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Казанцев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
15.01.2015 Особый статус для СМБ упростит участие в электронных закупках госкомпаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Казанцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 238 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
Крок - Croc 1786 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 325 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 930 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5972 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1776 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 345 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3328 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 38 1
Николаенко Ирина 1 1
Акимов Максим 188 1
Петров Михаил 138 1
Пак Олег 112 1
Калинин Александр 167 1
Евраев Михаил 262 1
Ульянов Алексей 2 1
Ведехин Игорь 30 1
Сухадольский Георгий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1627 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8251 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7987 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 544 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4257 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 373 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 233 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3695 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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