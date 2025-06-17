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Кирьянов Артем


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями 1
17.04.2023 Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете 1
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии 1
14.10.2022 Власти хотят создать государственное ведомство для торговли пиратскими фильмами, музыкой и книгами 1
19.08.2022 Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов 1
02.08.2022 Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито» 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 1
29.07.2022 «Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона 1
25.07.2022 Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито» 1
25.07.2022 Представители ИТ-сообщества создали петицию в поддержку «Авито» 1
18.07.2022 Власти решили монополизировать размещение объявлений в Рунете, Avito против 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Кирьянов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7800 3
Google LLC 11975 1
Microsoft Corporation 24884 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8920 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
Амбердата - Amberdata - ОРД-А 2 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1039 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 524 4
ЦИАН - CIAN 148 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 3
Сбер - СберАвто 32 3
YouDo Web Technologies Limited 46 2
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 158 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Naspers 83 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 6 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3433 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2825 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2594 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 38 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 272 1
Единая Россия - Политическая партия 305 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 6
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 84 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8115 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4923 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1257 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 807 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7609 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7053 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3827 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24960 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2959 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2502 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9404 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 506 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2134 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 324 1
Маркировка - Marking 1129 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 5
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 2
Stafory - робот Вера 341 2
Microsoft Windows 15943 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 1
Недобросовестная конкуренция 49 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 110 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 20 1
Мишустин Михаил 699 5
Горелкин Антон 101 2
Правдивый Владимир 15 2
Склярова Яна 2 2
Казарян Карен 78 1
Ситников Алексей 6 1
Муртазин Эльдар 68 1
Ковалев Андрей 31 1
Щетинин Михаил 3 1
Гартунг Валерий 2 1
Сапронов Максим 6 1
Васев Николай 32 1
Башкин Александр 8 1
Лукашенко Александр 100 1
Семенов Анатолий 32 1
Шубин Иван 9 1
Морозов Сергей 59 1
Любарский Роман 1 1
Евтушенков Феликс 28 1
Панин Геннадий 1 1
Немкин Антон 41 1
Петров Вячеслав 1 1
Лантратова Яна 7 1
Ананских Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 11
Земля - планета Солнечной системы 10478 2
Нидерланды 3562 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2323 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4084 1
Украина 7679 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Кипр - Республика 571 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8251 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 8
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 253 8
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 55 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7419 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 510 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 547 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4787 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 713 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3062 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 816 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7109 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10207 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7987 1
Пропаганда и агитация 194 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 781 1
Спорт - Футбол 742 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3583 1
Образование в России 2377 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3404 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5042 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
АУЕ - "арестантский уклад един" - "арестантское уркаганское единство" 1 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11313 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
Ведомости 1085 1
Известия ИД 659 1
РИА Новости 946 1
TorrentFreak (TF) 143 1
Mobile Research Group 82 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 555 1
ИИИ - Институт исследований интернета 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День молодёжи - 27 июня 940 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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