
|Морозов Сергей 59 1
|Любарский Роман 1 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Панин Геннадий 1 1
|Немкин Антон 41 1
|Петров Вячеслав 1 1
|Лантратова Яна 7 1
|Ананских Игорь 3 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 555 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 60 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.